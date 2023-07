阮穎嫻：娛樂至上 影響選票——意大利前總理與他的電視台

貝盧斯科尼作風出位,因而備受爭議。他是一名走民粹路線的政客,擅長以簡單直接的政治口號吸引選民支持,也善於攻擊政治對手,有人以他跟美國前總統特朗普相比。他在任以來,一直受貪污和桃色醜聞困擾。

傳媒大亨 涉足政壇

比較少人知道的是,貝盧斯科尼在參政之前,已是一名浮誇的億萬富翁和傳媒大亨。意大利在1970年代之前禁止私營電視廣播,只有國營電視台;其後解禁,電視台於是在各地出現。

貝盧斯科尼在1980年代把不同地方的電視台合併收購,成為Mediaset傳媒集團。Mediaset與國營電視台走不同路線,幾乎所有時間都播放娛樂節目,例如八卦娛樂、外國肥皂劇、卡通片、體育和電影節目等,直至1991年之前都沒有新聞節目,而其他資訊類節目也不多。

以營商為目的,貝盧斯科尼決定把觀眾的喜好放在首位,電視節目以衣著暴露的女性為主題,對意大利的媒體文化產生了巨大影響。這名前娛樂大亨塑造了一個豐富多彩的形象,跟之前制定意大利路線的保守知識分子形成鮮明對比,並吸引了廣泛的選民。

今天會跟大家閱讀一篇有關貝盧斯科尼和他的電視台,研究娛樂媒體如何影響政治的學術論文。有經濟學者研究,在1985年收看貝盧斯科尼娛樂節目的人(那時貝盧斯科尼仍未參政),在1990年代以至2000年後會不會傾向投票給貝盧斯科尼所屬的政黨?

首先,怎樣知道誰會看貝盧斯科尼的電視台娛樂節目?答案很簡單——因為1980年代看電視需要發射器和天線,而當時他的電視台的發射器有限,加上電視信號受地形影響,所以有些地區的人看得到,其他人看不到。當然,發射器在哪裏,會受一些當地因素影響,例如多人居住的地區和收入較高的地區會有多些發射器等。把這些其他因素控制之後,得到的結果是,於1985年接收到貝盧斯科尼的電視台信號地區,在1990年代和2000年代的投票中,貝盧斯科尼所屬政黨的得票較高。

另外,根據家庭調查,意大利的人口中,以小孩和老年人看電視的時間較多。中年人要上班,較少看電視。恰巧意大利的票站調查數據顯示,於1985年接收到Mediaset電視信號的地區的小孩和老年人,他們在1990年代和2000年代特別支持貝盧斯科尼的政黨,印證了上述結果。

娛樂節目睇得多會變蠢

那麼看娛樂節目會透過什麼方式影響小孩和老年人的投票取態?研究發現兩者的渠道並不一樣。先講小孩。研究員發現在1985年接收到Mediaset電視信號地區的10歲以下小童,他們平均的算術和讀寫能力較低。換句話說,沒有養分的娛樂節目如果看得太多,對小童的學業可能有不良影響。

前面提到,貝盧斯科尼是一名民粹政客,他的政治演說擅用大眾化語言打動人心,因此學歷低而缺乏獨立思考能力的人,最為支持。有人比較貝盧斯科尼和其他意大利政治家的演說,也發現貝盧斯科尼少講政治術語。綜觀其他民主國家,低學歷選民傾向投票給民粹政客,似乎也是普遍現象。

至於老人方面,他們雖然不會因為掛住睇電視而影響學習,但研究發現,於1985年已經在看娛樂節目的老人,他們看了很多年,形成電視台的慣性收視。到1990年代,貝盧斯科尼成為總理以後,電視台多了對貝盧斯科尼的政治宣傳,習慣看他電視台的老人容易照單全收,在以後的選舉繼續支持他的政黨。

無獨有偶,香港過去幾年政治壁壘分明,媒體的政治取態成為大家焦點。更甚者,有政客呼籲商戶不要在某報落廣告,有網民罷睇某些電視台,又呼籲人教導父母看外國劇集,以減少這些新聞媒體的政治影響力。明顯地,長時間接受某種政治意識形態的新聞,有可能影響一個人的政治立場。獨裁政權自然想完全掌控媒體,穩住政權。

人揀資訊的年代

撇開新聞政論,純粹娛樂性質的節目,光是追星,其實也在影響觀眾的政見。或者倒轉來說,觀眾的政治投射,影響着市場的文化產物。群眾影響力捧起了男團MIRROR,令他們成為繼1990年代「四大天王」以來,本土最能夠紅透半邊天的明星,我在〈群眾造星贖回對現實的盼望與控制〉(2021年5月18日《明報》)一文,已作詳細分析。這可不是由上而下可以直接操控的事。

現在手提電話及網上串流普及,已經去到人揀資訊的年代。以前人受大眾媒體影響較大,現在則受自己朋友圈及演算法影響。因着社交媒體興起,假新聞盛行,電視台的角色顯得更小,本地電視台的觀眾群漸漸變得小眾且年長。以前我們處於電視台播什麼,觀眾照單全收的年代;現在觀眾會批判節目及新聞觀點,亦有很多人社交媒體成癮。要了解新時代新現象,就需要更新的研究方法及數據。

作者是香港大學經管學院講師

