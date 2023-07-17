鄭立：怎緩解生育率問題

回想我曾祖母的時代，生育率是非常高，但這是建立在盲婚啞嫁、年紀輕輕就生育，及一夫一妻多妾之下。而今天，這些基本上是非法了。雖然很難堪，但似乎東亞的儒教文化與西方婚姻制度結合下，生育率就會暴跌，當中原因非三言兩語可以說得清，惟客觀現實擺在這裏，我們無法否認。

雖然我們可考慮排斥西方文化，恢復一夫一妻多妾制，及容許指腹為婚、盲婚啞嫁之類，但可行性不大，因為我們大部分人已經認同了這些價值觀，無辦法再接受這些東西，因此我們也無法回復到20世紀中葉那時的高生育率。

既然此路不通，我們必須另尋他路。而香港的南亞族群，似乎在文化上更願意生育，沒有本地華人的生育率低落問題。而南亞族群是香港社會的重要成員，只要給予他們更多資源、更多上流機會，讓他們更容易成家立業，讓南亞人在香港社會的分量提高，想必能有效提升本港生育率。

因此，要解決本港生育率問題的其中一個有效方法，就是政府推出政策，讓香港成為一個對南亞人更友善的社會，改善他們的升學、階級上流機會，香港方能脫離生育率倒數第一的困境。

作者是專欄作家

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[鄭立]