管浩鳴：社福訴求莫兩極化 應懂得感恩與憐憫

完善的社會福利制度，是維持社會穩定及促進社會持續發展的不可或缺元素。優質的福利服務不但能濟弱扶貧、向有需要者提供支援，更有助宣揚互助互愛精神、建立社區支援網絡，並加強市民面對逆境的能力，以致預防社會問題發生。

陷入同溫層 或失包容胸懷

福利需求往往是無邊際，普遍心態希望「派得多、收得快」就愈開心。以今年消費券為例，本港合資格居民就有5000元；當然亦有人覺得要將公共財政用得其所，下次不用發放那麼多，甚或不需派了。

或者就是因觀念與利益有別，一個社會必然會形成大小各異的不同持份者群體，此乃正常不過。人就是容易受既有觀念、利益的過度影響，陷入同溫層中難以自拔，時間愈久，有可能變得偏執，失去傾聽和包容不同聲音的胸懷及能力。

社福事務與當區市民的福祉往往是息息相關。回想過去，例如就社福設施硬件方面，想興建安老院舍、智障人士宿舍時，經常遇到巨大挑戰和阻力。以往曾有一所甲一級的私人長者護理院，計劃在某一鄰近港鐵站的私人屋苑商場頂樓開設服務，該院舍另設長者出入通道及專用升降機，整個院舍設計不會影響使用商場的人及商戶，運輸署亦同意該計劃。但可惜因居民擔心樓價下跌，聯同當區區議員及個別立法會議員反對，最終令計劃告吹。

興建這些設施都是社區健康成長不可缺少的一環，惟大多數區議員只從自己選區利益出發，不願在自己選區內興建這類社福設施，導致很多社區服務計劃一拖幾年至10多年，嚴重影響有需要社群的福利。

最近立法會全票通過《2023年區議會（修訂）條例草案》，區議會不再單一地只由直選產生的區議員組成，各區議員也不再只盯着自己選區利益，能更好地從地區整體利益出發考慮政策，相信能有效提高效率。

三方協作 扶助弱勢

以筆者觀察，貧窮家庭的下一代，為了自己與家人勤力讀書，致力為未來脫貧。他們大部分都不怨天地，只求用自己一雙手，爭一口氣。此外，傷殘人士縱然面對生理與心理的困難，仍勇於面對生活日常不便，不少得到社會福利保障、就業市場的支持，活出精彩人生。還有其他不少弱勢群體受到社福支援，人力、物力、財力均得到政府與各社福機構的重要支持，更有善心人不計較名利，為善最樂也。

大家或許留意到，2023/24年度政府投放在社會福利的經常開支預算為1210億元，佔整體政府經常開支21.6%，在各政策範疇中繼續位列第一。此外，瀏覽社會福利署網頁，當中的公共服務真的包羅萬有，各大小援助與資助計劃均全面覆蓋，而且不少是社福界、商界與政府三方協作，以配對資助形式建立伙伴關係，共同扶助弱勢社群。

香港矛盾離不開階級鬥爭

筆者認為，各持份者多年爭取的努力是有目共睹，而且整體社福政策的架構已漸趨成熟，在「愛國者治港」及行政主導下，看得出政府有決心就着習近平主席去年講話所提「四點希望」中的香港深層次問題尋找出路，希望受助者及其代表爭取權益的團體，應該持有多一份感恩的心，珍惜當下，持積極樂觀態度面對逆境。另方面，資助者「出錢出力出時間」，慈悲之心路人皆見，擁有善心者更需多一份憐憫之心，以正向態度惠澤更多弱勢社群，構建一個更有愛的社會。

正所謂「破壞容易建設難」，香港已有不少「矛盾」累積至今，造成當下的傷痕，內地與香港的矛盾、社會矛盾、貧富矛盾等都離不開「階級鬥爭」。分化社會及怨氣頻生，均不會加快解決問題。唯一可行的就是團結合作，團結才能勝利，共尋破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，努力促進香港長期繁榮穩定。

作者是立法會議員、法政牧師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[管浩鳴]