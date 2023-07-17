施麗珊：簡約公屋與過渡房屋政策的前路

在處理住屋問題方面，特首於競選政綱及首份施政報告中，點出「四提」（即提量、提速、提效、提質）的方向，更訂定相關施政指標，包括大增未來5年公營房屋供應量五成，至近16萬個單位，及未來5年興建3萬間簡約公屋單位（提量）；訂出公屋綜合輪候時間降至4年半（提速）；縮短造地程序約三分之一至一半時間（提效）；乃至引入私人發展商參與興建資助單位（提質）等。若能一一落實，對改善本港房屋問題實為好事。

「告別劏房」路漫長

轉眼一年已過，猶記得中央官員寄語期盼本港早日「告別劏房」，解決籠屋、板間房等環境惡劣的居所。究竟進展如何？據統計數字，最新輪候公屋申請逾23萬宗（今年3月底），平均輪候時間5.3年，雖然較去年特首剛上任時的6.1年為短，但對於平均輪候公屋3年的承諾仍有極大距離。而且這5.3年的數字，只計算約13萬戶的一般家庭及長者申請，並不包括9萬多個非長者單身人士申請，及約1萬個被凍結申請的新移民家庭。

另外，據2021年人口普查，該年全港共有10.8萬個分間樓宇單位，當中共有10.7萬個住戶，人口達21.6萬。數據反映劏房未有大減，改善本港低下階層住屋狀况的道路仍漫長。

過渡屋簡約屋 解燃眉之急

因公屋覓地及興建均需時，未來10來公屋供應「頭輕尾重」，上屆政府資助志願團體興建或改裝2.1萬個過渡房屋，迄今已有七成多供應，到明年應可全部建成入住。今屆政府亦宣布進一步的承擔政策，由政府興建3萬個簡約公屋，再交志願團體管理及提供社會服務。過渡房屋及簡約公屋一共有5萬個單位供應，是不小的數目；若運用得宜，絕對有助紓緩房屋問題，解燃眉之急。

過渡房屋已大部分建成，但一度有些社會房屋入住率偏低，有人以為過渡房屋不受歡迎。其實很多居民嚮往環境較好及大部分有獨立廚廁的過渡屋，惟因要勞師動眾搬去遠區，可能住兩年便要搬回劏房，所以令有些項目申請數目較少。另外是因入住的「8：2比例」限制，拖慢有些過渡房屋入住安排及入住率偏低。志願團體有空置單位，亦有不少租住環境惡劣的籠屋、板房、劏房居民想租住，但因申請公屋未逾3年，即使有位都未能入住。

據房屋局要求，過渡房屋項目申請人主要分兩大類：甲類申請人（即輪候公屋滿3年）及乙類申請人（其他類別，一般是輪候公屋不足3年又居住於不適切居所者優先）。房屋局要求入住過渡屋的住戶，當中至少80%須為甲類申請人、20%為乙類申請人；即使可以申請降低比例，也只可降至6：4。然而不少劏房居民由於各種因素（例如之前不懂申請公屋或文件未齊等），而遲了申請公屋。

事實上，劏房、牀位環境惡劣，基層市民難以安寢，而且收入較低及就業不穩定，住屋需求極為殷切，相反有些輪候公屋3年以上的居民，因有些已輪候6、7年，寄望一兩年內可以分配公屋，未必想入住過渡屋。

其實即使市區的過渡屋較受歡迎，但不等於很容易合乎8：2比例。本會（社協）營運的西環順成大廈便有些單位迄今未100%住滿，不是沒有人申請，而是申請人輪候公屋未夠3年；最新的油尖旺賓館過渡屋，因不准煮食，申請者多是輪候公屋未夠3年的單身人士；而招募中的過渡屋項目「喜盈」，申請人數已超過數倍，卻因未夠八成的甲類輪候公屋者，而要不斷招人。結果一大班輪候公屋未足3年的劏房基層，苦等政府批准提高乙類比例，方可以在幾百人中擠進只有幾十個乙類名額的過渡屋。

二合為一 告別劏房

為加速幫助劏房等劣居戶可以改善環境，消滅籠屋、板房、劏房，筆者建議過渡房屋應可以租住至獲安置公屋，並放寬／取消過渡屋的入住比例要求；截止申請後，甲類應包括申請公屋3年人士，及申請公屋未夠3年又租住環境惡劣的籠屋、板房、劏房基層；乙類是未輪候公屋但收入及資產合乎申請公屋資格又租住劏房者，或有社工推薦人士。又或者不用訂比例，申請公屋3年又租住環境惡劣的籠屋、板房、劏房基層優先；再而是申請公屋未夠3年但租住劏房，及申請公屋3年但非劏房的人；最後是合乎申請公屋資格但未申請公屋又租住劏房，或社工推薦的人。未申請公屋者，要在入住一年內申請公屋，並按收到的申請實際情况而定，以免珍貴公共房屋資源在等候合乎比例當中被空置及浪費。特首早前亦指出，簡約屋會考慮開放給輪候公屋未夠3年的劏房人士申請。筆者建議簡約公屋亦應按實際申請情况分配，不要設比例拖慢進度。

隨着簡約公屋的發展，政府應重新檢視過渡房屋計劃的角色和定位，因過渡房屋是政府向志願團體資助土地及興建費用，但在電器、屋內設施、社區設施、營運、管理，志願團體要靠收租自負盈虧，所以租金比較即將興建的簡約公屋為高，但又較劏房便宜，而輪候公屋足3年的一般家庭或長者仍可領取租金津貼；簡約公屋則是政府改良過渡房屋政策，由政府興建及資助志願團體營運，所以租金較便宜，亦會提供社區設施及屋內設備，惟不可以領取租金津貼。

就未來發展，筆者建議之一是將兩者合一，納入簡約公屋系統，政府要為過渡屋提供管理的資助；不然分開兩者，在服務對象上分工。

而各過渡房屋及簡約公屋的建築成本都不菲，筆者建議應盡量留用多幾期，幫助有需要者，善用珍貴公共資源，解決劏房問題及扶貧。

作者是香港社區組織協會副主任、扶貧委員會委員

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[施麗珊]