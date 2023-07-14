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王耀宗

王耀宗：烏戰陷僵局 普京權力穩

【明報文章】俄羅斯僱傭軍團瓦格納早前兵變，揮軍直達莫斯科外圍200公里，舉世震驚；但瞬即被總統普京擺平，又令人瞠目結舌。兵變顯示俄國內部特別是軍方之間的深刻矛盾；但在36小時內能夠令瓦格納領袖普里戈任出走白俄羅斯，亦顯示普京迅速解決危機的能力。惟西方政界及評論界基於反專制及崇尚自由的政治理念，普遍側重於危機之前半部，即普京遭到強而有力的挑戰，及他失去了對俄國局勢的控制，而忽視了他在事件後半部的表現。因此，西方評論界出現了像普京已步入「終結的開始」（the beginning of the end）或「獨裁者的黃昏」（twilight of the dictator）之類的評斷。但我卻更同意美國的俄史專家Stephen Kotkin的結論：普京政權是「空洞的但仍強而有力」（hollow yet still strong）。

迅速平息兵變 顯示普京能力

值得注意是，瓦格納雖是私人軍事部隊，但它卻是俄國的部隊，其運作服從於俄國國家利益；它也是從俄國防部取得武備。普京在俄國掌權20年，瓦格納的成立及興起顯然得到普京強力支持。事實上瓦格納也不負他的期望，過去10年參加了世界各地的武裝衝突，包括敘利亞、利比亞、中非共和國及馬里，主要是維護及擴大俄國國家利益。有評論認為，在侵烏戰爭中倘沒有瓦格納集團，俄方早已倉皇敗退了。

若說普京陷於「統治期的黃昏」，那麼其黃昏始於他發動侵烏戰爭，他以為可輕易在烏克蘭建立傀儡政權，卻反而陷入一場泥沼戰爭。不過一年多以來，他基本上掌控俄國國內局勢，其「特別軍事行動」旨在令烏國「去納粹化」的宣傳仍為民眾接受。直至今次兵變，正當人們預料一場俄羅斯內戰即將爆發之際，他又迅速解決事件，顯示其過去20年統治並無白費，他的權力仍然穩固。

或會「永續執政」的領袖

普京在聖彼得堡發迹，於1990年代末成為葉利欽的繼承人。當時正值蘇共體制崩解後，新體制未形成，全盤西化的「休克式治療」經濟政策又遇失敗，全國正陷入新舊體制過渡的混亂期。普京上任後經歷了波詭雲譎的政治鬥爭，從初任總統即碰到核潛艇庫斯克號（Kursk）沉沒的大危機時手足無措，甚至要尋求英美協助，變成一個在2020年修憲公投中取得78%票數支持、在他明年任滿後有可能「永續執政」的領袖。正因為這種野心，我不認為普京會心甘情願在2024年下台。

通過種種計謀及鬥爭，普京削弱地方政府的諸侯式自治，減低司法機構的獨立審訊權力，通過暗殺及囚禁，系統地消滅政治反對派，包括記者及財閥；設立網絡監管機構，控制資訊傳播，分化公民社會組織，阻止俄人與外國接觸，抗衡英美等外國干預等，藉以仍然能夠勝出選舉而掌權至今。最重要是，除了俄國正規軍，他還組建了約40萬人的「近衛軍」，直接受其控制。在任何獨裁國家，控制軍隊仍然是執掌權力的前提。

如眾所料，送走普里戈任後，普京立刻加緊清除國內反對勢力，目前最重要是徹底消除瓦格納武裝力量，後者在聖彼得堡的辦公室早前被圍封、招牌遭拆除；不過在非洲及中東的活動相信不會停止，但肯定不會擴張了。剩下的數萬士兵也有多種出路：或歸順俄國防部，或告老歸田，或隨普里戈任到白俄行動。白俄總統盧卡申科已公開說明，可邀請瓦格納軍士出任白俄軍隊教官，訓練其士兵。但俄國內還有其他私人軍事公司，普京也會將這些私人武裝力量加以整頓及融合，方便控制。

從烏克蘭方面看，瓦格納兵變是大喜事。俄軍內訌，烏軍壓力稍減。誠如一名烏軍軍士在電視上說「我們聽見這個兵變消息，立刻準備爆谷及飲品了」，可惜這個好消息未能持久。不過烏軍卻藉兵變事件在東部從多個方向發動反攻，包括東部重鎮巴赫穆特。事實上，從6月初開始反攻，烏軍稱已奪回俄佔的東部及南部7個村莊。更有報道認為，自兵變後，烏國已收回2014年克里米亞遭吞併以來，被俄國奪去的東部領土。不過在南部的戰事仍持續，看來俄烏雙方的戰爭正陷於爭持不下的僵局。

俄國似失「戰爭邏輯」

去年2月俄侵入烏克蘭，不久被逼退之後，我當時認為雙方都難取得勝利。一方面，俄國面積大，軍隊實力不弱，更擁有核彈威嚇力，相信不會認輸；另方面，烏國土被侵，人民流離失所，軍隊抗敵士氣如虹，勢必爭回領土。一年多下來，俄方似已失去「戰爭邏輯」，既不能揮軍直入敵土、建立偽政權，也不能妥協求和，只能以飛彈及無人機亂炸城市，殘殺普通市民。

但烏方要贏得勝利也不容易，雖然北約全力支持烏軍抗戰，惟西方不支持烏軍佔據俄國領土，這也是北約至今不願向烏方供應戰機的原因。沒有空軍支援，烏軍始終不能得到持久的勝利。况且普京一再恐嚇西方可能出動戰術核武以防衛國家，北約不免投鼠忌器。我當時預計雙方很快會開始會談，並達到妥協解決方案，但如今和談似遙遙無期，令人猜測普京是否喪失了理性。

不過細察普京的從政歷程，他不可能是個鹵莽之徒。俄烏戰爭的延綿，對他有何好處？我想起普京為「永續執政」而修憲。當年他為了不違反憲法，轉變軌道改任總理，之後復任總統；2018年連任後，再修憲以求「永續」，而俄烏戰令他在國內的聲望不降反升。利用這場戰爭以使他的執政野心可延續下去，也許就是他不想結束戰爭的最重要原因了。

作者是旅居澳洲的香港政治學者

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[王耀宗]

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