王耀宗：烏戰陷僵局 普京權力穩

【明報文章】俄羅斯僱傭軍團瓦格納早前兵變,揮軍直達莫斯科外圍200公里,舉世震驚;但瞬即被總統普京擺平,又令人瞠目結舌。兵變顯示俄國內部特別是軍方之間的深刻矛盾;但在36小時內能夠令瓦格納領袖普里戈任出走白俄羅斯,亦顯示普京迅速解決危機的能力。惟西方政界及評論界基於反專制及崇尚自由的政治理念,普遍側重於危機之前半部,即普京遭到強而有力的挑戰,及他失去了對俄國局勢的控制,而忽視了他在事件後半部的表現。因此,西方評論界出現了像普京已步入「終結的開始」(the beginning of the end)或「獨裁者的黃昏」(twilight of the dictator)之類的評斷。但我卻更同意美國的俄史專家Stephen Kotkin的結論:普京政權是「空洞的但仍強而有力」(hollow yet still strong)。