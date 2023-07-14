孫興杰：瓦格納事件與可能的戰後秩序前景

一、關於瓦格納事件的所知與未知

瓦格納事件前後不過一天時間，轉瞬即逝。即便在社交媒體時代，這事件的前因後果依然有諸多謎團。我們所知的未必是全部，而未知的可能會慢慢浮出水面。很難斷言，這事件會帶來何種後果和影響，但已造成的衝擊也多有呈現。

第一，這事件該如何定性。普里戈任堅持認為自己的行為是「正義行軍」，並不針對普京和俄國政權，而是針對俄軍高層，尤其是防長紹伊古和總參謀長格拉西莫夫。普里戈任不止一次通過社交媒體，指摘甚至謾罵俄軍高層。此次事件的直接原因是，俄國所有僱傭軍要在7月前與國防部簽署合同，這意味普里戈任將喪失對瓦格納這一具戰鬥力的武裝力量的控制。

從普里戈任的角度看，這事件是瓦格納與俄軍之間的矛盾爆發，他不敢或不能針對普京本人，因瓦格納也是服務於普京的軍隊。某種程度而言，俄國有些像軍事封建主義，除國防軍外，還有瓦格納這樣的僱傭軍及車臣領袖卡德羅夫指揮的地方武裝。普里戈任向莫斯科的「行軍」，被普京定義為「武裝叛亂」。更甚者，普京非常罕見地將這事件與1917年的歷史聯繫一起。那一年，沙俄帝國崩潰。因此普京對瓦格納事件的定性，反映出他本人的震驚甚至恐慌。

第二，普里戈任在這事件的角色。他已成為攪動俄國局勢的一個關鍵人物，其口沒遮攔的風格及蠻幹做法，將俄國軍政格局捅出一個大窟窿，讓外界能一窺俄國密不通風的決策過程。首先，普里戈任公開否定俄國特別軍事行動的合法性，他不承認頓巴斯地區發生了種族滅絕事件。這意味即便普京被蒙蔽，也不能減輕普京在重大戰略決策上的重大失誤。

其次，瓦格納在不到一天的時間裏，於俄國境內長途奔襲近800公里，幾近兵臨莫斯科城下。過程中，瓦格納擊落7架俄國飛機。普里戈任聲稱，瓦格納給俄軍樹立了榜樣，倘特別軍事行動最初由瓦格納執行，可能一天就結束了。瓦格納在俄境內幾乎未遇阻力，足以顯示俄軍本土防禦體系存在巨大漏洞。莫斯科是否有足夠力量在第一時間抵擋瓦格納，還是未知數。普里戈任的行動，實際上是對俄軍事防禦體系的一次極限施壓，但他遠沒有做好「跨過盧比孔河」的準備，最終在6月24日接受白俄羅斯總統盧卡申科的調解，這也引起部分瓦格納士兵不滿。

第三，普京在瓦格納事件中沒有表現出殺伐決斷的「硬漢」氣概。就如何處置瓦格納，普京總統可說是一天三變。從最初嚴懲叛亂分子，到接受調解、不再追究瓦格納士兵的責任，甚至認為瓦格納指揮員和士兵都是愛國者；最終對瓦格納及相關人員的清洗，可能將不可避免。究其本質，瓦格納事件是普京過去20年構建的權力體系出現「畸變」的表現。普京通過分而治之，建立了以他本人為中心的忠誠-庇護體系。這體系在平時可能沒什麼破綻；但在戰時，這種封閉性、排他性的小集團，就難以應對系統性的風險和挑戰。瓦格納和普里戈任本就是普京權力體系一分子，尤其是普京宣稱過去一年來，瓦格納從政府拿了近10億美元。這進一步證實瓦格納並非什麼真正的僱傭軍，而是普京權力體系的非正式組成部分。

瓦格納寄生於普京權力體系，最終卻走向反面。普京未選擇強力彈壓，其中原因或許是不能，也可能是不願；惟無論如何，都破壞了普京的「硬漢」形象，不是能夠掌控一切，而是連瓦格納都難以控制。若瓦格納和普里戈任不受懲罰，那其他人和組織的野心或會如野草一樣生長。普里戈任再次發聲招募士兵，而且瓦格納沒有跟國防部簽署合同。當然，也可能是盧卡申科在調解過程中有些不為外界所知的條款。

第四，俄國軍政關係出現的漏洞。軍政關係是現代國家的權力基礎，瓦格納事件顯示出在普京權力體系下，不同軍事力量之間的矛盾乃至衝突。在戰爭期間，俄國不同軍事力量的矛盾壓倒了俄國與外部的矛盾。普京在平衡不同軍事力量關係的過程中，面臨更多棘手挑戰。普京會信任哪一支力量呢？依靠忠誠而非制度，如何運轉一個如俄國這樣的領土大國呢？

第五，俄白關係因瓦格納事件可能在發生變化。某種程度上，俄白關係凝結到了普京與盧卡申科之間的私人關係。盧卡申科一直處於從屬性的地位，其表現包括俄國戰術核武部署到白俄。瓦格納事件為盧卡申科提供了展現自身獨特地位的機會，普京身邊朋友沒有一個如盧卡申科一樣，避免了一場流血衝突。事後盧卡申科非常詳細地講述如何「擺平」普里戈任的過程，還披露普京在事發後沒有打通普里戈任電話等信息。盧卡申科為普里戈任提供了一座廢棄軍事基地，瓦格納到白俄，也是得到盧卡申科背書。如此看來，在普京、普里戈任之間，盧卡申科佔據了重要位置，這必然會影響普京與盧卡申科的關係。

第六，瓦格納事件進一步削弱了俄國對周邊國家的威懾。普京在第一時間與哈薩克總統托卡耶夫、土耳其總統埃爾多安通話，其動機可能是複雜的。另外值得關注是在上合峰會致辭中，普京以呼籲托卡耶夫加強俄哈合作作為結語，頗令人玩味。

二、俄烏戰場的攻守易勢

瓦格納事件對俄烏戰爭態勢會造成什麼影響？從事件本身來看，因時間短暫，對前線部署未造成直接影響，無論北約還是烏克蘭，都確認沒有得到更好的反攻機會。即便如此，俄烏戰場已發生靜悄悄的變化，即攻守之勢已轉換，俄方處於守勢，而烏國已進入反攻階段。瓦格納事件發生在俄烏攻守轉換之際，其影響是潛在的，但也是深刻的。

第一，烏軍已進入反攻階段，即使反攻勢頭不如預期，但俄國也確認自己處於守勢。從俄烏戰爭形態變化來看，已進入到下一個循環。俄軍進攻階段，從高科技閃擊戰變成二戰式火炮對攻，再到一戰式的塹壕戰。經過一段相持（以巴赫穆特最為典型）後，烏克蘭發動反攻，從塹壕戰到火炮，在得到遠程導彈和戰鬥機後，烏軍反攻作戰樣式也會升級。

第二，歐美對烏國的支援，因瓦格納事件而進一步強化。事發後，歐美在尚未搞清內情之際，幾乎同時表達了對烏國的支持不會改變，美國則持續增加對烏的軍事援助。瓦格納事件暴露了俄國存在的結構問題，進一步增強了烏克蘭取勝的前景。澤連斯基進一步確認烏軍的目標就是勝利，這意味烏軍將收復克里米亞半島作為獲勝的重要指標。瓦格納事件在一定程度上增強了澤連斯基的談判立場和議價能力，要求北約邀請烏國加入。

第三，瓦格納事件前夕，烏克蘭重建會議召開。雖戰爭未結束，惟歐美等援烏聯盟已在構思烏國重建問題，這與去年七國集團峰會形成呼應，即可能的勝利一方在籌劃未來的戰後秩序。

第四，瓦格納事件暴露了一個各大國沒有言明卻十分關注的議題，即俄國的核安全問題。俄羅斯是世界核大國，一旦國內出現「黑天鵝」事件，如何保障世界核大國的核武（核按鈕）安全，是各國及國際社會要考慮的問題。另外，扎波羅熱核電站的安全也是令人擔憂的問題，其危險性可能超過核武。

三、需考慮戰後秩序圖景

俄烏戰爭終歸會結束，就目前態勢來說，戰爭會有個結果，而非一個沒有結果的停戰狀態。參考歷史經驗，維也納和會建立了一個歐洲五強協調機制，保持了歐洲大陸較長時間和平，至少沒有發生歐洲範圍內的大戰；而凡爾賽和會建立的戰後秩序，不過是大戰之間的休戰。俄烏戰爭後，要建立一個什麼樣的戰後秩序呢？

第一，戰後秩序中俄羅斯處於何種地位或扮演什麼角色，是值得關注。這場戰爭如被視為「長冷戰」的終結，意味着冷戰最終還是以一次熱戰來終結。俄國實力和地位進一步被削弱，但未來的戰後秩序要接納俄國，這是個需深入思考和討論的問題。

第二，中歐地緣政治發生結構性和歷史性的變化，波蘭、烏克蘭等國崛起，使中歐地區不再是無脊椎的破碎地帶。從歷史上看，中歐一直處於帝國邊緣地帶，幾個帝國爭雄，導致邊界不斷變化，難以建立穩定的政治秩序。中歐地區可說是個巨型巴爾幹半島，從一戰、二戰到冷戰乃至當下的俄烏戰爭，都在此爆發。戰後烏國進入歐盟，這意味歐盟的權力結構將從以布魯塞爾為中心（法德軸心），轉向西歐和東歐兩個權力中心。當然，這一結構變化的前景也可能會阻礙烏國入盟。

第三，與二戰後不同，當下世界已是單一國際體系的世界。俄國的衰落，意味中美歐俄構成的大國戰略體系可能朝着中美歐印轉換。戰後秩序的重建，也將反映出全球權勢結構變化的新趨勢。

作者是中山大學國際關係學院教授

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[孫興杰]