明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
孫興杰

孫興杰：瓦格納事件與可能的戰後秩序前景

【明報文章】早前俄羅斯僱傭軍瓦格納集團領導人普里戈任「兵變未遂」，引發全球關注。該事件雖很快平息，對戰場態勢的影響似乎也未體現，但不代表這只是意外，毋寧說是俄烏戰爭在16個月後進入一個臨界點。於戰爭膠着，尤其是烏克蘭軍隊6月初開始反攻的態勢下，瓦格納事件造成巨大衝擊，類似一次潰壩。該事件如同一滴水，映照出俄國複雜斑駁的世界，是俄國系統性風險的一次暴露。

一、關於瓦格納事件的所知與未知

瓦格納事件前後不過一天時間，轉瞬即逝。即便在社交媒體時代，這事件的前因後果依然有諸多謎團。我們所知的未必是全部，而未知的可能會慢慢浮出水面。很難斷言，這事件會帶來何種後果和影響，但已造成的衝擊也多有呈現。

第一，這事件該如何定性。普里戈任堅持認為自己的行為是「正義行軍」，並不針對普京和俄國政權，而是針對俄軍高層，尤其是防長紹伊古和總參謀長格拉西莫夫。普里戈任不止一次通過社交媒體，指摘甚至謾罵俄軍高層。此次事件的直接原因是，俄國所有僱傭軍要在7月前與國防部簽署合同，這意味普里戈任將喪失對瓦格納這一具戰鬥力的武裝力量的控制。

從普里戈任的角度看，這事件是瓦格納與俄軍之間的矛盾爆發，他不敢或不能針對普京本人，因瓦格納也是服務於普京的軍隊。某種程度而言，俄國有些像軍事封建主義，除國防軍外，還有瓦格納這樣的僱傭軍及車臣領袖卡德羅夫指揮的地方武裝。普里戈任向莫斯科的「行軍」，被普京定義為「武裝叛亂」。更甚者，普京非常罕見地將這事件與1917年的歷史聯繫一起。那一年，沙俄帝國崩潰。因此普京對瓦格納事件的定性，反映出他本人的震驚甚至恐慌。

第二，普里戈任在這事件的角色。他已成為攪動俄國局勢的一個關鍵人物，其口沒遮攔的風格及蠻幹做法，將俄國軍政格局捅出一個大窟窿，讓外界能一窺俄國密不通風的決策過程。首先，普里戈任公開否定俄國特別軍事行動的合法性，他不承認頓巴斯地區發生了種族滅絕事件。這意味即便普京被蒙蔽，也不能減輕普京在重大戰略決策上的重大失誤。

其次，瓦格納在不到一天的時間裏，於俄國境內長途奔襲近800公里，幾近兵臨莫斯科城下。過程中，瓦格納擊落7架俄國飛機。普里戈任聲稱，瓦格納給俄軍樹立了榜樣，倘特別軍事行動最初由瓦格納執行，可能一天就結束了。瓦格納在俄境內幾乎未遇阻力，足以顯示俄軍本土防禦體系存在巨大漏洞。莫斯科是否有足夠力量在第一時間抵擋瓦格納，還是未知數。普里戈任的行動，實際上是對俄軍事防禦體系的一次極限施壓，但他遠沒有做好「跨過盧比孔河」的準備，最終在6月24日接受白俄羅斯總統盧卡申科的調解，這也引起部分瓦格納士兵不滿。

第三，普京在瓦格納事件中沒有表現出殺伐決斷的「硬漢」氣概。就如何處置瓦格納，普京總統可說是一天三變。從最初嚴懲叛亂分子，到接受調解、不再追究瓦格納士兵的責任，甚至認為瓦格納指揮員和士兵都是愛國者；最終對瓦格納及相關人員的清洗，可能將不可避免。究其本質，瓦格納事件是普京過去20年構建的權力體系出現「畸變」的表現。普京通過分而治之，建立了以他本人為中心的忠誠-庇護體系。這體系在平時可能沒什麼破綻；但在戰時，這種封閉性、排他性的小集團，就難以應對系統性的風險和挑戰。瓦格納和普里戈任本就是普京權力體系一分子，尤其是普京宣稱過去一年來，瓦格納從政府拿了近10億美元。這進一步證實瓦格納並非什麼真正的僱傭軍，而是普京權力體系的非正式組成部分。

瓦格納寄生於普京權力體系，最終卻走向反面。普京未選擇強力彈壓，其中原因或許是不能，也可能是不願；惟無論如何，都破壞了普京的「硬漢」形象，不是能夠掌控一切，而是連瓦格納都難以控制。若瓦格納和普里戈任不受懲罰，那其他人和組織的野心或會如野草一樣生長。普里戈任再次發聲招募士兵，而且瓦格納沒有跟國防部簽署合同。當然，也可能是盧卡申科在調解過程中有些不為外界所知的條款。

第四，俄國軍政關係出現的漏洞。軍政關係是現代國家的權力基礎，瓦格納事件顯示出在普京權力體系下，不同軍事力量之間的矛盾乃至衝突。在戰爭期間，俄國不同軍事力量的矛盾壓倒了俄國與外部的矛盾。普京在平衡不同軍事力量關係的過程中，面臨更多棘手挑戰。普京會信任哪一支力量呢？依靠忠誠而非制度，如何運轉一個如俄國這樣的領土大國呢？

第五，俄白關係因瓦格納事件可能在發生變化。某種程度上，俄白關係凝結到了普京與盧卡申科之間的私人關係。盧卡申科一直處於從屬性的地位，其表現包括俄國戰術核武部署到白俄。瓦格納事件為盧卡申科提供了展現自身獨特地位的機會，普京身邊朋友沒有一個如盧卡申科一樣，避免了一場流血衝突。事後盧卡申科非常詳細地講述如何「擺平」普里戈任的過程，還披露普京在事發後沒有打通普里戈任電話等信息。盧卡申科為普里戈任提供了一座廢棄軍事基地，瓦格納到白俄，也是得到盧卡申科背書。如此看來，在普京、普里戈任之間，盧卡申科佔據了重要位置，這必然會影響普京與盧卡申科的關係。

第六，瓦格納事件進一步削弱了俄國對周邊國家的威懾。普京在第一時間與哈薩克總統托卡耶夫、土耳其總統埃爾多安通話，其動機可能是複雜的。另外值得關注是在上合峰會致辭中，普京以呼籲托卡耶夫加強俄哈合作作為結語，頗令人玩味。

二、俄烏戰場的攻守易勢

瓦格納事件對俄烏戰爭態勢會造成什麼影響？從事件本身來看，因時間短暫，對前線部署未造成直接影響，無論北約還是烏克蘭，都確認沒有得到更好的反攻機會。即便如此，俄烏戰場已發生靜悄悄的變化，即攻守之勢已轉換，俄方處於守勢，而烏國已進入反攻階段。瓦格納事件發生在俄烏攻守轉換之際，其影響是潛在的，但也是深刻的。

第一，烏軍已進入反攻階段，即使反攻勢頭不如預期，但俄國也確認自己處於守勢。從俄烏戰爭形態變化來看，已進入到下一個循環。俄軍進攻階段，從高科技閃擊戰變成二戰式火炮對攻，再到一戰式的塹壕戰。經過一段相持（以巴赫穆特最為典型）後，烏克蘭發動反攻，從塹壕戰到火炮，在得到遠程導彈和戰鬥機後，烏軍反攻作戰樣式也會升級。

第二，歐美對烏國的支援，因瓦格納事件而進一步強化。事發後，歐美在尚未搞清內情之際，幾乎同時表達了對烏國的支持不會改變，美國則持續增加對烏的軍事援助。瓦格納事件暴露了俄國存在的結構問題，進一步增強了烏克蘭取勝的前景。澤連斯基進一步確認烏軍的目標就是勝利，這意味烏軍將收復克里米亞半島作為獲勝的重要指標。瓦格納事件在一定程度上增強了澤連斯基的談判立場和議價能力，要求北約邀請烏國加入。

第三，瓦格納事件前夕，烏克蘭重建會議召開。雖戰爭未結束，惟歐美等援烏聯盟已在構思烏國重建問題，這與去年七國集團峰會形成呼應，即可能的勝利一方在籌劃未來的戰後秩序。

第四，瓦格納事件暴露了一個各大國沒有言明卻十分關注的議題，即俄國的核安全問題。俄羅斯是世界核大國，一旦國內出現「黑天鵝」事件，如何保障世界核大國的核武（核按鈕）安全，是各國及國際社會要考慮的問題。另外，扎波羅熱核電站的安全也是令人擔憂的問題，其危險性可能超過核武。

三、需考慮戰後秩序圖景

俄烏戰爭終歸會結束，就目前態勢來說，戰爭會有個結果，而非一個沒有結果的停戰狀態。參考歷史經驗，維也納和會建立了一個歐洲五強協調機制，保持了歐洲大陸較長時間和平，至少沒有發生歐洲範圍內的大戰；而凡爾賽和會建立的戰後秩序，不過是大戰之間的休戰。俄烏戰爭後，要建立一個什麼樣的戰後秩序呢？

第一，戰後秩序中俄羅斯處於何種地位或扮演什麼角色，是值得關注。這場戰爭如被視為「長冷戰」的終結，意味着冷戰最終還是以一次熱戰來終結。俄國實力和地位進一步被削弱，但未來的戰後秩序要接納俄國，這是個需深入思考和討論的問題。

第二，中歐地緣政治發生結構性和歷史性的變化，波蘭、烏克蘭等國崛起，使中歐地區不再是無脊椎的破碎地帶。從歷史上看，中歐一直處於帝國邊緣地帶，幾個帝國爭雄，導致邊界不斷變化，難以建立穩定的政治秩序。中歐地區可說是個巨型巴爾幹半島，從一戰、二戰到冷戰乃至當下的俄烏戰爭，都在此爆發。戰後烏國進入歐盟，這意味歐盟的權力結構將從以布魯塞爾為中心（法德軸心），轉向西歐和東歐兩個權力中心。當然，這一結構變化的前景也可能會阻礙烏國入盟。

第三，與二戰後不同，當下世界已是單一國際體系的世界。俄國的衰落，意味中美歐俄構成的大國戰略體系可能朝着中美歐印轉換。戰後秩序的重建，也將反映出全球權勢結構變化的新趨勢。

作者是中山大學國際關係學院教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[孫興杰]

上 / 下一篇新聞