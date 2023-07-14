江玉歡：香港如何應對「獨居時代」

從數據可以看出，香港人口分佈和家庭格局都發生不同程度的變化；其中家庭格局的變化趨勢反映了市民家庭觀念的傾向性，也反映出香港政府在這一時期政策的影響。不難看出，一方面香港人口發展傾向於獨居或不結婚，另一方面較多青年人於婚後不與父母同住，以及選擇只要一個甚至不要孩子的夫婦數量上升。

於東亞地區，「家庭」觀念深深植根在傳統文化概念中，與親屬之間的聯結和家族內部的利益綑綁普遍較為深重。這一文化背景亦能在各地政策中體現出來，以新加坡為例，新加坡對家庭的保護體現在各方面，其中最典型體現在其婚姻法對婚姻關係穩定性的重視程度上，尤其出台多項具體的制度和政策來引導當地民眾。其中新加坡著名的「組屋」制度，就在一定程度上引導當地民眾組建家庭，「組屋」也為家庭的形成提供重組場所。

相對香港，雖然本港相關法律方面亦有一定的鼓勵婚姻措施，譬如減稅、增加申請公屋機會等，但力度不足，導致長久以來在香港的文化背景下，人們仍普遍認為如果沒有房子就不能結婚，以及公屋居住條件和申請難度難以撐起人們對組建家庭的渴望。因此，香港當前家庭結構愈趨小型，以及獨居者愈來愈多的情形便不難理解了。

獨居群體需求 常被忽視

本地獨居者一般可分為「主動獨居」及「被動獨居」兩種情况。這兩種情况的群體境遇，從根本上有所不同：前者常常被媒體調侃為「單身貴族」，指的是在收入尚可、並非基於經濟原因的情况下，選擇獨居生活的白領或中產群體；而後者則更傾向是囿於收入、住房或其他硬件條件，而不得不選擇獨居以降低生活成本。惟不應忽視的是，上述兩種情况有一定的交叉區域，即獨居長者——有一些獨居長者縱然經濟條件上乘，但仍面臨獨居所帶來的一系列問題，更不必說基層獨居長者的生存狀况。

然而，當前本港政府並沒有針對獨居群體做細緻劃分，導致他們的需求常常被忽視。以市民申請公屋的數據為例，截至2022年3月，過去12個月入住公屋的一般申請者平均輪候時間為6.1年，其中單人申請者的配屋優次通常是最低，也就是說，單身群體等待公共住房的時間比平均等待時間要長得多。在2022年第一季獲編配公屋的6000宗一般申請中，該季只有420宗配額及計分制度下的非長者單人申請獲編配。

以政策回應家庭規模變化

家庭規模的變化，對香港社會發展的影響不可小覷，政府應從政策方面有所回應。首先，建議當局在本港建立專門針對獨居長者的社區醫療和照護措施，以及建立共享社區概念，在滿足獨居長者基本生活需求的基礎上，豐富他們的社交需求。該項政策可以與當下的地區治理過程結合，發動基層力量，補齊對獨居長者照護領域的短板。

第二，針對獨居群體，政府可以鼓勵企業挖掘單身人士的對應市場。有統計資料表明，單身一族的消費結構跟以家庭為主體的消費結構有所不同，他們的儲蓄傾向明顯低過家庭；相反，邊際消費的傾向卻遠高於家庭。以白領和中產階層人群為代表的單身人士有較強消費能力，市場潛力巨大，譬如個人投資、理財、文化等，都仍有商機可挖掘。

就未來的發展趨勢來看，「單身經濟」的生命力要想繼續延續，需要生產者和銷售者緊抓市場變化，相關服務行業和服務類別應更加細化。總之，鼓勵人們組建家庭、鼓勵生育，固然重要，惟政府亦應平衡不斷上漲的獨居者的需求，保障其基本利益。小型家庭甚至獨居者數量愈來愈多，若政府不及時回應這類群體的需求，則社會難以持續保持平衡。

制訂具香港特色的人口發展戰略

當我們將歷史的畫卷再往前翻，便會發現歷史已經潛移默化地對「家庭」賦予更深刻內涵。除了本文提及的獨居家庭之外，由於觀念變化和人口不斷遷移，這使從過去的多代家庭，演變到三代家庭、二代家庭、一代家庭、一人家庭，以至最後的由都選擇不結婚的個體自由組成的「家庭」。「家庭」這個概念本身所具備的內涵和功能，已經發生由量到質的變化。

同時，不僅一人或單身的獨居家庭，包括夫婦家庭、隔代家庭、單親家庭、多元文化家庭、港深跨境家庭、獨生子女家庭等，都在不同程度彰顯了對於這一概念的解讀。這便意味着，政府作為社會的主導者，不應僅停留於以傳統眼光看待香港當前的人口趨勢、家庭結構，而應該將家庭政策及其相關聯的家庭福利服務體系，跟社會公眾不同的需求緊密相連，以尋求不同群體間的最大公約數，從而制訂真正具有香港特色的人口發展戰略。

作者是立法會議員

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[江玉歡]