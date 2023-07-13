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陳黃穗

陳黃穗：兒童健康成長的「太多」和「太少」

【明報文章】育兒難，欠經驗又沒培訓，更不得辭職轉工，難道是「愈難愈愛」？但關乎自己子女，卻又會變得「愈愛愈難」！

我和同事們觀察到一些教養孩子的疑慮——

（1）「太多大人，太少細路」。往往要孩子扮大人、提早做大人，結果孩子一是很「BB」，一是很大人，沒有了「兒童」這階段應有的狀態和心態，失卻了童真，沒有了童趣。他們不再是充滿好奇、喜歡幻想、無憂無畏，因為我們要求他們「坐定定、乖夾靜」！

（2）「太多我，太少他」。孩子的自我中心是在擴闊還是收窄？懂不懂顧及其他人？那個「他」只是用來比較和競爭的對象？有否他時、他地和他種的視角？這「otherness」可是環保的關鍵。

（3）「太多熒幕，太少寂寞」。熒幕上癮的孩子，習慣「用無聊的來充塞無聊」，滿足於單向的表達發泄，逃避雙向的溝通。不能靜下來獨處，他便需要不斷追求熱鬧，或強求別人的認同。少了無聊發呆，也會少了想像力和創造力，少了自我反省和自我發掘的機會。電子平板，換來了生活的平板。

（4）「太多消費，太少感覺」。孩子的體驗，多是消費而不是生產的結果。當你吃玩穿看的，連學習的興趣班遊學團都是花錢的結果，自然就要追求有錢花。高消費、高收入便成了生活目標和成敗標記。也缺少了「少消費」、「非消費」甚至「不消費」的選擇。

追求付出最少，得到最多的「精明」，不會講究感覺。除了好味好看好玩好抵，已說不出其他感覺，因為從來沒有人教我們怎樣去捕捉形容和界定感覺。沒有感覺的培育和提升，會變得感官遲鈍，只能有單薄的感受和波動不穩的情緒，鮮會品嚐和細味，人生也就落得愈來愈乏味了。

（5）「太多得到，太少迷倒」。需要的、想要的都得到了，孩子就不再數「我有乜」，只是看「我冇乜」、投訴「未有乜」！父母的確給了很多，但亦拿走了很多。特別是孩子喜歡和着迷的，由電玩動漫到偶像小情人，「戲無益」，都要拿走。

這就會變好學乖？還是變成「了無生趣」、「生無可戀」？這又正是有些少年輕生的原因呢！

「迷上了」是要鼓勵的啊！因為「迷」會投入，投入才會深入，這可是成功和成才的開始！

（6）「太多前景，太少風景」。太着眼於「職業的前景」，並以此決定孩子應該學什麼、做什麼和要放棄什麼。我們真的知道，未來會是怎樣的嗎？你能預測到電競、遊戲設計以至外賣速遞的前景？誰想過畫漫畫可以住山頂？

對行業和地域的想像也很狹窄。只看到一個城市，甚至只有「逼到入中環」才算成功。把子女的未來，看成只剩下幾個選擇。

何不多為子女打開不同面向的窗，讓他們看到東南西北，各自有風景。窗，還可以睇天睇海睇人睇車。當然還應該有窗，好看到異邦風土。

前景容易變「錢景」。開窗多看風景，卻可以引發子女觀察、欣賞以至行動的興趣和能力。那麼他們的人生，就不僅是以「擁有幾多百呎」來量度了！

此外，我們還關注教養態度上的「太多縱容，太少從容」、「太多起跑線，太少荷爾蒙腎上腺」，及現實上「太多案例，太少法例」，因篇幅關係，在此略過。但願孩子的童年，在各位有心人共同努力下，會多一點溫馨、多一點詩意、多一點星空！

作者是香港小童群益會執行委員會主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳黃穗]

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