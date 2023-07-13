鄭泳舜：制訂文化產業發展藍圖

港可參考國家十四五文化規劃

有效推動文化藝術產業發展，可提升市民生活質素、增強港人文化自信，亦有利對內對外講好中國及香港故事，並作為經濟發展的新引擎。頂層設計包括要為業界發展締造完善生態圈、培育及吸引人才、培育藝團、拓展觀眾、推動跨界別與跨領域合作，推動香港與內地甚至世界各地的文化藝術合作。其中，政府的資助及推動私營市場參與至為重要。

去年8月國務院公布《十四五文化發展規劃》，對加快國家文化產業發展定下詳細部署，例如成立文化產業投資基金、鼓勵企業利用歷史建築或閒置設施用地發展文化產業等，香港可多作參考。

筆者於去年5月發表了「制訂未來5年文化藝術政策及發展藍圖」倡議書，並提出了立法會議員議案，我們亦有把倡議書提交予當局參考。52項建議中，第一項就是成立文化產業委員會（即政府成立的文化委員會），制訂政策支援藝術文化產業發展，例如部門應設立小組為藝文產業提供融資引導及諮詢，並做好文化產業知識產權保護工作等。

去年10月特首已提出「10年文化藝術設施發展藍圖」的具體構思，訂出提升文化基建的KPI（關鍵績效指標）。在軟件及配套方面，筆者就一直認為當局須檢視現有藝文創作者空間的相關效用，如PMQ、牛棚及賽馬會創意藝術中心、藝術發展局藝術空間計劃等，以至研究增加藝文表演者或藝文創意機構的工作室。

香港流行文化產業鏈 大有可為

在未來的北部都會區或交椅洲人工島規劃，當局也可考慮設置藝文創意園區或藝術村。就擴闊觀眾群方面，可參考境外做法，向學生推出文化消費券，可用作參觀博物館，亦可用於購買康文署籌辦的音樂會或藝團舉辦的表演活動門票。私人機構方面，當局可提供政策支持或稅務優惠，鼓勵他們贊助甚至籌辦藝文活動、提供藝文創意場地。故宮館正展出的「百樣玲瓏——卡地亞與女性」展覽，便是與商界聯乘的實例。M＋的「草間彌生：1945年至今」展覽，在贊助商支持下也辦得十分出色，後者的文創產品甚為搶手。

獨立運作的西九文化區博物館群須持續營運，增加票價不是唯一方法，不妨引入更多商業合作元素、推出更多自家文創品牌或聯乘產品，以增加收入。

另一方面，筆者認為積極推動香港的流行文化產業鏈，也是大有可為。流行文化包括電影、電視及流行音樂等，還有武俠小說。政府今年已舉辦第一屆流行文化節，有音樂會、電影放送；筆者最近參加其中的「電影叮叮」導賞遊，尋覓經典電影場景之餘，坐着電車聆聽導演們的分享，頗有噱頭，亦是「文旅結合」的例證。

打造新一代Cantopop品牌

今年是李小龍逝世50周年，明年3月是金庸冥壽100周年。筆者認為明年的流行文化節，功夫動作電影與武俠小說，加入科技元素及創意下，從李小龍到楊紫瓊武打電影，見證了Cantopop的演變。韓國政府多年來在境內境外不遺餘力推動「韓流」文化，香港也要急起直追。電影與流行音樂都是本港強項，可以讓更多香港電影甚至綜藝節目打入國際影視串流平台；音樂發展則打造新一代Cantopop品牌，協助流行文化創作者及產品，走進內地及東南亞華人市場。另外，我們也期待流行文化館的設立，期望選址方面盡快有好消息。

而特區政府不妨盡快敲定公共海濱地點等，籌辦busking（街頭表演）唱作人登記制。西九文化區今年6月起已恢復早前停辦的busking登記申請，特區政府也是時候以具體行動回應了。致力把文化藝術產業化，並共享成果，需多方面的持份者配合和支持。實踐需時，還看大家一步一腳印堅持下去。

作者是立法會議員

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[鄭泳舜]