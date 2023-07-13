羅健熙：堤潰蟻孔 氣泄針芒——時刻保持人民公僕本色

政府在6月底展開打擊不合資格者違規使用長者及殘疾人士2元乘車優惠計劃，由運輸署職員、公共交通營辦商、外判保安組成3人小隊，向巴士和小巴乘客查票，並會將違規個案轉介警方跟進。打擊行動首天，運輸署3人小隊抽查了21條專營巴士和小巴路線逾100個班次，向55人查票而沒有找到違規個案。當天已經有不少網民諷刺行動無聊和勞民傷財。

高調遏違規用乘車優惠 惟個案有限

日前傳媒跟進打擊行動成效，運輸署回覆指「截至本月7日，專責小隊共查核接近100條專營巴士、小巴、居民巴士路線及渡輪航線約900個班次，當中查核了380名懷疑違規使用2元優惠的乘客，並將一宗懷疑個案轉交警方跟進」；港鐵公司亦表示，「上月25日至本月3日的9日間，港鐵人員查票時共發現671個逃票個案，其中89宗涉及違規使用長者2元乘車優惠」。

高調、嚴厲、投入大量人力資源的打擊行動，政府部門暫時雖未有總結，我預估他們的結論大概會是「打擊行動收到效果」、「檢控數字不是唯一指標」。但市民是這樣想嗎？運輸署3人小隊的兩星期抽查，找到一宗違規個案；港鐵的9天數字，全港每天大約有10個違規使用2元乘車優惠的情况。我知道違規行為「一宗都太多」，但由特首在記者會上說「不尋常的情况」、「應該嚴厲處理」，市民就自然覺得政府認為好大件事，而最終出來的結果卻完全沒有原本說的嚴重，難道不會影響政府管治威信嗎？話說回頭，到底政府看到哪個使用情况是怎樣「不尋常」，到今天我仍未知道。

官員一句發言 社會萬般影響

至於「取消器官捐贈登記」一事，政府5月22日發新聞稿指過去5個月有5785宗取消登記申請，逾半是從未登記或重複取消，「不排除少數人的意圖是擾亂中央名冊的代表性」，「有關行徑極為不負責任並予以譴責」，呼籲市民「不要為少數別有用心的人挑動」云云。特首翌日在記者會上則說，未登記而取消的行徑是「非常可疑」、「破壞整個系統」、「恥辱」等。警方6月初以「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪拘捕4人，各人涉嫌利用他人的個人資料等申請取消器官捐贈登記；具體各人分別涉及多少宗取消登記個案，仍待公布。

上周（7月3日）政府推出中央器官捐贈登記名冊系統優化功能，同時指出由5月22至24日間，共收到逾2.8萬個取消登記申請，其中逾75%（約2.16萬個）並非有效申請。

5個月內有5785宗取消登記，有一半是無效，令政府極為嚴厲地回應；3天內2.8萬宗取消登記，75%無效。雖然我已預期有不少市民會因為政府官員言論而取消器官捐贈登記，但那3天的數字仍然超出我的預期。政府在新聞稿亦指出，5月和6月分別有超過5000人新登記捐贈器官。

我比較重視「取消登記申請」的數字，多於那個「無效」比率。無效取消有很多原因（例如他只填過器官捐贈卡，但忘記了有否在中央系統登記）；市民想在死後捐贈器官，亦不必定要先在中央名冊登記方可進行。我看到的是有不少本來願意在死後捐贈器官的市民，不論他們之前有沒有在中央名冊登記，他們現在決定不要捐了，或要再想想才下決定了，這個無論如何都是十分災難的結果。可幸的是，或許政府自知當日說法「倒米」，雖然這次情况更為嚴重，政府在7月3日的新聞稿沒有什麼「意圖擾亂中央名冊」、「不負責任」、「別有用心」的用字，也沒有官員再跑出來「譴責」、「可疑」、「恥辱」，否則恐怕又惹來新一波取消登記潮。

嚴以修身 正心明道

若政府真的汲取教訓而決定不再大做文章，我十分支持亦表示讚賞。我也希望政府在往後日子、在不同事情上，亦可以多想想市民會如何閱讀政府官員發言，亦多考慮發言產生的效果。例如保安局長鄧炳強最近在立法會回應近期多宗持刀傷人案，表示「如果見到有人『神情奇異』、『口噏噏』、『有少少兇暴性』應及早通知警方」，實在令我非常吃驚。這種論調很易加強公眾對精神病的誤解和偏見，加深對患者的負面標籤、污名化和定型，甚至可能有帶頭歧視的效果，由政府官員說出來實在極為不妥，跟政府在推動社會精神健康上一直所做的工作亦背道而馳。我本來以為，總會有些關注團體或業界代表會就此發聲明或提出關注，可惜沒有看到，就只好在這裏提出。

是的，我們都討厭「官腔」回應，惟脫離官腔都不代表要草率發言。我相信官員的發言除了與政府價值觀脗合，亦應避免對社會有壞影響吧。

作者是民主黨主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[羅健熙]