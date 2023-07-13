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陳帆川

陳帆川：Threads面世 會否曇花一現？

【明報文章】facebook母公司Meta上周推出名叫Threads的社交平台，界面和功能跟Twitter極似，短短5日即有1億用戶註冊，打破ChatGPT以兩個月時間錄得1億用戶的最快紀錄。它將成為Meta繼facebook、Instagram（IG）和WhatsApp後的第四個壟斷級產品，還是如MeWe熱潮一樣曇花一現？

馬斯克（Elon Musk）入主Twitter後，將其在社交媒體上我行我素的瘋狂作風帶到企業營運上，政策朝令夕改，令Twitter爆發用戶和廣告客戶出走潮。該平台易手前最大的1000個廣告客戶裏，至今年2月已流失逾半；其今年4月在美國的廣告收入，按年暴跌六成。

Twitter是政客、專家和記者最常用的社交媒體，雖然其用戶人數落後於競爭者，但輿論影響力絕對遠勝任何一家國際媒體，甚至有力左右政壇大局，地位無法被以娛樂內容為主的社交平台取代。Threads應運而生，迅速填補了市場缺口。

Threads的驚人增長，除了來自從Twitter出走的用戶，更大原因是它讓IG用戶直接登入，毋須重新註冊，連粉絲都會自動過戶，讓Meta猶如從IG複製部分用家到一個全新平台。不過，貪方便和貪新鮮的用戶，一般流失率非常高，IG行政總裁Adam Mosseri也表示，他們未知Threads能否留住用戶。

創意欠奉 能否建立新社交王國屬未知數

諷刺地，幾年前facebook因為用戶私隱問題，出現用戶出走潮，很多人轉投沒有廣告和演算法、以保障用戶私隱作賣點的MeWe。然而熱潮很快便冷卻，用戶約2000萬人的MeWe也終究沒有成為主流。另一個在疫情期間冒起、一度被吹捧為有力挑戰TikTok地位的語音社交平台Clubhouse，自2021年中錄得1000萬用戶後，便隨着疫情退卻而失去關注。

Threads雖然乘着網絡上的反Twitter和反馬斯克情緒，加上Meta的強大支援而成為熱潮，惟創意欠奉的Threads能否創建出另一個社交王國，實為未知數。而觀乎Meta往績，似乎也沒可能將Threads發展成知識型的平台。

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）說，Twitter的每月活躍用戶僅2.5億，而世界上應該有一個逾10億人的公共討論平台。不過，Twitter的智慧來源，可能正正是因為人數少。當Threads吸納了10億人，它肯定不會是現在的Twitter了。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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