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方可成

方可成：社交平台Threads帶來的希望與隱憂

【明報文章】上周，一款新的社交媒體產品Threads正式發布，吸引了眾多目光。在僅僅5天時間裏，它就獲得了1億名用戶註冊，刷新了有史以來的最快紀錄——上一個紀錄保持者是ChatGPT，它用了兩個月達到1億用戶數。

Threads是一款類似Twitter的文字社交類App，它的用戶數正在快速逼近Twitter。去年7月，Twitter對外發布的用戶數量是2.4億。其後馬斯克（Elon Musk）入主收購，未再對外發布過數字，但人們普遍推測其用戶量在一年來明顯下降。

Threads開局的成功，顯示出人們對依託於文字的公共對話依然充滿熱情，惟它也不免令人產生一些擔憂。

人們渴望健康的討論空間

Threads在5天裏得到破億用戶的成績，很大程度上是借助於既有的用戶規模取得的——它由Meta（facebook母公司）旗下的Instagram推出，已有Instagram帳號的人可以很方便地自動創建Threads帳號，並導入自己在Instagram上已經關注的用戶列表。

但是，大公司憑藉自己的既有用戶量推出新產品，並不總能取得成功。2011年，Google曾經試圖在社交媒體領域挑戰facebook，推出了社交產品Google+，並與Gmail的龐大用戶量綁定。然而，這一產品最終失敗。

這說明，用戶並非科技公司可以隨意驅趕和指揮的被動角色。當他們大規模湧向一款產品，一定有一個重要原因是他們真的想用。

那麼，Threads的用戶想要下載使用這款新產品的原因是什麼呢？簡單來說，是希望得到一個更健康的公共對話空間。「Threads」這個名字的字面意義，接近於「一根線」、「穿針引線」，引伸為「一連串的討論」。所以，它可以被理解為一個「編織討論」的平台。

本來，很多人在Twitter上編織討論；但馬斯克收購Twitter之後，對平台上的內容採取了放任的態度，砍掉了負責內容安全的部門。這令Twitter上的虛假信息、陰謀論、歧視言論、仇恨言論、垃圾廣告愈來愈多，使很多用戶覺得「有毒」（toxic）。

相比之下，Threads對這些內容將會採取更積極的干預態度。所以，美國著名女同性戀主持人Ellen DeGeneres在入駐Threads之後發的第一句話，就是「Welcome to Gay Twitter！（歡迎來到同性戀的Twitter）」——言下之意，馬斯克旗下的Twitter已經變成了對同性戀有很高敵意的平台，用戶相信Threads會積極治理恐同言論。

除了在言論自由與討論規則之間找到平衡點之外，社交媒體平台還要做好一系列的基礎設施準備：比如，給有真實身分的、具備一定公信力的用戶加「V」認證身分，而不是把加「V」認證當成商品去售賣。馬斯克的Twitter正式把加「V」變成了收費服務，讓用戶的時間線上充斥着加了認證的廣告營銷號；而大量真正有發言質量的用戶，卻變成了沒有「V」的存在。

所以，Threads的初步成功，一半要歸功於「天下苦Twitter久矣」。

巨頭壟斷的陰影

儘管Threads提供的新公共對話空間令人興奮，但興奮之下也有隱憂：以短篇文字為核心的公開即時討論類產品，是巨頭Meta一直未能佔領的領域——它已經有facebook、有Instagram，還有WhatsApp和Messenger。如果Threads擊敗Twitter，Meta在互聯網社交領域的巨頭壟斷地位就會進一步加強，讓人逃不出這家公司的手掌心。

作為一家以廣告為最主要收入來源的公司，Meta有強烈的衝動取得更多用戶數據乃至個人私隱，以推送更加個性化訂製的廣告。幾年前發生的「劍橋分析」（Cambridge Analytica）醜聞，曾經暴露出Meta在侵犯用戶私隱方面的劣迹。而一旦Threads成為我們日常使用的App，那麼Meta這家公司對我們的了解一定會更多、更精確。

另外，Threads也可能成為另一款以吞噬用戶注意力、消耗大量使用時間為主要目的的平台。為此，它可能放大娛樂性、上癮性的內容，對構建好的公共領域卻不會帶來特別的建樹。

很多人發現，Instagram在最近一年已經變得更像TikTok，更加令人上癮，這也反映出Meta這家公司在短視頻挑戰之下的焦慮感。這種焦慮是否會令Threads這款產品也愈來愈變形，愈來愈追求注意力的刺激，而非討論的質量？這是真實的隱憂。

說到底，如果人們是因為討厭Twitter而下載Threads，那麼我們只不過是在兩個都不好的選項中，選擇了「更不壞」的那一個，算不上什麼進步。

商業利益與用戶權利之間 能否實現平衡？

不過，Threads這個新平台，在注意力經濟的舊有路徑之外，依然承諾了新的變化。

在發布之時，Meta官方就表示，Threads在未來會支持名為「ActivityPub」的協議。這對於互聯網巨頭的平台產品來說，是一個革命性的決定。

為何這麼說？因為支持ActivityPub協議，就等於Threads將會變成一款去中心化的產品，加入所謂的「聯邦宇宙（fediverse）」。這個詞由「聯邦」（federation）和「宇宙」（universe）組成，它指的是不同平台之間形成聯邦式的關係，雖然有各自的具體產品和工具，但信息可以互聯互通、用戶可以隨意遷移。

這就好像電子郵件系統，無論你的電子郵件提供商是Gmail還是Outlook，它們之間都可以互相通訊。另外，在聯邦宇宙中，你可以成為自己數據的擁有者，你可以帶着自己的用戶關注關係，遷移到另一個平台去，不會因為換到一個新平台而需要從零開始「冷啟動」。

如果我們熟悉的產品都加入了聯邦宇宙，那麼我們的日常使用，將會是完全不同的場景：你可以在WhatsApp直接接收Telegram上某個帳號發布的信息；你如果厭倦了Twitter，那麼可以把自己在上面積累的關注者一鍵導出，轉移到Instagram。

所以，聯邦宇宙給了用戶更多的權利和自由度，也對平台形成了更多制約。此前，「劍橋分析」醜聞爆出之後，很多人表示要退出facebook，惟這個抵制計劃最終基本失敗，因為大部分人都割捨不下自己在facebook上已經積累的社交關係，而我們是無法把facebook上的好友導出，帶到其他平台的。如果Threads真的支持了ActivityPub，那麼假設有一天Threads引發了眾多不滿，人們就可以很方便地把自己的數據和粉絲關係，遷移到另一個同樣支持ActivityPub的工具上，成功實現抵制。

此前，最為人所知的聯邦宇宙類社交平台是「長毛象」（Mastodon）。但它的用戶體驗不好，因此未能得到大範圍使用。曾任Twitter CEO（行政總裁）的Jack Dorsey也在開發另一款聯邦宇宙的社交平台，名為Bluesky。但他們的動作比較慢，目前還在內測階段，需要邀請碼才能使用。Threads將會成為新的、極具潛力的聯邦宇宙類產品。

「聯邦宇宙」的挑戰

當然，聯邦宇宙帶來的不僅僅是激動人心的革命性變化，還有切實的挑戰。比如內容審核和安全問題，就會因為聯邦宇宙而變得更加複雜。審核Threads自己伺服器上的內容尚且不容易，當Threads與許多其他App伺服器上的人和信息聯通，那麼Threads就需要有一套機制決定是否過濾那些伺服器的部分信息、是否需要完全「拉黑」（屏蔽）某個伺服器……這裏面涉及一系列的機制設計和人力投入。

但無論如何，在舊有的「圍牆花園」（walled garden）模式已經主導社交媒體平台十幾年的背景下，有一款新產品表示將會嘗試「聯邦宇宙」模式，還是會給更健康的公共討論空間帶來新希望。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院助理教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[方可成]

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