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馮沛賢

馮沛賢：確保善用交通補貼 營辦商與乘客同樣有責

【明報文章】自2012年起，勞工及福利局推出「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（下稱「2元優惠計劃」）。這計劃會以公共交通營辦商實行的優惠票價為計算前設，由政府向營辦商補回車費差額，讓合資格人士乘搭公共交通工具時可享有2元車費優惠。10年下來，「2元優惠計劃」以鼓勵長者及殘疾人士走進社區，建立關愛共融社會，及至去年2月27日起，「2元優惠計劃」進一步擴大，合資格年齡降至60歲，讓更多年長市民受惠。

擴受惠範圍 惹公眾憂慮

「2元優惠計劃」的擴展，已經超過一年時間，一方面計劃讓更多人受惠，有人認為這是德政；不過另一邊廂，也有人開始關注該計劃改動之後衍生的新問題，首當其衝的當然涉及補貼車費的總額而引致政府開支上升，甚至令人擔心，有關情况會嚴重到導致超出政府的開支預算。

有人就此質疑，當中有否涉及有人濫用或不合格者使用該優惠計劃。而根據勞福局長孫玉菡今年5月回覆立法會議員提問時表示，去年當局共錄得4042宗懷疑濫用「2元優惠計劃」個案，其中港鐵公司提出的檢控個案有兩宗。

現時「2元優惠計劃」的合資格年齡下調到60歲，至今已超過15個月。而在2021年1月，政府向立法會福利事務委員會提交的交件提到，「2元優惠計劃」的擴展，將令政府需要每年多付出30億元，作為優惠計劃的新增財政承擔，而這個數字亦與政府公布在上一個財政年度的31億元實際數字相若。

不過，當局在2021/22年度時就該計劃的補貼總額僅12億元，對比之下，2022/23年度有關支出的升幅已達158.3%。而且，無論是人口高齡化、票價上漲，以及參加或被納入計劃內的公共交通營辦商會持續增加等不同情况，種種客觀因素令社會大眾對於政府有關開支估算的準確性存有疑問，甚至斷定特區政府就「2元優惠計劃」所投入的支出只會有增無減。惟「一言既出，駟馬難追」，政府應該如何應對，方能消除社會的疑慮，在計劃上取得平衡？

近日有立法會議員關注「2元優惠計劃」的最新情况，並向勞工及福利局提出質詢。及至上月23日，運輸署宣布展開加強打擊違規使用「2元優惠計劃」的行動以作應對，透過3人巡查小隊，在包括港鐵的出入閘口、巴士上落車站位置抽查乘客車票，要求被截查的乘客出示身分證明文件、八達通（包括樂悠咭）等，用來核實乘客參與優惠計劃的資格。

確立罰則 遏止濫用

是次運輸署的做法可謂相當高調，亦貌似從善如流來回應社會疑慮。不過3人小隊的人力是否足以覆蓋港九新界，相信大家心裏有數。而事實上，單靠運輸署派員負責於全港查找違規者，恐怕獨力難支，亦不太合理。當局應該敦促透過該計劃接受政府補貼的各個交通營辦商，積極安排人手協助執法，以長遠遏止濫用情况。

此外，被查出屬濫用計劃者的，當局應該如何處理，以及確立應有罰則以收阻嚇作用，亦是相當重要。若然政府未就罰則確立定案，現階段可以考慮現行條例有否類似做法，例如研究能否以《香港鐵路附例》打擊和檢控違例者的條文為參考，將其應用到參與「2元優惠計劃」的交通工具上，以收一定的說服力。

另一方面，現時社會亦有意見指出，個別合資格的乘客養成「長車短搭」習慣，而這個亦會導致政府需以較多資源，為乘客的短途旅程「埋單」。就此，近月當局已加強相關教育工作，希望乘客懂得「短車短搭，長車長搭」。

不過當局亦不應該忽略，近年專營巴士公司對短途路線的服務一再縮減，而為長途路線增設短途分段收費的進度卻極其緩慢，變相令「長車短搭」成為「2元優惠計劃」的問題。為免取巧情况發生，政府宜考慮要求各專營巴士公司活化短途路線服務，並加快為長途路線設定分段收費的進度和收費方法，這樣對整個社會都是有利無弊。

作者是香港青年時事評論員協會會董、屯門青年發展及公民教育委員會副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[馮沛賢]

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