葉思進、何子煜：思考高球場發展選項的正解

對中東說好香港故事的關鍵

特首李家超今年初訪問沙特阿拉伯和阿聯酋，指出此行能將香港與中東地區的關係帶到新高度，亦可以擴大與「一帶一路」相關國家的合作，隨後更與兩國簽署多項合作備忘錄，為港爭取商機。

適逢其時，今年10月粉嶺高球場將舉行沙特阿美石油團體系列賽，這是全球最大型的女子高球團體賽事，是當之無愧的世界級盛事，更是香港首次舉辦由中東國家贊助的高球賽。這場賽事將讓更多中東國家企業和投資者認識香港，而高球場是對中東說好香港故事的舞台。

倘我們能把今年的球賽辦得「好好睇睇」，香港在中東的財金人脈甚至當地媒體，都能夠有更堅實的事實基礎來讚揚本港宜居度，進一步增強企業和投資者對香港的好感；除了商機，優秀人才更會對港建立良好印象，未來或有機會來港發展甚至定居，成為香港長遠發展源源不絕的新動力。

由此可見，高球場確實對香港經濟發展有戰略價值，並不是與公眾利益對立，故此有論者提到「不過是打球休閒耍樂而已」，實是見樹不見林，甚至有可能令公眾構成誤解，使社會錯誤忽略高球場公共性的觀點。

上述內容一方面是駁斥有論者一些未能站得住腳的觀點，另一方面，也是希望以此引導社會從高球場的戰略價值作起點，思考更多元化的發展方案。

高球場被視為可行的土地發展選項是始於2013年，但10年過去，政府於今年財政預算案已宣布覓得興建約36萬個公營房屋單位的土地，換言之社會要見縫插針覓地的迫切性大大降低。而團結香港基金的研究更指出，北部都會區將成為未來10年公營房屋供應的最大「糧倉」，在高球場建屋似乎亦不具備高度的必要性。

而收回球場32公頃用地後，除了建公營房屋之外，其他可行方案也不能忽視。正如學者郭樺和鄭宏泰撰文指出（〈創造宜居城市 就是招攬人才之道〉，2022年11月11日《明報》），移民目的地因素多與居住環境、空氣質素、社會福利和教育制度有關，但香港一直欠缺「人才社區」的發展概念，未能為人才提供優質社區配套，也是招攬人才乏力的痛點之一。

構思更多可行的發展選項

既然高球場是說好香港故事的舞台，筆者建議政府可在毗鄰高球場的32公頃用地興建中低密度的人才公寓，更可提供中型私家醫院、國際學校校區，配合高球場的體育和綠化空間，形成人才社區，支持北部都會區多元化新產業，尤其是新田科技城的發展所需。這更可以成為一個先行先試的「示範單位」，加強人才舉家來港定居和長遠發展的信心，其成功經驗更可作為西九文化區、啟德體育園鄰近地區的借鑑，未來或有潛力建造更多人才社區，回應持續上升的人才吸引需求，更有力地做到「搶人才」。

當北部都會區計劃尚未成型、30多萬公營房屋未有着落之際，社會要見縫插針搶地建屋，無可厚非；但時移世易，評論者也要更靈活地接觸和思考與時並進的新方案。就算「今天的我打倒昨天的我」，也不一定是壞事，相信政府暫時修訂該用地為「未決定用途」地帶，亦是出於相同考慮。最後，我們重申支持政府收回該地帶，惟收回之後的用途，則值得思考更多選項，以更好配合香港長遠發展需求。

作者葉思進是建築師、香港建設專業聯會會長，何子煜是香港建設專業聯會理事

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[葉思進、何子煜]