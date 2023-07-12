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劉銳紹

劉銳紹：雲破月來花弄影 月移花影上欄杆──從耶倫訪華看中國能否「務實運動」

【明報文章】美國財政部長耶倫訪華4天，事前被視為「中美關係稍為緩和的現象」。中國對耶倫表現溫和而友好，語言也有分寸，但一切還要看日後雙方行動。由此帶出一個老生常談的話題：中國不能寄望美國放鬆壓力，只能努力自強，惟怎樣才能達到真正自強的效果？倒是要撇開美國因素後再務實衡量和部署了。否則，眼前的「耶倫暖風」可能只是雙方各自的緩兵之計，好像「雲破月來花弄影」（語出宋代張先《天仙子》），照得花姿綽約，但實際只是「月移花影上欄杆」（語出宋代王安石《春夜》），空有花影，卻有花無果，故有今天標題。

（1）耶倫之行 沒有實質進展

──綜觀耶倫此行，中美雙方除了語言比較客氣（與上次美國國務卿布林肯不同）之外，實質上沒有什麼成效，更難言突破。例如美國沒有取消對中國的任何已有制裁，連口風都沒有放鬆。此外，中國指摘美國將經貿問題「泛化國家安全」，美國則用同樣內容批評中國；美國總統拜登和美方高官更把敵視的語言升級（例如指摘「中國欲取代美國，主導世界」）。還有，中美貿易其實仍各取所需，但在美國制裁下，很多原產地在中國的貨物都要轉到第三地轉口或生產，才不算「中國貨」，這也拖累了香港與美國之間的轉口貿易（因港貨被列入「中國」範圍）。可見政治屏障不解，經濟必然受阻。

──耶倫在美國官員中雖然比較溫和，惟與其他官員比較（例如布林肯、國安顧問蘇利文、貿易代表戴琪等），她對白宮對華政策的影響不大，只能務實地在本身職務上落實「對華經濟不脫鈎」而已。對於中國的「不公平經濟行為」，及美國在華企業受到的「針對和脅迫行動」，她更不能不「表示關切」。與此同時，美國勸喻美資離開中國的言行卻沒有減少。

──耶倫此行有一個重要背景，就是中美經過近年摩擦和碰撞後，雙方經濟都有問題，而且問題不少，正是各有各難處；加上兩國在一些國際事務上互相牽制（例如烏克蘭問題和各自的合縱連橫），也令雙方不敢輕舉妄動。在這大勢之下，才促使雙方願意稍歇一個回合，回一回氣。

不過，回過氣後，雙方肯定繼續惡鬥連場。最近美國答應向烏克蘭提供集束彈；據報北約31個成員國中，11個有望達到今年至少將其2% GDP（本地生產總值）用於國防的目標。在在顯示，西方陣營希望盡早解決烏克蘭問題，然後集中精力與中國周旋。所以未來形勢不可放鬆。

（2）中國內外均須有「務實運動」

──面對美國壓力，中國自然有反制措施，例如最近限制金屬鎵和鍺出口。但這類反制措施的實際效果如何？還需精密計算，不能沾沾自喜，因為像當年中國限制稀土出口一樣，外國也有方法拆解。况且中國現時面對的經濟問題，不少是內部問題，雖然可解讀為「外圍市場環境不好」，惟這只能用於外貿，而不能用於內地市場。

例如去年中央經濟工作會議強調的三大支柱，即內需、房地產和外貿，今年上半年數據並不樂觀（詳閱國家統計局數字或《明報》7月10日社評分析）。更有甚者，各方擔心的通縮，如今看來迹象愈來愈明顯，連內地專家學者都公開討論這個問題，並提出多種應對方法。

──面對財政困境，自然想到開源節流，但必須全面考慮利弊，不能只看一點而不及其餘。其中一個內地和外商都關心的問題是：近年不少內地企業（尤其是大型民企）被調查和勒令「整改」。如果從完善管理體制、理順市場供求關係、反對壟斷、懲治貪腐的角度出發，有其必要；惟業內人士發現，上述效果未見其利，已出現「懲罰風暴」。螞蟻集團及旗下集團機構被罰逾71億元（人民幣，下同），騰訊集團旗下機構被罰約30億元。這是「寓禁於徵」還是「寓徵於罰」？往往一線之差。

還有一個參考：曾受處分的中國證監會前主席劉士余最近有新職（中國人民銀行總行參事），但業界翻出一個數字：他由2016年2月接手證監會後，當年的處罰和沒收款項是42.83億元，同比增加288%；2017年增至74.79億元，同比增加74.74%；2018年增至106.41億元，同比增加42.28%。當然，外國也經常出現類似事例；政府罰錢，企業也有所準備。

惟必須注意的是，這是適可而止和講求實效的完善措施？還是逐步變成「上下交徵利」的趨勢？如果這種印象或態勢擴大到外資身上，外資將會如何考慮呢？加上外資已面臨各種不穩定因素，所以更須審慎。假如「上下交徵利」的擔心和恐懼降臨老百姓身上（例如公務員實質減薪和「回吐多發的獎金」），輕輕的物價上漲都可能引起反彈，這更必須早為之計。

──在中國的政治文化裏，中央下決策後，各級官員多數各司其職，但經常出現「本位主義」，只顧完成本職內的工作，不理其他連帶影響。所以，中國即使不搞「洋務運動」，惟必須有「務實運動」。其特點是：一、在推行某政策前，必須主動、全面、多方參與和檢視包括正、反、負、副面的作用；二、遇到相反意見時寧可先研究其弊，才思考其利；三、實行「政策（制訂和執行）問責制」，避免「集體問責」變成「集體卸責」，同時平衡「胡亂決策和推行而無責任成本」或「議而不決，決而不行」；四、公眾評價佔一定比例的考核。

（3）講政治也要「務實運動」

──內地近來講求調查研究，發改委和商務部等部門上周先後舉行多個座談會，說「要聽真聲音」。但據個別與會者向內地傳媒反映，有兩大感受：其一，發言者未必敢盡情表達，例如市民不願響應官方的消費號召和不相信官方政策穩定性，只能說成「目前抓緊錢包的傾向仍很明顯」、「審慎地考慮自己的選擇權」。受邀的專家和業界代表尚且如此，普羅大眾還能怎樣暢所欲言？其二，很多問題早已預知並已預報和預警，但為什麼沒有足夠預防措施？如今成為現實，教他們還可說什麼呢？

──大家都講政治，沒問題，按官方的標準講也沒問題；惟如果政治教育轉化為行動，就更需要「務實行動和運動」了，不宜有「任務指標」，不能崇尚簡單化的「方向正確」。例如近期內地某些單位開展「大思政課」，重點放在「排查」，反而引起不少內部矛盾，這是外國最喜歡看見的中國自傷，抵消了一致對外的凝聚力。

總之，如果外國只是虛晃一招「雲破月來花弄影」，中國必須務實耕作，毋須「月移花影上欄杆」。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

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