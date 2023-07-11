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歐陽五

歐陽五：中國經濟 心力仍足

【明報文章】時至年中，盤點與研判中國經濟復蘇態勢，成為近期熱度議題。不過，部分西方媒體過度放大一些短期內的碎片化數據，或明或暗地為中國經濟覆上「陰霾」，乃至唱衰。這些聲音或是出於意識形態慣性，或是隔靴搔癢、霧裏看花，其實並未真正進入中國經濟的內在語境。筆者以為，理解中國經濟，離不開「心」與「力」兩個維度。

爬坡途中雖遇路障 保持向上心力可過關

毋庸諱言，當前中國經濟的確面臨問題和挑戰。一方面，外部環境複雜多變、地緣局勢緊張、不同程度的「脫鈎斷鏈」在浮動、全球需求疲弱，疫後複蘇乏力。另一方面，內部結構轉型壓力不小，既要精準穩妥地逐步化解此前積累的問題，例如房地產和地方債；又要培育新增長點、刺激創新活力，且不搞「大水漫灌」。轉型時刻，當然不比站上山巔的激揚。爬坡途中勢將遭遇路障，暴露不少矛盾，但只要向上的心力仍足，過關只是時間問題。

中國經濟之「力」有哪些表現？筆者認為至少涵蓋3個客觀方面：一是中國獨一無二的龐大市場體量；二是從橫向比較而言，中國擁有一個穩定的制度環境；三是中國近年在數字經濟、智能製造、新能源汽車、人工智能等新興產業領域突飛猛進，躋身世界第一梯隊的國家之列，未來潛力無窮。

相較於「力」的因素，「心」的因素對經濟的影響，似乎易被忽略。企業家精神面貌、社會整體心態，乃至社會倫理價值體系，都應被納入「心」的考察範疇。因為所有經濟活動都是人的創造，而人的心態風貌，既能反映經濟發展的氛圍，又能對之產生作用力。筆者近期參訪了幾家不同領域、不同體量的內地企業，其中有行業頭部的上市公司，亦有處於創業階段的「專精特新」企業。與企業家面對面交流，能取得比統計數據更豐富的信息。

於筆者印象最深的是，這些企業展現了某種共性特質，即「向上看」、對標國際一流的雄心。他們從創業之初，眼光便瞄向世界，而不是僅把中國市場的成功作為終極目標。比如有家醫療方向的企業，在成立時就註冊了國際域名，老闆對此笑侃「說不定哪天我們就做到了世界500強」；如今這家企業已經上市，並在國際市場開疆拓土。

再如一名智能製造領域的創業者對筆者直言，雖然在目前自己創業的方向，頭部仍被西方幾大巨頭壟斷，惟企業自主研發能力不斷突破，且背靠國內大市場，未來一定能發展出有全球競爭力的產品。某種程度上，這些從事實業的企業家是對中國經濟相當樂觀的一群人。他們深知當下的問題，但又在未來機遇的驅使下逢山開路、遇水搭橋，創建新的基業。

熱議「躺平內捲」 反映民眾仍追尋更好生活

從內地社會整體心態而言，「內捲」和「躺平」等時下流行語看似消極，實則反映了經濟轉型時刻的心路歷程。經濟新增長點在發育之中，民眾在就業等方面會感到不如過往高增長時代輕鬆，但大家對未來仍抱有期許。就此而言，內地的「躺平」更多是一種「吐槽」（發牢騷之意），因為真正的「躺平」是無聲無息。

當輿論場上熱議「躺」和「捲」，說明民眾仍然在追尋更適意的生活，而非消極以待未來。如從文化根性解釋，那麼重視現世生活的儒家倫理傳統，已然為中國經濟鍍上了一層積極的金色。中國在改革開放後創造的經濟奇蹟，離不開傳統價值體系的滋養，未來仍將如是。總而言之，中國經濟心力仍足，「看多」中國才是明智之選。

作者是時事評論員

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[歐陽五]

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