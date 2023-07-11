狄志遠：沒有退出選舉的理由

相信持提名權者應知情勢

大部分人都估算區議會選舉投票率跟上一次立法會選舉投票率差不多，全港投票率約三成，但估計泛民的支持者，怕是一成都不出來投票。若投票率真是如此低，在建制派的穩定票源下，勝算非常高，而非建制派選情就十分困難。

另外，很多人還在討論如何得到有效提名，而對參選舉棋不定。事實是政府經社會事件後，對區選設有更高的提名門檻，包括提名要得到「三會」成員支持，因此大家擔心連入閘都沒機會。但我相信持有提名權的人，應得知情勢，倘他們排擠政見不同的人參與區選，這是不符合香港社會實情。香港是一個多元化社會，因此議會也應該有不同聲音，包括反對聲音，令議會更具代表性及認受性。若議會只有單一聲音，政府就會變得偏聽，絕不利當局施政表現。政府要聽多方民意，方能做到施政為民。

也有些泛民朋友有一種說法：「我們不應參與不公平的選舉制度，不能確認不夠民主的選舉，我們應該繼續批評制度不民主、選舉提名有篩選。」這是杯葛的態度，惟我認為放棄是不利推動民主發展，因為你都不在席。若進不了議會、沒有發言權，根本沒法努力推動改善，我們是永遠改不了現狀。積極面對，總比消極放棄更具建設性。

亦有人說，不論選舉制度或投票熱度，都對非建制派非常不利，怎樣選？泛民過去的各樣選舉，有幾多次是對自己有利呢？若選舉要對自己有利才參加，基本就是發夢。

參選已具政治意義

這方面，我們應學習新加坡的反對派，他們經歴不少艱辛，但仍然堅持，才有今天較理想的情况。爭取民主從來都是寸土必爭，我們不期望選制有利非建制派。一直以來，泛民及非建制派在惡劣選情下爭取選民支持，我們勝出不是因為選舉制度，而是我們對社會的承擔。選舉輸贏是重要考慮，但參與已具有政治意義，最少可讓選民有多元選擇。

新思維會積極考慮派成員參與區選。我們深知年底區選的挑戰大，作為細黨參選不容易，但我們仍會走上前，因這是我們對社會的承擔。我再次呼籲不同政治光譜的人，如果我們仍有一顆推動改變的心，請大家出來參與區議會選舉，讓選民有更多選擇，讓選民決定誰應該當選。

即使是一場困難重重的選舉，都不是我們退出選舉的理由。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]