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鄭立

鄭立：樓多過人，還買來幹什麼？

【明報文章】最近香港地產市場有緩慢冷卻的現象，有地產相關業者就抱怨，是因為年輕人都不買樓，覺得因為下一代不買樓，才會導致市場慢慢支撐不起來；甚至有人激進到建議，應該減少公共房屋供應去逼人買樓。

但這其實是不切實際的。黃子華很久前已說過，買樓這件事，是有樓有樓、無樓無樓。會買樓的人不是公屋家庭，而是那些本來就有物業的家庭。既然這20年最賺錢的就是地產，自然地，買得起樓的人就是擁有地產的人。

那些在麥當勞打工的公屋無產階級，他們從來都負擔不起買樓，沒有可以借予他們首期的父母，通不過銀行的審核應該也得不到貸款。地產業者不妨看看香港最低工資是多少，不會傻到以為掙這工資的人有買樓這選項吧？樓市門檻早已久久拋離公屋階層負擔能力，你就算把所有公屋拆掉、逼他們瞓街，他們都不可能負擔得起幾百萬、上千萬元的物業。

地產業者可能會想：既然本地人不是買不起，就是沒需要買，那麼新移民年輕人會是市場嗎？結果很可能是：他們是想買樓，不過是想買他們家鄉的樓，而不是香港的樓——又不是特別好住、回報又變差，用同樣價錢在故鄉買房子待自己退休更好，何必住香港的「白鴿籠」。當香港錢不好賺的時候，新移民就立即回鄉了，不會在這裏跟你「過人世」。

有可能買樓的年輕人，就是有產階級的後代，因為他們能夠得到父母援助，銀行也對他們較友善；可是累積了兩三代後，他們的家族已太有錢了，很多都擁有多個物業，物業數量比起後代的數量還要多，之後資產也會給後代繼承。

既然都可以繼承上一代的物業，躺着等繼承就行了，不僅自己可住，還有一堆等着收租，哪裏有需要買新的？他們再買樓就是為了投資增值，樓市現在正好下滑，回報下降，就沒有買的理由了。前人種樹，後人乘涼；樹存在了，他們已經在乘涼，又何須再種樹呢？上一代都留這麼多財富給他們了，你覺得他們會捱多一層樓，還是把時間省下來去健身房？

本來所有產業都會沒落，既然香港的工業沒落、影視沒落、漫畫沒落，電視台也沒落，地產最後難道又能獨善其身？

作者是專欄作家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭立]

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