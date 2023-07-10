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陳紹雄

陳紹雄：善用三隧分流 貫徹數據為本

【明報文章】「三隧分流」隧道費調整方案的效益討論多年，市民亦期盼多年。6月28日立法會終於通過《2023年行車隧道（政府）（修訂）條例草案》，政府藉着今年8月2日收回西隧的契機，引入「擠塞徵費」概念，調整3條過海隧道收費水平及結構，紓緩各過海隧道和連接路的交通擠塞，解決這個塞了多年的「老大難」問題。當然，要徹底「清龍」，須貫徹數據為本，做好城市及交通規劃，再配合智慧出行科技，方能真正解開過海隧道擠塞的「死結」。

三隧分流首階段採取「633」收費安排，即西隧私家車收費下調至60元，東隧及紅隧劃一加價至30元；的士劃一收取25元。第二階段的「不同時段不同收費」則視乎時段，向私家車收取20元至60元不等的隧道費；的士維持全日劃一25元，商用車則全日劃一50元。

調整收費後，收窄三隧收費差距，減少駕駛者因「慳隧道費」而繞道行駛。由於「不同時段不同收費」涉及複雜的收費模式，實際執行時，政府須妥善做好有關收費及配套系統，千萬不要像推行「易通行」時出現「甩轆」情况。

三隧分流依循「效率優先」原則，即優先考慮載客效率高的車輛。不過，政府法案出現了不一致性：同樣是商用車輛，的士載客量理應次於公共小巴，但小巴收費50元，貴過的士的25元，不太符合效率優先原則。因而我曾建議政府劃一兩者收費，希望政府實施第一階段「633」收費後，蒐集更多數據再檢視方案細節，正視及遵循效率優先原則。

做好數據監察

政府數據顯示，於早上繁忙時段，方案預期能夠使紅隧和東隧車龍分別縮短約1至1.5公里及0.5公里。我多次指出，政府現時提供的數據都是建基於疫情期間估算，並非復常後的交通流量，相關數據未必具代表性。本港已邁向復常，我希望實施「633」方案後，政府能夠密切監察3條過海隧道車流量，蒐集最新交通數據，做好數據監察，因時制宜調整細節，令三隧分流方案發揮最佳效果，造福全港市民。

3條過海隧道合計的容車量已達126%，三隧分流方案只是短期紓緩隧道塞車的「止痛」措施。要根治塞車問題，須多管齊下，包括完善鐵路和道路網絡整體佈局、優化公共交通系統，及提供更多泊車轉乘優惠等中短期措施。長遠而言，未來隨着北部都會區建成，新界區人口將明顯增加，過海隧道塞車問題只會有增無減。因而政府在規劃北都、締造另一個核心商業區達至職住平衡的同時，應盡快興建第四條過海隧道，市民亦極為期待政府早日落實有關方案。

推動智慧出行

隧道是智慧出行的重要元素，我希望政府以具前瞻性的政策眼光，完善智能運輸基礎建設，及善用嶄新的感應偵測、人工智能、大數據分析等創新科技，應付與日俱增的交通需求，並逐步落實各項智慧出行措施，推動本港建構成為世界級的智慧城市。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳紹雄]

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