張鳳儀、葉兆輝：接納自己和他人的軟弱

不過，逝者已矣，生者如斯，不論是親友還是普羅大眾，怎樣從這些悲劇中學習、減少模仿效應、照顧好自己和關心身邊有需要的人，都是非常重要。

本中心（香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心）過去20年的自殺研究發現，自殺成因往往不能簡化為單一原因；要防止自殺事件發生，也不止需要當事人努力，更要得到身邊人適時、適當的支援，以及社會大眾協力，方可救回一個脆弱心靈。

「微笑抑鬱症」

著名影藝人士自殺身亡屢見不鮮，自上世紀的阮玲玉、林黛、林鳳，到張國榮、盧凱彤、李玟，及近年深受港人追捧的日、韓明星等，都受着不同程度的情緒困擾而做出輕生行為。

社交媒體—般都是報喜不報憂，對於名人突然輕生，坊間亦掀起了對「微笑抑鬱症」的討論。「微笑抑鬱」並非一種精神疾病的診斷類別，只是抑鬱症患者對自己病情展現出來的其中一個反應而已。因此會有人疑惑，為什麼經常掛上笑容的人都會罹患抑鬱症？在鎂光燈下受着萬人愛戴、不愁衣食的「大」明星，內心都會如此痛苦？

事實上，人類腦部是由數種神經傳遞物質來維持正常運作，包括血清素、多巴胺、去甲腎上腺素等，一旦腦內的傳遞物質失衡，就會引發精神疾病，抑鬱症就是其中之一。故此不是單單一句「要看得正面一點」、「要看開一點」，又或「時間可以慢慢冲淡一切」，就可以輕易解決問題的癥結。

為什麼抑鬱症者要挺着一個笑容在人前？可能他們正正背負着社會大眾對他們的期望，刻意以笑容掩飾自己痛苦。當假裝「一切都好」的時候，他們表現出來的，便會愈發與真實感受到或現實中的自己脫離。這個反差可能令當事人承受更大壓力，而過量的壓力荷爾蒙對腦部帶來的負面影響就會更嚴重，結果只會加劇抑鬱症患者病情。

要背負社會上賦予一定「形象」的人，不止演藝人士，亦有助人的專業包括醫護、教師、社工、神職人員，又或男士，都有可能要保護自己形象，不希望「放負」，也不希望對身邊人帶來麻煩和壓力，因而選擇開啟自我保護機制，以微笑來隱藏低落情緒，掩飾內心悲傷。

與抑鬱症共存 不止靠治療

要減低壓力荷爾蒙對腦部的負面影響，就要坦誠面對和接納自己的軟弱。無論擔當什麼專業、掛上什麼樣的學歷，我們都是一個人，總有自己的軟弱和遺憾、有不被滿足的渴求、有不一定稱心如意的人生歷程。與其強求世界按自己意願而行，倒不如放手，接納和擁抱現在的不濟，方可有力重振旗鼓、繼續前行。

還有，要有效與抑鬱症共存，不但要靠藥物和心理治療，而且需有作息定時、適當運動，並有身邊人的鼓勵和支援，方可對抗病魔。嚴重的抑鬱症病人腦內總是有一個聲音對自己有極負面的批判，並有強烈的自殺衝動。因此，請不要輕視他們的自殺警號，不要以為他們只是信口開河，盡可能幫助他們累積生活中的正面經驗，讓新的體驗可幫助他們離開思想的死胡同。只要我們能找到一個彼此接納的地方，可以真誠地做回自己，彼此都毋須靠面具做人，相信港人的身心會健康一點。

謹記留多一些空間給自己和別人、好好梳理情緒、培養良好的生活休憩習慣、照顧精神健康，方可以達到真正、及早有效的干預和預防。

作者張鳳儀是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心培訓顧問，葉兆輝是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監

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[張鳳儀、葉兆輝]