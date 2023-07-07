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李華明

李華明：檢視新政府一周年施政

【明報文章】轉瞬間，香港已回歸祖國26年，現任特首李家超之前歷任有4名行政長官，其中兩人是公務員出身，另外兩人是從商界進入「熱廚房」。他們有一個共通點，就是沒有一個連任兩屆共10年的任期！

兩名具公務員背景的特首，皆是政務官級別的，但都在任期完成後沒有獲得稱心結局；另兩名則是在一片謾罵聲中結束任期。到了今屆的特首李家超，看似是另一番全新局面！本人相信由於他在紀律部隊任職多年，他的管治模式與前面4人肯定會截然不同。觀察到李特首的思維經常以非黑即白心態，並以防人之心來分析事情，這樣很容易把反對聲音視作對抗，更時刻都抱住《港區國安法》來穩定香港局面！

正當香港回歸祖國「50年不變」的時期已過了一半，加上首次由「武官」出任特首，這一屆新政府可說是動作多多，推出的新政策也不少。今日，正好檢視李家超帶領的團隊完成首年的任期後，整體表現如何。

應對房屋問題 特首努力值得欣賞

我以往任立法會議員期間，並不認識李家超，沒有個人關係，只可從他自己的發言和政府官員表現，來剖析剛過去一年的情况。

每一屆特首上場後，往往都把房屋及居住問題視為重中之重，他們都努力提出解決方案；可是，輪候公屋的時間由最初平均3年，一直延長至目前的5年；60歲或以上單身長者，更由平均18個月增加到3至4年！單從房屋角度來說，已卸任的那4名特首皆未能兌現承諾。至於李家超，他也十分重視房屋問題，上任後馬上提出興建簡約公屋。我相信在市區的簡約公屋肯定大受歡迎，但在新界偏遠地區的簡約公屋，肯定並非劏房居民首選，估計他們寧願捱貴租及忍受居住於市區環境惡劣的劏房，都不會選擇入住新界簡約公屋。真正出來的效果，我們要拭目以待，惟李家超的良好意願和努力是值得欣賞！

政府處緊張狀態

怎締造團結局面

由於新政府由不少新官員組成，推出的新政策不可能在12個月見到結果，因此我會集中看行政和立法之間的關係。除了房屋，每一名特首上任時亦同樣提出相同的承諾，表示要改善行政和立法的關係，以及團結社會各界、共同建設香港。

我在今年七一酒會現場用心聆聽李特首發言，他在開始的部分已經說出「團結社會，共建香港」，這些都是老掉牙但又不能不說的口號。然而，這一年來他不斷強調香港仍存在很多破壞勢力，或最近形容有「軟對抗」方式破壞穩定局面；他的好隊友、保安局長鄧炳強又一唱一和，經常把政府處於一個十分緊張的狀態。在這種氛圍下，怎樣締造團結的局面？

此外，對一切遊行及抗議活動可禁則禁，這顯然不是一個充滿信心的政府的表現。惟更令我憂心的是，所有反對聲音都被滅聲後，很容易令掌權者自滿或自我感覺良好、孤芳自賞。由亂到治的局面已形成，但如何能夠由治及興，便不可單看經濟增長，關鍵是港人是否比以前活得更開心。

從一些事件可以印證，今天的政治局面是令人擔心。今日的行政和立法關係是空前良好——我是指政府的新政策和撥款申請，皆在短時間內得到立法會支持和通過，這反映出一個清一色的立法會。筆者在報章的消息中得悉，政府為「三隧分流」方案拉票時，有議員高興地表示感受到「議會返來」的感覺，其中奧妙是「西環」（中聯辦）沒有出面游說議員，由議員們各自決定投票意向，包括對議員的修訂案也沒有拉票，跟上次簡約公屋的撥款申請截然不同！當時「西環」付出很大努力為政府拉票。

倘無人提不同意見

香港活力將會消失

這件事令我哭笑不得——原來沒有「西環」介入，議員便認為是莫大進步了，可以自由發揮，這是什麼一個立法會？其實《基本法》清楚寫明除了國防和外交之外，其他香港事務由香港自己解決。如果連簡約公屋的投票都要由中央政府機構介入，為特區政府拉票，這不是我希望見到的一國兩制！

我本人沒有半點懷疑李特首的治港之心，他的努力也是有目共睹；可是，由於「行政主導」得到前所未有的落實，立法會又事事配合，這樣的局面，並非復常的正確方向。希望李家超不會對目前狀况沾沾自喜，期望他繼續耐心聆聽不同意見。要是沒有人再有勇氣提出不同意見，香港的活力和特質便會消失，我極力擁護的一國兩制便不容易走下去了！我是愛之深、責之切，真的希望我的擔心不會出現！

作者是立法會前議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李華明]

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