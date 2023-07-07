羅庭德：粉嶺高球場爭議——權貴漠視公眾利益 成管治隱憂

由上屆政府準備發展粉嶺高球場土地開始，建制派、鄉事派、商界甚至不分陣營的社會賢達和KOL（意見領袖）空群而出，以保育、破壞風水、損害香港國際地位及聲譽為名，紛紛批評政府的建屋做法。當局嘗試推行有利民生和公眾利益的政策時，但凡觸及權貴們的私利，必然是舉步維艱。幾年來政府將施政成效不彰的問題，諉過於泛民主派阻撓施政，厲行打擊反對派以護國安，並無真正觸及港府有關公共政策的核心問題——就是協助政府施政的權貴們並無公德，自私自利，甚至乎「軟對抗」港府或中央，造成政府與市民之間的矛盾，權貴們則繼續世襲私利、悶聲發大財。

撇清「官商勾結」污名

回歸以民為本施政初心

粉嶺高球場一直以私人遊樂場地契約名義租用，2020年政府與球會簽訂新租約：佔地172公頃的球場，其中32公頃以1元地租租用至2023年，另外140公頃就以1000元租用至2027年。另一邊廂，截至2020年底，香港哥爾夫球會流動資產淨值達4.12億元（註）。球會一邊以超廉價租金向政府租用土地，另一邊發售以千萬元計的會籍。這類「不平等條約」為人詬病，一向都是政府施政上的痛點，白白蒙受「官商勾結」污名。

在愛國者治港的新管治格局下，香港由治及興，高球會即使不希望歸還政府土地，繼續續租，也應主動提出繳交市價租金，為政府去除污名。球會不僅沒有提出，更反其道而行，動員各會員、權貴等不斷向政府施壓打輿論戰。明明是用地租約期滿，歸還政府，當局自有權決定續租與否，卻被抹黑成好像政府強搶民產。政府不過是希望今年9月高球會先歸還32公頃土地，用作解決民生迫切的房屋問題。

準確落實習主席所提「四個希望」

此32公頃土地能否順利建屋，可謂本屆政府的「地標戰」。若最後成功收回土地建屋，將會擲地有聲，能夠取信於民，準確落實習近平主席去年提出的四個希望，其中提到「第三，切實排解民生憂難……我說過，人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。當前，香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些……民有所呼，我有所應。新一屆特別行政區政府要務實有為、不負人民，把全社會特別是普通市民的期盼作為施政的最大追求，拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進」。若在公眾利益面前向權貴低頭，勢必進一步助長權貴氣焰，恐威信盡失，日後施政更舉步維艱。

不過是打球休閒耍樂而已，橫跨界別、橫跨光譜的社會賢達們和權貴，紛紛為粉嶺高球場護航，且護航理由牽強。例如在保育古蹟和生態方面，當新界東北發展中需要遷拆古洞一帶的建築物，同樣歷史悠久的悅和醬園及志記鎅木廠，為何又得不到權貴們一視同仁的關注和發聲呢？「明日大嶼」計劃的生態環境問題，權貴們又為何視而不見？高球會會籍費用以千萬元計，保育好古蹟和生態，有助鞏固和提升會籍價值，高球會做好保育工作實乃應有之義，並非為公眾利益而做好保育。

凡此種種均可看出，於由治及興和愛國者治港的新管治格局下，在政府身旁作為施政顧問和幕僚，公然與政府唱反調，「軟對抗」還包括行政會議成員，教人失望。眾多權貴、鄉紳們若真誠為政府排難解憂，提出發展高球場旁邊的丙崗村土地作為所謂替代方案時，直接便可答應為政府處理好收地問題，並將丙崗村土地捐給政府興建房屋，以交換自己繼續可以打波，而非威迫政府有自己的土地不用，竟還要政府用錢向村民購買土地，豈有此理？

有聲望、有資源的社會賢達掛住打波都不願為政府分憂，缺乏公德。不過是打波耍樂，就已經對港府施政「群起而攻之」，在香港由治及興的未來關鍵數年，又怎能依靠這班人為香港、為國家出謀獻策？

政府需牽頭扶植新愛國愛港人才

舊權貴利益固化，容易反啃政府，這是歷屆政府的一大難題。本來作制衡之用，不管是以前的泛民主派或現在的新建制派，都發揮不了制衡作用，相反更是很容易被舊權貴吸納，容易聯成一線而獨大。權貴們利益根深柢固，從高球會事例可見，他們只會阻礙社會發展，為保障私利，並無法有效輔助政府施政。

過往的泛民主派、專業團體，或多或少都有一定的制衡作用。隨着不同組織的解散或成員被捕入牢後，香港明顯處於權力失衡的情况。縱然已無法回頭，在新管治格局下，同樣需要新的權力制衡方式。這需要政府牽頭，扶植新的愛國愛港人才，成為新的政治勢力，制衡舊權貴，否則高球會一事只會是開始，日後權貴們的「軟對抗」陸續有來。未來有機會筆者再撰文與各位探討。

註：〈凍結33年 粉嶺高球場再發新會籍 賣50個坐收8億元〉，2022年5月3日「香港01」

作者是北區區議會主席

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[羅庭德]