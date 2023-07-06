鄧家彪：「兩中心一倡議」 鞏固東九龍CBD2地位

九龍東是香港最早發展的地區之一，區內工廈見證過輝煌的工業時代；惟早期的城市規劃已追不上現今發展，塞車問題更窒礙了九龍東發展步伐。事實上早於2011年，政府已觀察到區內問題及其發展潛力，提出「起動九龍東」計劃，全面推動九龍東轉型成為本港第二個核心商業區（CBD2），範圍包括啟德發展區、觀塘商貿區及九龍灣商貿區。

事實上，10年過去，「起動九龍東」計劃成效未如社會預期。在本港「南金融、北創科」的規劃願景下，九龍東的CBD2角色鮮被政府提及；而擱置啟德單軌項目的決定，更令不少於九龍東的投資者及市民大跌眼鏡，東九龍的前景不免蒙上陰霾。於新時代下，九龍東要實現高質量發展，就必須有精準定位，從中積極發揮其獨特功能。

今年6月中旬，筆者聯合發展局起動九龍東辦事處和香港觀塘工商業聯合會舉辦九龍東發展前景研討會，更邀請到區內持份者到場，集結官商民力量，凝心聚力，集思廣益同為九龍東「謀機遇、尋發展、創未來」。

發展國際創科及中外文化交流中心

研討會當日，發展局長甯漢豪的發言，點出九龍東是香港整體發展策略中重要一員，政府銳意發展九龍東，並會加大投資和創新力度；她又提及「十四五」規劃確立了香港「八大中心」定位，按「十四五」規劃，九龍東將有力推動新興產業發展，成為國際創科中心及中外文化交流中心的重要支柱。此話一出，無疑是堅定了社會各界對九龍東前景的信心。

事實上，九龍東坐擁優越地理環境，有力發展成國際創科中心。首先，九龍東商業樓面面積未來將多達400萬平方米，相當於中環核心商業區，體量足以產生群聚效益。其次，九龍東位處東部知識及科技走廊，毗鄰香港科技大學和將軍澳創新園，透過活化工廈措施，結合官產學研力量，能為本港初創企業提供孵化發展基地。雖然九龍東的辦公室較零散，但租金及面積顯然更適合新興初創、單項冠軍及專精獨新這三大類企業落戶；而新田科技城的規模則集中吸納跨國大型企業，以建立智慧工廠為主。九龍東與新田科技城兩者可以雙互分工，各顯其利。

另一方面，九龍東有得天獨厚的優勢發展成中外文化交流中心。九龍東是本港唯一匯聚了儒釋道三教的地區，傳承了中華民族優秀傳統文化和習俗，配合區內3個大型文康體基建，包括啟德郵輪碼頭、東九龍文化中心和啟德體育園，將是香港未來文體旅的重要發展基地。這些基建項目，能為九龍東乃至整個香港孕育新的經濟增長點，有利催化及推動中外文化藝術交流和聯繫，成為中外文化交流中心的重要支柱。從過去的啟德機場到今天的郵輪碼頭，九龍東的過去、現在及未來，都承擔着香港對外交流的重要功能。

爭取東盟RCEP投資者落戶

九龍東的對外功能遠不止於文化，筆者早年便與區內民間組織提出「東九對接東盟」倡議，因應「東升西降」百年未有之大變局，以更積極、主動、進取態度，爭取東盟和區域全面經濟伙伴協定（RCEP）成員國的投資者落戶九龍東，並由政府設立相關支援中心，包括交流及翻譯傳譯中心，商務法律支援仲裁中心，進出口清關、人員簽證往來支援中心，投資服務支援中心等，以支援本港中小企開拓東盟市場，最終形成圍繞東盟及RCEP的總部經濟。

最後，習主席提出的「四點希望」，無論是提升管治水平、增強發展動能、排解民生憂難或締造社會和諧，其根源都離不開社會經濟的長足發展。特區政府表達了對九龍東發展的決心，在眾多有利條件和因素加持下，九龍東前景如同香港的未來是充滿希望的。未來，筆者會持續就區內發展做實事，為由治及興的新篇章而團結奮鬥。

作者是立法會議員

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[鄧家彪]