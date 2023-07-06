冼卓嵐：工人不幸熱死 暑熱指引如無牙老虎

工作暑熱警告制度剛推出時，公眾很自然就會聯想起同樣是黃、紅、黑色的暴雨警告。對比暴雨警告，除了部分工種需在暴雨下緊守崗位外，大部分僱主都會跟從天文台及勞工處指引，不要求僱員在黑色暴雨警告生效時上班。同樣也是預防性質的新指引，卻只有少數僱主遵從，通知僱員休息。上月中文大學就有工友在戶外工作時疑因中暑不幸身亡，即使當時處方已發出暑熱警告、僱主已收到防中暑指引，仍未能阻止悲劇發生，不禁令人反思實施近兩個月的制度，是否真的能保障勞工？

指引欠具體 港府宜多諮詢持份者

據天文台資料，香港暑熱指數綜合考慮四大環境氣象因素，包括氣溫、濕度、空氣流通和太陽熱輻射水平，並非直接跟溫度比較；而以上氣象因素，僅僅由位於京士柏和雙魚河的兩個暑熱指數監測站量度。勞工處基於暑熱指數高低，制定3級工作暑熱警告，包括黃、紅、黑警告和相關預防中暑指引。於新指引下，僱主應根據不同級別的警告及僱員勞動程度，向僱員提供相對的休息時間或暫停其工作。而暑熱指數是否真正反映勞工在戶外工作的情况？這問題留待筆者稍後詳談。

筆者明白建立工作暑熱警告制度是保障勞工安全的第一步，問題當然不會單憑警告制度便煙消雲散，不少工會代表亦曾指出，制度推出前沒有充分諮詢他們意見，使工友感到所謂「警告」只是形式上的勸喻，承建商和建築公司都不會切實執行。為平衡各方權益，令持份者作出知情的選擇，筆者建議港府未來改善制度時多諮詢不同持份者，並加強督促僱主遵從建議，令制度可有效保障勞工權益。

不知道讀者有否留意，6月初勞工處曾在4小時內三度發出黃色工作暑熱警告，當中兩個警告之間僅相隔10分鐘。部門解釋警告是透過電腦系統，按兩個監測站收到的數據自動更新，當中不經人手修訂。自動化系統當然較省時間，使警告更快送出，惟香港天氣變化快，可能早10分鐘還烈日當空，下一秒卻突然有驟雨。現時全港只靠兩個監測站量度整個香港的暑熱指數，靠它們評估工友的戶外工作情况就更不理想。筆者建議天文台於各區加設監測站，甚至要求建築工地增設暑熱警告監測系統，類似現時工地監測空氣和噪音污染的系統，實時並真實地反映工作環境情况。

通知難送達 工地宜設警告指示燈

大部分在戶外工作的工友，通常都不能隨時查看自己手機；即使警告生效，他們都未必知道，甚至後知後覺，待警告取消了才知情。制度設立的目的雖好，惟執行時亦需「落地」方能真正保障工友。筆者建議處方要求建築工地等地方設立暑熱警告指示燈，直接連上處方的監測器系統。當暑熱警告生效時，指示燈能直接顯示現時哪一種暑熱警告生效，讓工友即使在工作中仍能實時知道有關警告是否生效。除僱主主動配合外，工人亦可考慮向僱主要求休息時間。

以上建議固然需額外成本，若僱主嚴謹執行暑熱警告，遇上紅或黑色工作暑熱警告時，僱員便可能要停工。停工意味着工期延長、建造成本上升，但處方當初設立制度的出發點正是保障勞工，若因成本上升而因噎廢食，便與出發點背道而馳，有違政策原意。處方應向僱主提供更多如津貼等誘因，彌補設立相關系統或因停工所致的額外開支，減低僱主遵從指引的阻力。倘再有工友因在炎熱環境下工作而不幸身故，作為僱主亦可能須負上大筆身故賠償或家屬慰問金。

避免悲劇發生才是可持續的經營之道，設立工作暑熱警告是第一步，亦只是第一步，市民期望的是處方能多走幾步，令設立制度的原意盡快得以實踐。若指引實施一段時間後，大多僱主仍視若無睹，那麼當局須考慮立法確保工人生命安全。但願在炎熱天氣環境下工作的工友，能盡快得到真正保障。

作者是民主黨勞工政策發言人

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[冼卓嵐]