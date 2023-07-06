陳帆川：網民愈沉默 網絡愈瘋狂

英國牛津大學路透新聞研究所花多年時間，追蹤新聞讀者的習慣，並將讀者分為三大類——每周就新聞事件在網絡發帖和留言的活躍讀者（active participators）；每周閱讀、「讚好」和分享新聞的反應性讀者（reactive participators）；以及只看新聞而不做任何行動的被動讀者（passive consumers）。

研究：近半人默默看新聞 不評論不分享

其報告綜合全球46個地區的結果，發現僅22%受訪者屬於活躍讀者，較2018年下跌11個百分點；反應性讀者和被動讀者則分別上升6及5個百分點，分別佔31%和47%。總括來說，愈來愈少人就新聞事件在網上發言，近半人只默默地看新聞，既不評論也不分享。

活躍讀者以高學歷男士為主，政治取態傾向於非常左翼或非常右翼。由於沉默大多數愈來愈多，比較偏激的人則留戀網絡世界，造成網絡言論愈來愈極端。

調查發現，無論在線上還是線下，公開評論新聞事件的人正在減少，在WhatsApp等通訊軟件分享新聞的受訪者比例則上升。至於面對面跟朋友和同事談論新聞，仍然是最熱門的分享新聞途徑，近三分之一受訪者仍然有此習慣。報告指出，人們意識到網上的辯論文化「有毒」（toxic），因此傾向只跟認識的人在私密環境下分享意見。

該報告也指出，由於網絡言論難以監察，很多新聞機構關停留言功能，令讀者集中在facebook評論新聞；但facebook近年將重心移離新聞，令讀者跟新聞互動的機會減少。加上TikTok等重視「觀賞」而不一定鼓勵「參與」的社交網絡流行，使跟新聞互動的人進一步減少。

報告提醒新聞機構，如果單憑留言者的反應去了解讀者喜好，只會偏聽於極端的活躍讀者，忽略沉默大多數。套用同樣邏輯去審視網絡言論，倘政府根據網絡留言去掌握民情、市民根據網絡留言去了解世界、傳媒引述網絡留言去製造輿論，則必然偏離沉默大多數的中間路線，影響判斷。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]