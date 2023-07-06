鄧鍵一：決定留港的人 在看什麼新聞

選擇不走，也可以有很多原因。例如我們日常生活中，有時聽說一些人想離開、計劃離開，但一直未離開。當中有人想多搵幾年錢，有人一直未在外國找到理想工作，有人為了陪伴香港的親人，也有人純粹不捨得香港這個地方。

離開、留效或發聲

關於移民的研究，很多學者會引用經濟學家Albert Hirschman的經典著作Exit, Voice, and Loyalty。很簡單地說，他的理論指出，當員工對機構有不滿的時候，他們會有不同反應：有人選擇離開（exit），有人選擇忠誠留效（loyal）；而留效的人，有些人會向上級發聲（voice），希望令機構變好。如果直接借用Hirschman的框架來分析移民決定，「離開」就是「用腳投票」，即是移民；「發聲」就是透過政治參與，希望政府改善管治；「留下來」就是忠誠留效。

在分析層面，「忠誠留效」這部分是很耐人尋味的，因為「不走」不一定等於「忠誠」。以工作為例，一些人留效，可能只是暫時沒有更好的選擇。放在上述關於移民的討論，一些人留港可能只是想「搵多幾年錢」、陪伴至親等原因，不一定直接跟對香港的情感有關。

為了解留港市民的想法，我與浸會大學的袁瑋熙博士在今年初所做的問卷調查（註），有一節問香港市民的移民意欲和留港原因。在港的1977名受訪者中，44.2%表示「打算移民，但未有計劃」；11.1%「打算移民，計劃5年內走」；14%「打算移民，計劃兩年內走」；另外30.8%表示「沒有打算」移民。換言之，至少於調查期間，這三成人是在態度上沒有打算離港的一群。

就這三成人，我們進一步問他們的決定留港原因。在調查中，我們提出了6個原因，問他們哪些是留港的主要原因，最多可選兩項。它們包括（1）在香港的家人；（2）在香港的朋友；（3）在香港已經建立的工作事業；（4）在香港的物質生活；（5）在香港需要幫助的人；（6）香港是我長大的地方。分類來說，第一和第二項是親友因素，第三和第四項是物質因素，第五和第六項是地方歸屬感。

物質因素屬較次要留港考慮

在這個設計下，受訪者填選最多兩個選項的時候，他們有可能完全不選擇某個因素的選項；有可能觸及當中兩個因素的選項（例如選「在香港的家人」和「在香港的物質生活」，就是親友因素和物質因素各一）；也有可能兩個選項都屬於同一因素（例如選「在香港的家人」和「在香港的朋友」，就兩者都是親友因素，在這結果下，也可以說親友因素是他決定留港的很重要考慮）。

表1是那三成表示不打算離港的受訪者的答案分佈。最明顯的是，當中七成人沒有選擇「在香港已經建立的工作事業」或「在香港的物質生活」。換言之，對大部分留港者來說，物質因素是相對次要的考慮。大部分的回應，都是親友因素和地方歸屬感各選了一項；同時，分別有大約一成人認為，親友因素、地方歸屬感是決定留港的最重要因素。

關於人口特徵與決定留港因素的關係，社經地位愈高的留港者，愈會因為親友因素而決定留港，物質因素對他們的關聯也愈小。人口特徵與地方歸屬感，則沒有顯著關係。

而留港因素與媒介使用習慣，是值得討論的觀察。鑑於近年除了傳統新聞媒介和網媒之外，多了一批新聞工作者發起新聞或個人專頁，我們在問卷調查中把它們分拆出來。從表2所見， 會因為物質因素而決定留港的人，較少透過新聞工作者發起的新聞或個人專頁接收新聞資訊；相反，因為地方歸屬感而決定留港的人，則比較多透過上述專頁接收新聞資訊。

藉媒介維持對此地的感情

因為親友因素而決定留港的人，比較少留意政治新聞、法庭新聞和政策新聞，畢竟親友因素屬於私人生活的事務，對於其生活重心很放在親友的人來說，他們較少注意上述類型的新聞，是很正常的。而因為地方歸屬感而決定留港的人，則比較多留意法庭新聞、社區新聞和關於社會上小人物的新聞。也可以說，因為對香港歸屬感而決定留下來的人，會比較留意香港社區、在自己身邊的尋常人和事，在新聞媒介和接收資訊類型方面，也會特別在意社會上需要支持和幫助的人。

另外值得留意的是，相對於親友和物質兩種有明顯對象的留港因素，歸屬感是比較空泛的東西。對出於歸屬感而決定留港的人來說，他們需要透過媒介，看見其他與自己一起留港生活的人，以維持自己對這個地方的關係和感情。

註：訪問樣本來自研究團隊於2020年初開始的追蹤調查，受訪者為曾經參與最少一次反修例示威的香港市民；本文數據來自第三輪追蹤調查，於今年初開展。

作者是香港恒生大學公共政策研究中心副主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄧鍵一]