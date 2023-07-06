段崇智：合作共贏：亞洲大學未來發展

正當社會上不同機構或建設都可能遭歷史洪流淘汰，是什麼原因令大學的存在歷久不衰？

世界迎來重大轉變 影響全球大學發展

對很多國家或地區而言，大學是向世界展示其獨有優勢及能力的平台。隨着高等教育的普及，投放於創新研究的資源日增，愈來愈多高質素的大學湧現；而種種趨勢顯示，全球發展的重心開始轉移至亞洲。可是，世界正面對一浪接一浪的重大轉變，影響着亞洲以至全球的大學發展。

教育是關乎「人」的事業，人口趨勢的轉變對大學影響深遠，人口老化問題是一大挑戰。根據聯合國人口基金的預測，2050年亞太地區60歲或以上高齡人口將增加兩倍，達至約13億人，佔總人口的25%。

部分亞洲國家正設法應對出生率下跌的問題，當中以日本、韓國和中國尤甚。人口老化導致勞動人口下降，同時影響着大學的辦學規模和形式、研究能力及研究撥款等各方面。

除了人口老化，亞洲高等教育還面臨複雜的地緣政治及局勢日趨緊張的挑戰。中美角力，令兩國學生對海外升學卻步。地緣政治不穩亦為跨國合作築起障礙，阻礙了知識和經驗的交流，不利於研究及創新發展，也將耽誤各國解決地球迫切危機的進程。

須跳出框框 訂解決方案

在如此環境下，亞洲大學必須跳出框框，針對各種問題制訂切實可行的解決方案。各地院校正努力完善招生及招聘策略，應付人口老化及年輕人口萎縮。不少大學推廣終身學習的課程，以吸納舊生及年長生；亦有院校與海外大學合作，開辦為國際生而設的課程，放寬海外學生的入境簽證限制，或接受持有國際資格的申請人入讀其院校，從而擴闊生源。

國家發展策略亦為亞洲大學的發展帶來契機。以中國為例，其高等教育界經歷了很大轉變，各院校均積極配合國家發展策略，同時成功吸引了更多國內和海外學生報讀。近年，中國已成為世界最大科技輸出國，在研究和創新領域的影響力日增，中國大學的全球排名也持續攀升，都是吸引優秀學生的因素。

此外，儘管學齡人口減少（預計2050年完成學業的人口將下降38%），中國的總人口規模仍然龐大。中國政府現在更關注提升大學質量及績效，追求卓越，冀吸納更多國際生到中國升學，這都反映中國對建設世界一流高等教育體系的決心。

近年不少亞洲大學都採取相應的靈活策略，以緩減人口老化的影響。雖然區內有大學被迫關閉或合併，但亦有個別國家創下驕人紀錄，以韓國為例，其整體國際學生人數持續上升，今年更達成招收20萬名國際學生的目標，相比20年前只有1.2萬多名海外生到當地留學，實在是一大躍進。

面對人口老化、地緣政治和科技浪潮等全球挑戰，各國必須集思廣益、共同努力，從宏觀角度思考對策，亞洲大學亦必須加強協作。近日在香港舉辦的泰晤士高等教育亞洲大學高峰會，由香港中文大學合辦，超過500名來自亞洲和其他地區140多家頂尖大學及學術機構的高等教育領袖雲集香港，探討亞洲大學迎向2050年的重要議題。峰會展現各國代表對國際合作充滿熱誠，進一步肯定推動合作對亞洲高等教育發展至關重要。

大學價值 不限於本地社區所負使命

歷史印證了大學作為知識殿堂，具有靈活應變、引領全球變革進步的能力。如今亞洲在全球的影響力日增，區內大學應善用其獨特的地理位置及優勢，在21世紀的複雜挑戰中尋求突破。大學之間可透過更緊密的協作，分享經驗，攜手培育未來職場所需的人才，解決社會技能短缺問題，共同應對假資訊、氣候變化及現代社會的種種挑戰。

在第四次工業革命的數碼浪潮中，大學有能力及責任善用人工智能的力量，造福人類。大學的價值，並不限於個別院校在本地社區中所肩負的使命。院校之間戮力同心，方可發揮高等教育的真正力量。

作者是香港中文大學校長

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[段崇智]