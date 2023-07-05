劉國熙：引國際人才 助灣區發展

而香港位處粵港澳大灣區，作為粵港澳大灣區、長三角經濟帶中唯一一個具有得天獨厚的地域、制度優勢及國家定位的城市（澳門定位更傾向於「世界旅遊休閒中心」的建設），一定要在思維上有所轉變，才能打通大灣區人才流轉的「任督二脈」。

高才通政策 有待改良

高端人才通行證計劃（高才通）在去年12月實施，至今超過半年，該計劃確實為香港的人才政策開創先河；惟客觀而言，計劃在實施過程中，還有不少地方需要改進。

筆者引用入境處一項數據為例：自高才通計劃於去年12月28日推出，至今年2月28日以來，在獲批的近9000人中，有近九成半即超過8000人屬於內地背景；其餘國籍的獲批人士（例如加拿大、澳洲、美國、新加坡等），各佔約1%。這充分體現了現有引才計劃的不足之處，便是申請者國際背景單一，未能發揮匯聚「國際」人才的成效。但筆者認為更重要的是，這變相造成香港與大灣區其他城市形成了相互人才競爭，不利大灣區長遠發展。

其實，香港目前尚未將吸引人才方面的優勢，真正與國家發展大局相互結合起來。與大灣區各市相比，本港在吸引國際人才上實有太多優勢——香港是一個高度國際化的大都市，實行低稅制，打造了絕佳營商環境及全球自由經濟體；此外，雖然居住面積稍欠奉，惟生活配套齊全，且中西文化薈萃及富有濃厚的藝術氛圍。從外國人才的角度看，香港應該是中國最接近西方文化的城市，沒有「之一」。不過既然如此，為什麼高才通在吸引外來國際人才上，未有發揮其應有之效呢？

將香港人才政策代入大灣區發展

筆者認為，特區政府在踏出引才的第一步之後，應該更積極地將香港的人才政策，代入到大灣區的整體發展，並作出全盤考慮。比如，香港的優勢在於金融業，而珠三角各市的優勢則在於其優質的製造業發展。粵港澳大灣區整體的製造業規模實力雄厚，但務必要推動製造業的智能升級，才能為「中國製造2025」作出貢獻。而香港除了能夠在龐大金融業上提供支持之外，高端技術人才也是受到大灣區各市青睞的重要創新資源之一。

以上述提到的製造業為例，目前在特區政府的「人才清單」中，已經將先進製造類的創新及科技專家列入清單內；但由於引才政策的重心尚待進一步細化，所以未能重點吸引海外的高新製造業人才來港。

就此，特區政府應該考慮進一步優化高才通，比如持有外國專業協會會員或專業資格的人士，這些人才正是我們國家及香港在新形勢下急需的專業人才，更加要重點引進，並配合「人才服務窗口」，重點為這些人才提供服務、生活及工作上的支援。

筆者相信，引才、留才之最終目的一定是要服務大灣區，並輻射到國家整體發展大局。要做到這一點，香港的引才政策便需適當調整，並加大吸引海外人才，尤其是海外華人的高端人才來港發展。做到這一點，香港必定能夠為大灣區的整體發展，帶來源源不絕的新動能。

作者是香港優才及專才協會理事兼政研中心副總監

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉國熙]