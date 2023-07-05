陳志豪：通緝境外國安犯 絕非虛招

將實質影響涉案者出行自由

試想一下，那些被國安處通緝的人的親友，即使沒有像容海恩議員般登報公開與袁弓夷脫離關係，其中很大一部分至少都會跟危害國安分子保持距離或疏遠吧？如果是一般普通市民，還會敢公開跟涉嫌違法分子吃飯，然後放上社交網站嗎？此外，危害國安者的通訊或銀行轉帳紀錄，相信也會是警方的重要調查方向之一，一般人還敢跟他們往來通訊或轉帳嗎？提供有關通緝犯的有用資訊，最高可獲100萬元懸紅，如果能夠引導通緝犯回香港自首同樣會有賞金，這些通緝犯身邊的人，會否是不懷好意呢？相信他們也會有這些心理壓力吧。

此外，正如羅冠聰在社交網站所言，他「日後會更慎重地選擇出訪、外遊的地方，亦更保障自己的個人私隱」。可見，違反《港區國安法》的人，即使身處海外，都會擔憂被移交的風險。筆者也注意到容海恩議員的一篇訪問，她便提及香港可要求國際刑警組織協助通緝港區國安法逃犯；海外有些網站，也列出了較高機率被引渡移交至中國內地或香港的高風險地區。由此可見港區國安法的震懾力，將會持續地實質影響危害國安分子的出行自由，這並不是虛招。

警方國安處高調懸紅通緝國安犯，以及中央駐港機構和特區政府多名主要官員發聲支持，彰顯了中央及特區政府致力維護國家主權安全的決心，壓抑了境外危害國安者的氣燄，並且再次向公眾宣示港區國安法的功效和適用範圍，提升公眾對於維護國安或不敢牴觸國安法的意識，是十分有效的國安教育，絕非所謂的虛招！

作者是香港青年時事評論員協會首席副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳志豪]