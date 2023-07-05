管浩鳴：適當吸納內地畢業生 為港注入新發展動能

或許有人說「政府應多鼓勵年輕人生育」、「派錢減稅優惠買樓」等芸芸意見，筆者絕對同意應多管齊下；惟有些政策往往並非可遠水救近火，特別是生育方面，「不願生」的原因建基於生活成本。

試想想，本港今年第一季入息中位數，男性每月是2.28萬元，女性是1.6萬元，家庭住戶則是每月2.98萬元（撇除外籍家庭傭工）；但眾所周知，香港生活成本高昂，加上社會風氣已變，人生目標再不止是圍繞傳宗接代，現在更講求工作與生活之平衡，而女性更為獨立自主，本世代年輕人追求的目標已經不可同日而語。

內地大學畢業生 面對嚴峻現實

香港的情况或許大家都耳熟能詳，轉眼看看內地畢業生情况。內地社交媒體最近充斥着大學畢業生「半死不活」的「躺平」畢業照，只見他們垂頭喪氣地躺在地上，他們解釋認為與其痛苦掙扎，不如選擇不買房、不買車、不結婚，選擇一種更被動、低消費的生活方式。而這些畢業照以黑色幽默形式放在社交媒體上，反映出畢業生將面對的嚴峻現實，對整體勞動人口結構及社會氣氛帶來負面影響。

「畢業與失業」正牽引着一條紅線，觀乎內地今年5月全國城鎮調查失業率只有5.2%，與4月持平，看似沒特別大問題，惟焦點的是青年失業率較突出——按年齡層劃分，16至24歲人士失業率達到20.8%，並創出新高。據國家統計局指，現時16至24歲總人口大概9600多萬，但由於不少青年仍在學，所以真正找工作的約有3300多萬人，其中2600多萬人已經找到工作，600多萬人仍在尋找中。

搶人才之餘 也要搶人力

「600多萬」的確是一個大數目。筆者有一個大膽想法，如果當中有1%，即6萬名年輕小伙子，透過本港一些「職前培訓計劃」分階段來港就業，又可否紓緩香港勞動力不足問題？當然，招攬政策內容要配合不同誘因、培訓、試點等，但為何不好好「利用」國家現時的實際情况，一來解決內地部分畢業生「畢業即失業」或「畢業不就業」的情况，二來為本港注入「新力軍」、新力量、新融合。如果他們願意繼續留港發展，政策上亦要配合，給一個選擇與機會，相信是所有年輕人希望擁有的。

特區政府的搶人計劃集中招引專才，只確保了某些行業的「質」，某程度提供「保護傘」予特定產業。這種思維其實可以更進取多變——「搶人才」之餘，亦要「搶人力」，「量」要給力追上，應多方位吸納不同學歷、資歷、技術的內地畢業生，從而為香港不止帶來資金和專才技術，亦需要有一定數量的基層勞動力，以填補本港不同行業的基層職位。

作者是立法會議員、法政牧師

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[管浩鳴]