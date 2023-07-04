田方澤：正視移民潮 香港才能向前走

區區大抵同意周教授的看法；然而周教授未說的「特區政府如何建設香港成為港人熱愛留下來的地方」，才應是主菜。

最近幾年，普遍市民身邊總有幾個朋友離港，有能力移民的中產家庭更甚。即使特區政府不承認移民潮的存在，特首李家超亦在去年施政報告承認人口嚴重流失。當下的挑戰是：香港必須承認移民潮，社會才能向前走。

政策規劃有否考慮移民潮因素？

香港的發展規劃，包括財政和土地等發展，有沒有考慮移民潮因素，與人口發展和市民心理相符？今年初發布的2023/24年度財政預算案，唱好大市，預期經濟復蘇；但如今已經7月，消費未恢復，旺區不少地舖丟空、食肆倒閉，市民寧願儲錢外遊都不留港消費。港股近日反覆下跌，5月進出口貨值亦按年下跌約16%。是否仍有餘裕推出進取規劃？

政府繼續過往針對人口增加和產業結構等因素的土地開發項目，斥巨資發展交椅洲人工島和北部都會區。北部都會區探討用債券方式融資，期望發展後地價可收回成本。現實是人口下跌，去年商廈空置率見24年新高，啟德CBD（核心商業區）項目亦被批評為失敗。按近幾年趨勢的人口和財務預計，我們是否仍要用龐大資金移山填海開發土地？最終項目會有盈餘，抑或對庫房帶來負擔？

至於進一步的安老、扶貧等，在年輕勞動力和中產階級移民的背景下，未見政府對此有長遠着墨。若不做好移民潮下的人口規劃，在人口老化的情况下，問題不久後將更顯現。

「香港人」是否投入建港？

吸引海外人才的「高才通」計劃，至今已有近2萬人獲批。特首表示滿意現時申請人數，並肯定能達至港府的目標。但「高才」獲批簽證，又會否留港建港？早前有媒體訪問已獲批或正申請的內地專才，大多數其實仍持觀望態度，只因審批簡單便申請備用，或未有長遠留港打算。

是否願意留港建港，視乎社群凝聚力，及市民對本地價值觀和文化的認同感。不論新舊，香港市民是否願意投身社會服務？關懷弱勢和對不公平的事發聲？倘來港者沒有身分認同，只視其為過客、來港掙錢，則難以融入社會。

至於不少留下來的港人，偶爾自嘲是「心理移民」。公民社會瓦解、市民對公共事務充滿無力感，不再提意見，也費事提意見，選擇不問世事、吃喝玩樂、逛街追星、跑步健身。

近年不少人嘲諷「美麗新香港」，除了致敬反烏托邦文學名著外，也源於樂隊My Little Airport的作品，其中一句歌詞是這樣的：「這香港已不是我的地頭，就當我在外地飄流。」

周永新教授提及，「價值移民」會因海外生活不易而停止甚至回流。筆者一位因價值觀移民海外的朋友說，新生活不易，但換取自由，彌足珍貴。「可愛的香港」回來了，「馬照跑、舞照跳」，香港是一個掙錢的地方，惟即使經濟好、收入高，不代表社會更公平、更美好。

雖然移民潮有所放緩，甚至有官員認為已開始回流，但區區身邊不少朋友仍計劃在安頓好家庭後，於數年內離開。若港府不正視移民潮情况和原因，選擇掩耳盜鈴，繼續進取的政策規劃，以為引入人才、發展經濟便可了事，相信會事與願違。

作者是教育及時政評論人

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[田方澤]