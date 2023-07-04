明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
田方澤

田方澤：正視移民潮 香港才能向前走

【明報文章】早前周永新教授文章（〈港人移民潮 情况是否有改變？〉，2023年6月23日《明報》）談及移民潮情况有所改變，包括「價值觀念取向不再是主導移民的主要原因、為了子女移民的情况迅速減少、送子女到外國讀書並不等同安排他們移民、移民不再是一走了之」。

區區大抵同意周教授的看法；然而周教授未說的「特區政府如何建設香港成為港人熱愛留下來的地方」，才應是主菜。

最近幾年，普遍市民身邊總有幾個朋友離港，有能力移民的中產家庭更甚。即使特區政府不承認移民潮的存在，特首李家超亦在去年施政報告承認人口嚴重流失。當下的挑戰是：香港必須承認移民潮，社會才能向前走。

政策規劃有否考慮移民潮因素？

香港的發展規劃，包括財政和土地等發展，有沒有考慮移民潮因素，與人口發展和市民心理相符？今年初發布的2023/24年度財政預算案，唱好大市，預期經濟復蘇；但如今已經7月，消費未恢復，旺區不少地舖丟空、食肆倒閉，市民寧願儲錢外遊都不留港消費。港股近日反覆下跌，5月進出口貨值亦按年下跌約16%。是否仍有餘裕推出進取規劃？

政府繼續過往針對人口增加和產業結構等因素的土地開發項目，斥巨資發展交椅洲人工島和北部都會區。北部都會區探討用債券方式融資，期望發展後地價可收回成本。現實是人口下跌，去年商廈空置率見24年新高，啟德CBD（核心商業區）項目亦被批評為失敗。按近幾年趨勢的人口和財務預計，我們是否仍要用龐大資金移山填海開發土地？最終項目會有盈餘，抑或對庫房帶來負擔？

至於進一步的安老、扶貧等，在年輕勞動力和中產階級移民的背景下，未見政府對此有長遠着墨。若不做好移民潮下的人口規劃，在人口老化的情况下，問題不久後將更顯現。

「香港人」是否投入建港？

吸引海外人才的「高才通」計劃，至今已有近2萬人獲批。特首表示滿意現時申請人數，並肯定能達至港府的目標。但「高才」獲批簽證，又會否留港建港？早前有媒體訪問已獲批或正申請的內地專才，大多數其實仍持觀望態度，只因審批簡單便申請備用，或未有長遠留港打算。

是否願意留港建港，視乎社群凝聚力，及市民對本地價值觀和文化的認同感。不論新舊，香港市民是否願意投身社會服務？關懷弱勢和對不公平的事發聲？倘來港者沒有身分認同，只視其為過客、來港掙錢，則難以融入社會。

至於不少留下來的港人，偶爾自嘲是「心理移民」。公民社會瓦解、市民對公共事務充滿無力感，不再提意見，也費事提意見，選擇不問世事、吃喝玩樂、逛街追星、跑步健身。

近年不少人嘲諷「美麗新香港」，除了致敬反烏托邦文學名著外，也源於樂隊My Little Airport的作品，其中一句歌詞是這樣的：「這香港已不是我的地頭，就當我在外地飄流。」

周永新教授提及，「價值移民」會因海外生活不易而停止甚至回流。筆者一位因價值觀移民海外的朋友說，新生活不易，但換取自由，彌足珍貴。「可愛的香港」回來了，「馬照跑、舞照跳」，香港是一個掙錢的地方，惟即使經濟好、收入高，不代表社會更公平、更美好。

雖然移民潮有所放緩，甚至有官員認為已開始回流，但區區身邊不少朋友仍計劃在安頓好家庭後，於數年內離開。若港府不正視移民潮情况和原因，選擇掩耳盜鈴，繼續進取的政策規劃，以為引入人才、發展經濟便可了事，相信會事與願違。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]

上 / 下一篇新聞