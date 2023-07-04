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劉慧君

劉慧君：黑人平權夢難圓——從平權措施到種族色盲

【明報文章】種族問題又再次成為美國的焦點爭議，與數年前的「Black Lives Matter」運動不同，今次「戰場」不在街頭，而在最高法院。事關美國最高法院日前推翻大學以種族作為收生基準之一的措施，裁定了原為消除種族不公的「平權措施」（affirmative action）屬違憲。

雖說爭議，但美國社會以至國際輿論就今次判決的分歧極為有限。與早前反墮胎判決不同，現時美國社會不分藍紅，普遍都反對大學不應以種族作為收生因素。不少州份早已禁止大學採用「平權措施」原則收生，包括深藍的加州。是故今次最高法院的裁決，可謂是某程度反映主流民意，政治爭議不大。

混淆「平等」與「平權」概念

上世紀五六十年代，民權運動席捲全美，終使美國國會於1964年通過《民權法案》，明文禁止種族隔離及歧視行為，而「平權措施」則為推動相關法案的政策之一。事實上在美國高等教育的招生裏，若單純以成績高低論，黑人便會在過往種族隔離政策下未能取得充分教育資源，而令他們得到高等教育的機會大減。因此，美國過往不少大學於收生中採取「平權措施」原則，是為了推動種族平權，否則黑人便難以進入名牌大學，向上流動機會亦會大減。

但大法官認為「平權措施」賦予有色人種特權，使他們即使取得較差成績，亦比其他族群的學生更容易得到入學資格，裁定有關做法違反美國憲法第14修正案的「平等保護條款」（Equal Protection Clause）。這判決表面看起來極為合理，惟問題是最高法院明顯混淆了「平等」與「平權」兩個概念，未考慮到過往黑人於歷史上嚴重地被剝奪教育及經濟資源。這樣的思維進一步鞏固「種族色盲」（colorblindness）的做法，認為只要不談種族，種族主義便不復存在。

「種族色盲」的出現，絕非為了追求表面公平，其背後充滿政治考量，而這一切需由尼克遜說起。

「平權措施」令全國各地政策重心均向黑人傾斜，以圖矯正過去黑奴以至種族分離政策下，對黑人歧視所造成的經濟及社會不公。面對黑人得重掌經濟社會資源，不少藍領白人因而感到不安。1960年代末，當時為爭奪白宮寶座的共和黨尼克遜瞄準這一切，提倡「南方策略」（Southern strategy），試圖把藍領白人的不安轉化成對黑人的憤怒，以使這群一向支持民主黨的南方藍領白人倒戈支持共和黨。尼克遜最終取得總統之位，並在上任後多次強調「種族色盲」。

這樣的思潮，未有因尼克遜而成為主流。直至1970年代，美國終由民權運動年代，走入「種族色盲」年代。在1970年代末的總統選戰中，共和黨的列根狠批黑人為「蝗蟲」（welfare queen），甚至是民主黨的卡特亦刻意避談民權運動。自此以後，鮮再有主流政客關注結構性種族主義（systemic racism），取而代之的是無差別待遇的政策，亦即將黑人和白人一視同仁，黑人不應得到政策優待，以達至「真正」的種族平權。

「種族色盲」阻礙平權路

由「平權措施」到「種族色盲」的轉變，其背後的政治盤算絕非司馬遷之心人皆可見。其出現固然離不開選票考慮，但更重要的是，它漸漸成為種族主義者的最強武器，去阻礙推動種族平權的路向。

「平權措施」有其歷史背景，時至今日是否仍切合時代潮流，則可再作討論。畢竟，屢屢站在道德高地打種族主義牌來爭取種族平權，不一定會得到社會支持，甚至會引來反感。這某程度亦解釋，為何有民眾經常以「左膠」（leftist）來醜化支持種族平權的人。美國的種族問題根深柢固，這是不存爭議的；惟當「種族色盲」漸成為社會共識，政客亦以此作為政治原則時，種族矛盾定必不了了之。

作者是自由撰稿人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉慧君]

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