梁泓：現代觀眾看戲曲

拓展觀眾 從了解對象開始

香港回歸以來,建成戲曲中心,又培訓演出及行政人才,但上述調查顯示戲曲觀眾人數雖跟戲劇、音樂和電影相若,年齡卻偏高,55歲或以上佔42.5%,而音樂觀眾卻多屬15至24歲(32%)。有66%不看戲曲的人認為,那是予老年人的;約40%認為難以參與、太抽象難明、過時、不能反映當代社會文化和價值觀;但亦有35%表示如有知識去欣賞,會考慮參與。沒有參與任何活動但又對藝文有興趣的,有42.3%會選擇戲曲,高於第二位的電影(18.5%)。戲曲應該有不少潛藏觀眾,該報告建議多辦工作坊、講座、提供資訊、提高演出的吸引力和知名度、宣傳等,較為簡略。

2021年,藝發局則研究藝文活動參加者的行為模式,包括以非實體形式(如觀看錄影)參與藝文活動。受訪者年齡上限為64歲,沒有觀賞戲曲的主因仍是缺乏興趣(53%),但終於找出觀眾的想法,例如加入現代/互動元素令表演不太沉悶、用新潮技巧、多角度攝影、隨時可放大畫面、多元化曲種、製作兒童卡通版、希望可以有研討會講解如何欣賞某戲曲、增加旁述、於電視作介紹特輯推廣等。該報告的建議跟之前略同,仍少針對觀眾疑難。

今年香港教育大學公布《香港粵劇觀眾觀劇動機普查》的對象較集中,動機依次為表演質素、表演內容、個人興趣和環境。該報告建議優化演出環境、縮短演出時間、提高質素;要拓展觀眾,則提議着力於年輕一代。但未說明觀眾較細緻的需要。

近半世紀,歐美的受眾拓展研究湧現。正如解難策略,理解和界定問題反映定位考量。學者Birgit Mandel(註1)指德國傳統尊重藝術自主,「高檔文化」是中、上階層的領域;至1990年代,「製作者範式」是主導,傳統藝團以忠實追隨者為核心。「消費者範式」則倡議吸引普羅大眾,而「文化社會範式」視較少接觸藝文的社群為公民和教育對象,重增進認識、興趣、平等參與。

與觀眾「對話」可以改變藝團思維,「跨文化」是與群眾協作,項目要既有藝術價值,又符合受眾期望。藝團一腔熱忱獻出藝術瑰寶,也需看受眾怎樣接收。要考慮的不僅是做什麼,還有怎麼做。

掌握疑難 對症下藥

本港康文署的觀眾拓展辦事處,自1999年推出社區文化大使計劃等,甄選活動建議,透過「例如示範講座、工作坊、展覽及演出等……推廣表演藝術……豐富他們(市民)的藝術經驗和提高他們對藝術的欣賞能力」。署方會根據建議的理念、原創性、藝術價值、吸引性、可行性、教育價值、觀眾拓展的潛力等審批。

相對這些原則性的要求,英國藝術委員會(Arts Council England)對於藝團申請資助,指引頗詳細,提醒須拓展現存和潛在受眾,建立持久聯繫;以受眾視角,明白他們的需要和喜好,鼓勵他們作新嘗試。藝團撰寫計劃時,應思考前後30道問題,包括自己的使命和工作與申請項目的配合,項目賣點(real selling points)或好處,受眾在觀賞前、期間和之後需要怎樣的資訊,觀眾對藝團的意見,接觸受眾的最好方法,評鑑和取得回饋的方案等。

1960年代起,美國西雅圖歌劇院已做觀眾拓展,按焦點小組討論所得,發布好些台前幕後的錄影,呈現創作過程。其中很受歡迎的片段,「是由導演和歌唱家從自己的角度,說出這套歌劇在創作百年後的今天依然重要的理由;討論一些超越時空的普世主題和人生經歷的元素,例如愛、人性、善惡,這些主題又怎樣在舞台上的角色的掙扎中表現出來……怎樣為了現代觀眾修改舊歌詞,特別是那些對非白種或非西方人的定型描繪」(註2)。這正顯示製作者反思製作意圖、演出意義和使命,也可加深觀眾對其作品的理解和欣賞。持續的溝通,讓藝團與觀眾結成伙伴,可提供寶貴的質性資料,改善質素。

觀眾「看」得明白 方感興趣

藝發局2021年的調查呈現潛在戲曲觀眾的疑惑和期望,雖較簡單,但跟英、美兩地的做法遙遙呼應。例如期望得到有關欣賞某戲曲的知識,對較少觀賞經驗的觀眾,比較實在地指導欣賞一首樂曲、一套或一折戲,會較接收音樂及戲曲常識和歷史,更易掌握到作品的風貌,享受觀賞樂趣。做法可包括演前導賞、單張或「旁述」(不是解說劇中「故事」,而是怎樣演繹這個故事)。

近百年前,京劇大師梅蘭芳瘋魔美國和蘇聯觀眾,既事前提供大量資料和展品,也非常注重觀眾「看戲」的角度和「看點」。在每折前,說明情節要點怎樣以戲曲表現;說白、唱詞、身段的意思和值得留意的地方;特殊排場或片段如舞劍的來由;音樂歌舞、舞台調度怎樣配合劇情。觀眾「看」得明白才感興趣。在之後的座談,戲劇家和觀眾關注戲曲演員的形體訓練、中西劇場美學的比較等。對談主持人可讓藝團解說演出心聲,蒐集觀眾反應、點子和整個演出能否符合預期,這也是回饋和評鑑。梅氏外訪成功,源於從大約1915年起10多年,自費接待約6000名外國人(特別是文化界),蒐集深入的看法,化解鑑賞疑難,團隊思考節目編排,扭轉戲曲予他們的負面形象,又促使自己進步。但現在戲曲節的宣傳,多描述故事情節和一般風格,少點出戲中亮點,不熟悉的觀眾難決定是否符合興趣期望、值得購票。

環環相通 貫徹宗旨

另一些體驗活動讓中小學生粉墨登場,編製適合他們年齡的劇目,效果較佳。而傳承文化精粹,內容主題絕不容忽視,對古代如調情甚至只是逢場作戲的場面,須慎重考慮背後含意和處理,是否適合小一至中三學生模仿。戲曲不應只是唱、念、做、打的單純技藝;有深刻的主題,道理常新,技藝才會感人。

拓展受眾的工程浩大,調查研究、策略、推行、跟進評鑑等各環節都要掌握同一理念,不同機構部門須設法與在最前線的民間藝團等配合,力求精準執行各任務,貫徹宗旨,讓市民享受中國藝術之美,傳承中華文化。

註1:Birgit Mandel, Audience Development as a field of Arts Management Research, 2012.

註2:Bob Harlow, New Media Gets New Audiences into an Old Art Form, Wallace Blog, 4 Feb 2020.

作者是教育工作者

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[梁泓]