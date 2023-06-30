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梁泓

梁泓：現代觀眾看戲曲

【明報文章】早前「香港新坐標」論壇討論到傳承中華文化，藝術發展局在2015年所做的《觀賞藝文節目及消費調查》內，10類藝文中，舞蹈、音樂等都中外夾雜，只有戲曲是純粹中國藝術，相關的觀眾拓展或可作為推展傳統藝文的一例。

拓展觀眾 從了解對象開始

香港回歸以來，建成戲曲中心，又培訓演出及行政人才，但上述調查顯示戲曲觀眾人數雖跟戲劇、音樂和電影相若，年齡卻偏高，55歲或以上佔42.5%，而音樂觀眾卻多屬15至24歲（32%）。有66%不看戲曲的人認為，那是予老年人的；約40%認為難以參與、太抽象難明、過時、不能反映當代社會文化和價值觀；但亦有35%表示如有知識去欣賞，會考慮參與。沒有參與任何活動但又對藝文有興趣的，有42.3%會選擇戲曲，高於第二位的電影（18.5%）。戲曲應該有不少潛藏觀眾，該報告建議多辦工作坊、講座、提供資訊、提高演出的吸引力和知名度、宣傳等，較為簡略。

2021年，藝發局則研究藝文活動參加者的行為模式，包括以非實體形式（如觀看錄影）參與藝文活動。受訪者年齡上限為64歲，沒有觀賞戲曲的主因仍是缺乏興趣（53%），但終於找出觀眾的想法，例如加入現代／互動元素令表演不太沉悶、用新潮技巧、多角度攝影、隨時可放大畫面、多元化曲種、製作兒童卡通版、希望可以有研討會講解如何欣賞某戲曲、增加旁述、於電視作介紹特輯推廣等。該報告的建議跟之前略同，仍少針對觀眾疑難。

今年香港教育大學公布《香港粵劇觀眾觀劇動機普查》的對象較集中，動機依次為表演質素、表演內容、個人興趣和環境。該報告建議優化演出環境、縮短演出時間、提高質素；要拓展觀眾，則提議着力於年輕一代。但未說明觀眾較細緻的需要。

近半世紀，歐美的受眾拓展研究湧現。正如解難策略，理解和界定問題反映定位考量。學者Birgit Mandel（註1）指德國傳統尊重藝術自主，「高檔文化」是中、上階層的領域；至1990年代，「製作者範式」是主導，傳統藝團以忠實追隨者為核心。「消費者範式」則倡議吸引普羅大眾，而「文化社會範式」視較少接觸藝文的社群為公民和教育對象，重增進認識、興趣、平等參與。

與觀眾「對話」可以改變藝團思維，「跨文化」是與群眾協作，項目要既有藝術價值，又符合受眾期望。藝團一腔熱忱獻出藝術瑰寶，也需看受眾怎樣接收。要考慮的不僅是做什麼，還有怎麼做。

掌握疑難 對症下藥

本港康文署的觀眾拓展辦事處，自1999年推出社區文化大使計劃等，甄選活動建議，透過「例如示範講座、工作坊、展覽及演出等……推廣表演藝術……豐富他們（市民）的藝術經驗和提高他們對藝術的欣賞能力」。署方會根據建議的理念、原創性、藝術價值、吸引性、可行性、教育價值、觀眾拓展的潛力等審批。

相對這些原則性的要求，英國藝術委員會（Arts Council England）對於藝團申請資助，指引頗詳細，提醒須拓展現存和潛在受眾，建立持久聯繫；以受眾視角，明白他們的需要和喜好，鼓勵他們作新嘗試。藝團撰寫計劃時，應思考前後30道問題，包括自己的使命和工作與申請項目的配合，項目賣點（real selling points）或好處，受眾在觀賞前、期間和之後需要怎樣的資訊，觀眾對藝團的意見，接觸受眾的最好方法，評鑑和取得回饋的方案等。

1960年代起，美國西雅圖歌劇院已做觀眾拓展，按焦點小組討論所得，發布好些台前幕後的錄影，呈現創作過程。其中很受歡迎的片段，「是由導演和歌唱家從自己的角度，說出這套歌劇在創作百年後的今天依然重要的理由；討論一些超越時空的普世主題和人生經歷的元素，例如愛、人性、善惡，這些主題又怎樣在舞台上的角色的掙扎中表現出來……怎樣為了現代觀眾修改舊歌詞，特別是那些對非白種或非西方人的定型描繪」（註2）。這正顯示製作者反思製作意圖、演出意義和使命，也可加深觀眾對其作品的理解和欣賞。持續的溝通，讓藝團與觀眾結成伙伴，可提供寶貴的質性資料，改善質素。

觀眾「看」得明白 方感興趣

藝發局2021年的調查呈現潛在戲曲觀眾的疑惑和期望，雖較簡單，但跟英、美兩地的做法遙遙呼應。例如期望得到有關欣賞某戲曲的知識，對較少觀賞經驗的觀眾，比較實在地指導欣賞一首樂曲、一套或一折戲，會較接收音樂及戲曲常識和歷史，更易掌握到作品的風貌，享受觀賞樂趣。做法可包括演前導賞、單張或「旁述」（不是解說劇中「故事」，而是怎樣演繹這個故事）。

近百年前，京劇大師梅蘭芳瘋魔美國和蘇聯觀眾，既事前提供大量資料和展品，也非常注重觀眾「看戲」的角度和「看點」。在每折前，說明情節要點怎樣以戲曲表現；說白、唱詞、身段的意思和值得留意的地方；特殊排場或片段如舞劍的來由；音樂歌舞、舞台調度怎樣配合劇情。觀眾「看」得明白才感興趣。在之後的座談，戲劇家和觀眾關注戲曲演員的形體訓練、中西劇場美學的比較等。對談主持人可讓藝團解說演出心聲，蒐集觀眾反應、點子和整個演出能否符合預期，這也是回饋和評鑑。梅氏外訪成功，源於從大約1915年起10多年，自費接待約6000名外國人（特別是文化界），蒐集深入的看法，化解鑑賞疑難，團隊思考節目編排，扭轉戲曲予他們的負面形象，又促使自己進步。但現在戲曲節的宣傳，多描述故事情節和一般風格，少點出戲中亮點，不熟悉的觀眾難決定是否符合興趣期望、值得購票。

環環相通 貫徹宗旨

另一些體驗活動讓中小學生粉墨登場，編製適合他們年齡的劇目，效果較佳。而傳承文化精粹，內容主題絕不容忽視，對古代如調情甚至只是逢場作戲的場面，須慎重考慮背後含意和處理，是否適合小一至中三學生模仿。戲曲不應只是唱、念、做、打的單純技藝；有深刻的主題，道理常新，技藝才會感人。

拓展受眾的工程浩大，調查研究、策略、推行、跟進評鑑等各環節都要掌握同一理念，不同機構部門須設法與在最前線的民間藝團等配合，力求精準執行各任務，貫徹宗旨，讓市民享受中國藝術之美，傳承中華文化。

註1：Birgit Mandel, Audience Development as a field of Arts Management Research, 2012.

註2：Bob Harlow, New Media Gets New Audiences into an Old Art Form, Wallace Blog, 4 Feb 2020.

作者是教育工作者

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[梁泓]

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