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林綺晴

林綺晴：重新看到女性藝術家的故事

【明報文章】幾年前，我正在轉行申請藝術研究生時，需惡補藝術史，在看英國藝術史學家Ernst Gombrich的經典作品《藝術的故事》（The Story of Art）。這是一本流行了幾十年的超級暢銷書，包括了從早期洞窟壁畫到當代藝術的發展。在接近尾聲的部分，突然出現一個刺目的名字，「Käthe Kollwitz」，一位德國畫家。

我突然意識到，在這長達600多頁的磚頭大書中，這是第一個，也是唯一提及的女性藝術家。畢竟人人知道畢加索，但Dora Maar呢？（畢加索的所謂繆斯、「背後的女人」，但她本身就是一位傑出的攝影師呀。）

沒有女人的藝術故事

有一位年輕的英國藝術史學家Katy Hessel，把《藝術的故事》戲稱為「沒有女人的藝術的故事」（The Story of Art Without Women）。2022年，她出版了一本針鋒相對的《沒有男人的藝術故事》（The Story of Art Without Men），專門寫從文藝復興時期到當下活躍的女性藝術家。

在序言中，她解釋了這本書的靈感源頭。2015年她走進一個藝術展會時，「意識到在我面前的幾千件藝術品中，沒有一件是女性創作的。這引發了一列問題：我是否可以不假思索地說出20個女性藝術家的名字？10個1950年代以前的呢？任何1850年以前的呢？答案是不。我是否一直在以男性視角看藝術史？答案是肯定的」。

我們也可以來做做這個思想實驗，給自己一分鐘時間，能脫口而出多少男藝術家的名字，又能想起多少個女的呢？雖然從第二波女權主義運動開始，為什麼女性藝術家得不到認可這點已經引發過相當多討論，但幾十年過去，這一狀况沒有多大改善。

之前提到的展會經歷，激勵了Katy Hessel在2015年開設了名為「The Great Women Artists」的Instagram帳號，推介女性藝術家的作品，有30多萬關注者。後來這發展成一檔同名播客（Podcast）節目，在藝術圈中頗有影響力。她邀請女性藝術家和策展人來做訪談，有已經功成名就的，也有剛出頭的年輕人。這個主題的人氣之高，似乎也說明了這方面的信息之前有多麼稀缺。

女性主導的織物藝術

如果我沒有過去兩年學習紡織品藝術（textile art）的經歷，大概也說不出多少個女性藝術家的名字。這個領域是藝術圈性別比的一個異類，女性佔絕大多數。傳統上，梭織、針織、刺繡、縫紉等在很多文化中被視為女人的工作。編織布料、氈子、毛巾等，這與女性的家庭照料者身分緊密相連。紡織技術也在母女、婆媳等女性親屬關係中傳遞。

因此紡織品一直被認為是手工藝品，而不屬於藝術品範疇；直到20世紀中期，這種情况終於有了變化。德國藝術家Anni Albers是開創了現代紡織藝術風格的先鋒，她將現代繪畫的抽象圖形、線條和顏色帶進織布機。1949年，她成為第一位在紐約現代藝術博物館（MoMA）舉辦個人展覽的紡織品藝術家。

其實Anni進入紡織品藝術，也是性別歧視的產物。在1920年代德國，她想學繪畫，但包豪斯設計學院只允許紡織工作坊接受女學生。她自己也認為紡織品太sissy（女人氣），不情不願地來到紡織系；但學習之後她開始欣賞紡織的精細結構。她以線作畫，創作出簡潔抽象、意蘊豐富的織物，把紡織品推到與繪畫媲美的純藝術地位。

此後，有更多女性織物藝術家出現，例如Sheila Hicks、Lenore Tawney、Ruth Asawa（她用金屬絲編織，更多時候被歸類為雕塑家）、Faith Ringgold等。現在活躍的織物藝術家也仍然以女性為主，互幫互助的氛圍很濃。

我本人以前當記者的時候，往上看，資深或成名的記者、領導層大部分為男性；在相關的文化行業裏，例如攝影師、紀錄片導演、作家，情况也類似。突然來到一個幾乎是純女性的創作環境中，有了很多值得仰望的女性榜樣，是種新奇體驗。

藝術圈重新發掘女性藝術家

近年在藝術圈中出現一股重新發掘歷史上的女藝術家的風潮，在博物館、畫廊、拍賣市場的熱度中都有所體現。歷史性的一刻是，於2022年第五十九屆威尼斯雙年展中，主策展人是來自意大利的女性Cecilia Alemani，在展覽中的213名藝術家，只有10%為男性，有89位是已經去世的女藝術家。這是遲來的榮耀。

我最近去的一個展覽，就是一位91歲的畫家Sally Cook，63年來第一次在紐約舉辦個展。於紐約曼哈頓NoHo區的Eric Firestone Gallery畫廊，展出了她從1960年代以來創作的繪畫和詩歌。

Sally的經歷也比較有代表性。她在大學學繪畫，畢業之後搬到紐約。1960年代抽象派流行，她也畫了一些抽象畫，同行建議她用更少的顏色，但後來她對這種風格徹底厭倦，因為「所有人都必須用同一種工作方式」。

1970年代，她回到家鄉水牛城，讓她的顏色和想像力成長，她畫花草樹木、女人、去世的貓咪、家人朋友、丸子意大利麵，所有東西漂浮在不真實的背景上，宛如夢境。這裏我並非想強化性別刻板印象，但她的畫作風格似乎從當時主流（白人男性藝術家主導的主流）的抽象線條風格，轉向了更私人、真情流露、更女性氣質的主題。

在一張名為I Go To Africa（我到非洲去）的畫中，一名穿紅藍色大花喇叭褲的女性，漂浮在黑白格子地板和草地上，黑色的、白色的、玳瑁色的貓咪在植物中揣着爪子休息或漫步。我很願意多看到這些充滿人類感情味道的作品，也很感激這些女性前輩在當時並不理想的藝術和社會環境中，依然創作出有力量的作品，讓幾十年之後的我仰望看到她們，曾經閃閃發亮。

（筆者個人網站：linqiqing.com

作者是織物藝術家，常駐美國紐約

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林綺晴]

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