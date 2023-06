林綺晴：重新看到女性藝術家的故事

我突然意識到,在這長達600多頁的磚頭大書中,這是第一個,也是唯一提及的女性藝術家。畢竟人人知道畢加索,但Dora Maar呢?(畢加索的所謂繆斯、「背後的女人」,但她本身就是一位傑出的攝影師呀。)

沒有女人的藝術故事

有一位年輕的英國藝術史學家Katy Hessel,把《藝術的故事》戲稱為「沒有女人的藝術的故事」(The Story of Art Without Women)。2022年,她出版了一本針鋒相對的《沒有男人的藝術故事》(The Story of Art Without Men),專門寫從文藝復興時期到當下活躍的女性藝術家。

在序言中,她解釋了這本書的靈感源頭。2015年她走進一個藝術展會時,「意識到在我面前的幾千件藝術品中,沒有一件是女性創作的。這引發了一列問題:我是否可以不假思索地說出20個女性藝術家的名字?10個1950年代以前的呢?任何1850年以前的呢?答案是不。我是否一直在以男性視角看藝術史?答案是肯定的」。

我們也可以來做做這個思想實驗,給自己一分鐘時間,能脫口而出多少男藝術家的名字,又能想起多少個女的呢?雖然從第二波女權主義運動開始,為什麼女性藝術家得不到認可這點已經引發過相當多討論,但幾十年過去,這一狀况沒有多大改善。

之前提到的展會經歷,激勵了Katy Hessel在2015年開設了名為「The Great Women Artists」的Instagram帳號,推介女性藝術家的作品,有30多萬關注者。後來這發展成一檔同名播客(Podcast)節目,在藝術圈中頗有影響力。她邀請女性藝術家和策展人來做訪談,有已經功成名就的,也有剛出頭的年輕人。這個主題的人氣之高,似乎也說明了這方面的信息之前有多麼稀缺。

女性主導的織物藝術

如果我沒有過去兩年學習紡織品藝術(textile art)的經歷,大概也說不出多少個女性藝術家的名字。這個領域是藝術圈性別比的一個異類,女性佔絕大多數。傳統上,梭織、針織、刺繡、縫紉等在很多文化中被視為女人的工作。編織布料、氈子、毛巾等,這與女性的家庭照料者身分緊密相連。紡織技術也在母女、婆媳等女性親屬關係中傳遞。

因此紡織品一直被認為是手工藝品,而不屬於藝術品範疇;直到20世紀中期,這種情况終於有了變化。德國藝術家Anni Albers是開創了現代紡織藝術風格的先鋒,她將現代繪畫的抽象圖形、線條和顏色帶進織布機。1949年,她成為第一位在紐約現代藝術博物館(MoMA)舉辦個人展覽的紡織品藝術家。

其實Anni進入紡織品藝術,也是性別歧視的產物。在1920年代德國,她想學繪畫,但包豪斯設計學院只允許紡織工作坊接受女學生。她自己也認為紡織品太sissy(女人氣),不情不願地來到紡織系;但學習之後她開始欣賞紡織的精細結構。她以線作畫,創作出簡潔抽象、意蘊豐富的織物,把紡織品推到與繪畫媲美的純藝術地位。

此後,有更多女性織物藝術家出現,例如Sheila Hicks、Lenore Tawney、Ruth Asawa(她用金屬絲編織,更多時候被歸類為雕塑家)、Faith Ringgold等。現在活躍的織物藝術家也仍然以女性為主,互幫互助的氛圍很濃。

我本人以前當記者的時候,往上看,資深或成名的記者、領導層大部分為男性;在相關的文化行業裏,例如攝影師、紀錄片導演、作家,情况也類似。突然來到一個幾乎是純女性的創作環境中,有了很多值得仰望的女性榜樣,是種新奇體驗。

藝術圈重新發掘女性藝術家

近年在藝術圈中出現一股重新發掘歷史上的女藝術家的風潮,在博物館、畫廊、拍賣市場的熱度中都有所體現。歷史性的一刻是,於2022年第五十九屆威尼斯雙年展中,主策展人是來自意大利的女性Cecilia Alemani,在展覽中的213名藝術家,只有10%為男性,有89位是已經去世的女藝術家。這是遲來的榮耀。

我最近去的一個展覽,就是一位91歲的畫家Sally Cook,63年來第一次在紐約舉辦個展。於紐約曼哈頓NoHo區的Eric Firestone Gallery畫廊,展出了她從1960年代以來創作的繪畫和詩歌。

Sally的經歷也比較有代表性。她在大學學繪畫,畢業之後搬到紐約。1960年代抽象派流行,她也畫了一些抽象畫,同行建議她用更少的顏色,但後來她對這種風格徹底厭倦,因為「所有人都必須用同一種工作方式」。

1970年代,她回到家鄉水牛城,讓她的顏色和想像力成長,她畫花草樹木、女人、去世的貓咪、家人朋友、丸子意大利麵,所有東西漂浮在不真實的背景上,宛如夢境。這裏我並非想強化性別刻板印象,但她的畫作風格似乎從當時主流(白人男性藝術家主導的主流)的抽象線條風格,轉向了更私人、真情流露、更女性氣質的主題。

在一張名為I Go To Africa(我到非洲去)的畫中,一名穿紅藍色大花喇叭褲的女性,漂浮在黑白格子地板和草地上,黑色的、白色的、玳瑁色的貓咪在植物中揣着爪子休息或漫步。我很願意多看到這些充滿人類感情味道的作品,也很感激這些女性前輩在當時並不理想的藝術和社會環境中,依然創作出有力量的作品,讓幾十年之後的我仰望看到她們,曾經閃閃發亮。

