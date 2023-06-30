江玉歡：協助完善追討離婚贍養費制度

本港離婚率連年升高，但相關法例卻遲遲未革新。贍養費是離異人士權益受損最突出的現象，基層婦女尤其申索贍養費無門，維權舉步維艱。截至2021年數據，本港有72,279名單親人士須養育18歲以下子女；其中，跟隨單親媽媽同住的未成年子女人數有74,572，單親爸爸帶孩子生活的人數則為19,936。

基層離婚者被拖贍養費 求助無門

由於要扶養子女，不少單親人士會與前配偶訂定贍養費安排，惟亦有因收款困難而卻步。根據政府統計處調查，2015年所有應獲贍養費的離婚人士當中，41%未能從前配偶取得全數贍養費，但他們大多數（88%）沒有向法庭申請追討欠款，原因之一是法庭程序相當繁複。鑑於有多達三分之一的單親家庭生活在貧窮線下，社會上一直有聲音要求政府設立獨立管理局，代受款人收取贍養費。

本港相關法律近20年未有顯著革新，許多被拖欠贍養費的基層離婚人士，其生活因此陷入困境，求助無門。今年政府提及該事項時，態度依舊不算積極，對於設立處理贍養費的專責部門，當局指外地經驗顯示，贍養費支援計劃面對包括處理時間長但個案少、管理問題及高昂行政開支等問題，又指贍養費支援計劃若日後要有成效，則無可避免要對欠款人施加一些限制措施，有涉及限制個人權益和私隱問題的隱患等。

法例未革新 追討如陷死胡同

政府的躲閃和拖延態度，令贍養費拖欠問題不斷升級。因此，本港亟須改善上述贍養費問題現狀，推動本港贍養費相關法例與時俱進，形成一套切實可行、符合社會實際情况的政策體系，真正令政策與法例生效，真正幫助到需要幫助的群體，達到保障本港基層婦女權益的目的。

在香港，贍養令的執行主要是靠贍養費一方主動遵行。現時本港沒有任何主動執行的行政制度或措施，要待收贍養費一方向法庭提出訴訟，法庭才會作出有關的強制執法行動。然而在現行機制下，即使法庭判處拖欠者須繳付欠款，但如果欠款人堅決不付，對收款一方來說，法庭判決不會有實質作用。另外，若付款一方不準時付款或支付數額不足，都會令收款一方難以訴諸法律行動。從法律層面追討贍養費，宛如陷入「死胡同」，現時追討贍養費的制度未能有效保障離婚者。

綜觀全球，不少發達地區（如澳洲、新西蘭、英國和美國）均設有專項計劃或成立公共機構，自1980年代起不少歐美國家開始加強執行贍養令，甚至成立專門追討和收發贍養費的機構，協助單親者收取子女贍養費。據美國研究，這些措施不但減少社會福利開支，還能增加單親家庭脫離福利網和減低他們再次跌入福利網的機率。

星洲簡化司法程序 設專門辦公室

以新加坡為例，今年5月該國國會三讀通過家事司法改革法案，簡化離婚人士向前配偶追討贍養費的司法程序，並成立贍養費事務辦公室，賦予相關人員調查當事人資產信息的能力。新加坡此次修例內容，主要基於《婦女憲章》對家庭和女性的保障，繼續將其中內容更加細化的要求。此外，不應忽視新加坡是一個重視維護家庭完整、鼓勵結婚和生育的國家，其所有政策背後都不會背離這一宗旨。不斷修例，也是圍繞上述宗旨展開，從而令相關法例不斷走向更加科學、完善和成熟。

新加坡此次對贍養費收取程序的細化，字面意思體現出離婚者追討贍養費程序的簡化，深層意思則是告知全體新加坡市民：離婚雙方都應依法辦事，婚姻關係結束並不意味責任和義務的終止。

反觀香港，本港在制定關於婚姻制度和婦女兒童相關法例時，似乎並無核心宗旨。由於落後的贍養費法例，那些被拖欠贍養費多年的婦女彷彿赤腳行走在沙地中，遲遲等不到本地法律遞上一雙能夠起到保護作用的草鞋。在香港現有保障制度下，有基層婦女甚至因擔心自己領取綜援的資格被取消，而「主動」放棄爭取贍養費——這並非正常現象，而是反映出香港現行對基層市民的保障制度相互契合度不高，同時脫離現實生活，未能與時俱進，實在令人無奈。

基於以上種種，可看到香港目前嚴重缺乏家庭教育。家庭教育應包含婚前教育、婚姻教育與離婚教育等連續內容。所謂教育，亦是政府向整個社會傳遞的家庭和婚姻理念，任何對政策的調整，都應圍繞這一理念。贍養費收取程序的革新，正是離婚教育的一部分。筆者希望政府後續能夠正視這一問題。

作者是立法會議員

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[江玉歡]