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2023年6月30日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：政府與民眾的距離 ／文：呂大樂
聞風筆動：「三隧分流」拉票西環無出面 議員讚進步 ／文：李先知
李敏剛：從ESG角度檢視領展社區投資
江玉歡：協助完善追討離婚贍養費制度
林綺晴：重新看到女性藝術家的故事
梁泓：現代觀眾看戲曲
筆陣：政府與民眾的距離 ／文：呂大樂
【明報文章】這邊廂，認真總結新一屆特區政府過去一年的努力和成績；那邊廂，很多人茶餘飯後討論究竟蜜月期是否快到臨界點，未來施政會否變得困難。
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筆陣：政府與民眾的距離 ／文：呂大樂
聞風筆動：「三隧分流」拉票西環無出面 議員讚進步 ／文：李先知
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