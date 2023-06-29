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韓俊賢

韓俊賢：七一兩巴合併 巴士業是夕陽行業？

【明報文章】就在今年中，本港專利巴士服務將進入新篇章：各間專利巴士公司，經開天索價式申請加價後，終於獲當局批准，以一個比原申請較低的加幅，在6月18日已調整車資；但有論者認為這種討價還價式加價，恐會成為日後常態。同時，成立滿25年的新巴，也將於7月1日併入早已同屬一個集團的城巴，走進歷史，也回到25年前港島區由單一巴士專營的年代。

事實上綜觀近年的巴士服務發展，有論者甚至現時的經營者都會認為這是一門「夕陽行業」，但又似乎「食之無味，棄之可惜」。巴士營辦商雖然一味唱淡行業，惟似乎又無意交回專營權，有些更銳意擴充，最後只會以營運環境不佳為由，向政府以一個可謂犯眾怒的加幅申請調整車資。本文將以宏觀角度分析，巴士業何以因為內部經營不善，同時又因政府整體公共交通及集體運輸政策而走向夕陽。

惡性競爭 從無停過

巴士公司獲准加價後，筆者也曾以巴士公司營運問題，從而導致其成本大增，對此提出批評。倘回顧1998年，由新巴接手中華巴士專營權後，到現在的各巴士公司形勢，尤其在新巴和城巴仍分屬不同母公司的時候，不少人會形容為「戰國時代」，兩大公司惡性競爭。誠如筆者曾在本報撰文指當時算是偶有佳作，讓乘客得益，但事實上也導致交通擠塞、資源錯配等問題。而今日巴士公司營運困難，其根源也可上溯至此。

其實這種惡性競爭一直無停止過，只不過以往戰場可能局限於港島，但現在出現巴士公司惡性競爭的地方卻是全港。若讀者留意周遭，會發現某些巴士站上的宣傳文字斗大，甚至有不少站務助理進駐「拉客」，這些便是巴士公司之間的「兵家必爭之地」。又例如早前忽然遍佈各地的「轉車站」，甚至被譏為「轉車站之亂」，其實背後都顯示現在巴士公司的惡性競爭程度，比當年有過之而無不及，甚至也構成一定程度的擾民。

巴士公司惡性競爭會容易招致資源錯配，而令營運成本大增；然而公司申請加價時，資源錯配甚或背後經營不善的理由則會絕口不提。因為擴充而導致營運不善的情况，以城巴最嚴重，惹來不少輿論詬病。過去數年城巴陸續取得啟德、皇后山和屯門第56區的新線經營權，這些地方都遠離城巴的「基地」港島區。以皇后山為例，由於城巴沒有在鄰近地區設置車廠，導致調度困難。而該區基本上已完全入伙，但其營運路線班次仍見疏落。更致命的是這些新區新路線，不少營運狀况欠佳，以城巴20A線為例，據運輸署數字，最繁忙一小時內的載客率僅為11%。

「保鐵政策」下 巴士生存空間萎縮

不過，導致巴士公司「鋌而走險」往新區擴充版圖的原因，是因為與鐵路的競爭下，巴士公司生存空間確實存在明顯萎縮情况。自港鐵南港島綫和屯馬綫全面通車以來，本港很多過去未有鐵路覆蓋的地區均有鐵路服務，不少論者會稱為「保鐵政策」。筆者過去甚少使用此詞，不過其實有一定程度的認同。由於現時集體運輸政策確以鐵路為主，其他交通工具為輔，惟鐵路不可能伸延各處，當局又沒有做好其他交通工具輔助的規劃，因而產生上述情况。

「獨尊鐵路」在香港地理環境並不可行；如果可行，便不會出現早前引入「雲巴」作為東九龍綫替代品的爭議；又如過往被否決的慈雲山站，也是類似例子。規劃中的東九龍綫沿綫或慈雲山，其實都只是鐵路未能涵蓋地區的冰山一角。本港不少人口密集的社區如東北葵涌、青衣西南、屯門西北、小西灣等，均未有重鐵覆蓋，這些社區往往以巴士為主要交通工具，而小巴則為輔助。但以筆者在地區服務的經歷，這些社區的巴士服務一直都被居民詬病，服務之差可謂罄竹難書，而這除了涉及巴士公司內部問題，政府「保鐵政策」也是主因。

揭開新篇章的重要契機

由中巴專營權被收回，到取代中巴的新巴也進入歷史，揭開另一新篇章，但巴士服務並不如25年前的預期變得更好。乘客對巴士服務的抱怨，似乎有增無減；而營運者的怨聲也同樣絲毫未減。總括而言，巴士公司當然有其內部問題，惟整體的交通運輸政策也是令這行業被趕進死巷的原因。筆者多次疾呼建議巴士服務公營化，近來似乎有其他持份者開始留意，這也許才是揭開真正新篇章的重要契機。

作者是民主黨交通政策發言人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[韓俊賢]

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