陳帆川：與其信新聞 不如信自己？

英國牛津大學路透新聞研究所發表一年一度的數碼新聞報告（Digital News Report 2023），其中一部分綜合了包括美、英、德、法、日、韓等26個國家，共5萬多個受訪樣本，發現表示喜歡媒體基於讀者的閱讀紀錄而自動推薦新聞的人，由2016年的36%跌至今年的30%；表示喜歡媒體根據讀者的朋友的閱讀紀錄而推薦新聞的人，由22%跌至19%。意外的是，表示喜歡由編輯和記者揀選新聞的人，也由同期30%跌至27%。

跌幅在35歲以下的群體更明顯，表示喜歡根據閱讀紀錄而推薦新聞的英國和美國受訪者，分別下跌19和13個百分點，跌幅超過35歲或以上人士組別。年輕人雖然沉迷TikTok和Instagram，但他們同時更加明白演算法的壞處。

對網絡演算法的普遍懷疑論

媒體普遍以為，演算法不能取代真人編輯，很多抗拒演算法的讀者會重視真人編輯的價值。不過，研究發現那些不喜歡演算法的人，很大機會也不會喜歡真人編輯，研究團隊稱這現象為普遍懷疑論（generalised scepticism）。據筆者觀察，這類人在香港不在少數，無論你跟他推薦哪家媒體、哪種揀選新聞的方法，他們都嗤之以鼻，認定所有呈現在面前的新聞都有問題。

讀者為何不信演算法？48%人擔心演算法會令他們漏掉重要的資訊；46%人擔心演算法會使他們看不到持相反立場的意見。很多人透過追蹤、解除追蹤、靜音和封鎖等功能，去調節自己的新聞源（newsfeed）。在美國，超過四成人稱想藉此接觸到更可靠的新聞、閱讀更廣泛的觀點；稱想藉着這些調節去閱讀更有趣搞笑的新聞的人，比例最小。

如果調查結果反映真實，新聞讀者重視內容可信性和多元化觀點，不再沉迷於「娛樂至死」的迴音室（echo chamber），高質素的新聞機構便有望扭轉社交媒體獨大的局面。然而筆者傾向相信，讀者在接受研究訪問時所給出的答案，與私下自己「碌電話」時所呈現的習慣，往往南轅北轍。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]