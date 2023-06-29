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梁家權

梁家權：港人如何接收批評傳媒的資訊

【明報文章】傳媒的天職是報道事實、揭露問題，藉此監察社會。故此，每當我們閱讀新聞，總會不停地接觸批評政府、公共機構、大財團、權貴的聲音。但與此同時，我們偶爾也會遇到批評傳媒的聲音。既然傳媒被譽為「第四權」、「無冕皇帝」，擁有掌控真相、引導輿論的權力，故它們需要接受別人的批評，也是理所當然、無可厚非。

傳媒權責大 受多方監察

誠然，在一個健全的媒體市場和公民社會裏面，傳媒通常需要面對多方面監督。首先，是新聞機構的自我約束。例如一些具有專業主義的傳媒機構，會設立「申訴專員」（ombudsman）職位，負責處理讀者投訴，將批評聲音反饋於編採團隊，務求自我完善。

第二，是行業內的互相督促。就此，傳媒工會、記者協會及大大小小的新聞專業組織，須擔當起重要的同儕監察者角色。另外，有些媒體會設置傳媒版（media column），恒常報道、分析和監察行業動態。當然，不同陣營的傳媒為公為私，也會積極監察對手的表現。

第三，傳媒作為社會一分子，亦會受制於其他社會力量。例如學校、家長組織、宗教團體，常常會為傳媒失德問題，聲討媒體的拙劣表現。而政府或政客對傳媒的批評就最為矚目，往往會引起打壓新聞自由的爭議。最後，在現今上網輕易的數碼世代，讀者和一般大眾都能隨意發表批評傳媒的言論。

面對看似排山倒海對傳媒的批評，新聞讀者究竟有多關注這些資訊呢？在本月中，英國牛津大學路透新聞研究所發布的《數碼新聞報告2023》（Digital News Report 2023），就探討了這個議題。該報告調查了全球46個傳媒市場（包括香港），問及（1）各地新聞讀者有多經常看到或聽到人們批評記者或者新聞媒體；（2）誰提出這些批評；及（3）在什麼地方接觸到這些批評。該研究所已就全球狀况發表了專題文章（註），值得公眾一讀。

四成港人經常看到或聽到對傳媒的批評

在本文，筆者分析了香港的數據，嘗試向讀者講述本地情况。首先，結果顯示，有近四成（39.7%）香港受訪者會非常或頗經常地看到或聽到人們批評記者／新聞媒體。如果我們聚焦亞太地區，在11個受調查的傳媒市場當中，最多人經常接觸相關資訊的市場是菲律賓（63%），其次是印度（62%）；最少的是新加坡（30%）和日本（22%）。整體而言，香港是處於中下游位置。換言之，港人不算太經常接觸到批評記者／新聞媒體的資訊。

如果我們再仔細分析，會發現年紀愈輕、教育程度愈高、政治取向自稱為本土派或民主派的受訪者，會更經常接收批評記者／新聞媒體的資訊。這結果不難理解——由於上述人士有較高的知識水平，兼且較具批判思維，故他們對有關批評傳媒的資訊或更感興趣。另外，亦可能是因為近年在香港，屬反對派的媒體較多受壓，是故抱持相同政治立場的讀者會對此更為着緊。

此外，分析亦發現，愈對新聞信任度低的受訪者，會更經常接收批評記者／新聞媒體的資訊。這裏有兩個可能解釋：一是那些讀者由於經常接收有關傳媒的負面資訊，故削弱了對傳媒的信任；但同時，情况亦可能是相反，就是讀者本身就不信任新聞，所以會更主動和積極吸收有關傳媒的負面資訊。姑勿論哪個方向的因果關係才是正確，這裏的結果清楚顯示，讀者接收批評傳媒的資訊量跟他們對傳媒的信任度，是存有密切關係。

政治力量的批評 最為顯眼

那麼讀者最常接觸到誰人對傳媒的批評呢？分析發現，香港跟全球情况一樣，政客或政治激進人士對傳媒的批評最顯眼。有35.5%受訪者表示在過去一年，有看過或聽過他們批評傳媒；之後緊接是同事、朋友或家人（34.1%），不認識的普通人（28.8%），其他新聞記者或新聞機構（22.4%），最後是名人、喜劇表演者或社交媒體人物（21.7%）。

既然讀者最為留意政治力量對傳媒的批評，這裏值得再深入分析。如果我們細看不同政治立場的受訪者，就會發現本土派或民主派的讀者是最多接收相關資訊，比例達到高於平均數的42.8%；之後是中間派的讀者（36.5%）；最後是建制派的讀者（34.6%）。這個結果呼應了上述提到的一點，屬反對派的讀者會更經常關注傳媒受到批評。

社交媒體成接觸傳媒批評的主要渠道

至於讀者在哪裏接觸到對傳媒的批評？香港跟全球情况都是一樣，社交媒體是接觸傳媒批評的主要渠道。整體而言，有近半（48.8%）受訪者於過去一年，有在社交媒體上看過或聽過批評傳媒的資訊；當中，愈年輕的受訪者，愈高比例在社交媒體上接收到相關資訊。之後是在新聞媒體上（40.8%）；最後是透過與認識的人交談（31.9%）。隨着社交媒體成為當今世代最重要的資訊平台，新聞讀者會在網上接觸到各式各樣的資訊，自然也會包括針對傳媒的批評聲音。

總結而言，路透新聞研究所這次調查，能夠給予我們一個概括圖像，以了解新聞讀者大體上是如何接觸到批評傳媒的聲音。不過此研究卻有其局限，例如調查只依靠受訪者自行判斷何謂批評，惟不同人的定義標準可能不一。另外，調查亦沒有探討讀者如何看待針對傳媒的批評，例如他們認為那些批評是否公允、有否危害新聞自由，以及會否影響看新聞的意欲等等。這些理論問題，需留待學者日後跟進。而對新聞機構來說，此研究也有一定現實意義，因為關注自己和行業如何遭受批評，既是一種自省，也是在亂世中保護自己的必要之舉。

註：Robertson, C. T. (14 June 2023). Sources and drivers of news media criticism. Reuters Institute for the Study of Journalism.

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁家權]

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