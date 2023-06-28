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周浩鼎

周浩鼎：國安法實施3周年 香港正本清源再出發

【明報文章】中共總書記習近平在去年二十大報告指出：國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提，必須堅定不移貫徹總體國家安全觀。

《港區國安法》實施3周年在即，令香港社會恢復秩序及穩定，讓香港由亂入治，並踏入由治及興的新階段。此時此刻，大眾更可以好好思考及了解國安法的重要作用及意義。

從立法會會議廳國徽說起

近日筆者接待不同學校團體到立法會參觀。他們都是莘莘學子，年齡由最小的幼兒園到中學皆有。筆者帶他們參觀立法會會議廳，總要提到高高掛在會議廳上的中華人民共和國國徽。

這個我國國徽，我向同學們解釋，就是在2022年時，我們才能把它掛起。經歷過黑暴蹂躪，中央果斷訂立港區國安法，止暴制亂，社會立時恢復秩序及穩定。國安法撥亂反正，我們才有條件把我國國徽莊嚴地掛在立法會會議廳上。

我們先回顧一下，2019年黑暴如何蹂躪香港社會。當時立法會曾被一批暴徒攻入，大肆破壞，破壞程度不堪入目。當年竟然甚至有人組織遊行、高舉外國國旗，並要求外國制裁香港，更聲言要把香港從國家分裂出去。有人縱火、擲汽油彈，還有因政見不同而火燒他人，因對方支持愛國愛港立場，暴徒對他們「私了」，甚至有暴徒擲磚而殺害了一名無辜長者。

2019年，香港陷入瘋狂的狀態。

幸虧中央政府及時出手，訂立國安法，馬上見效，香港恢復社會秩序及穩定，市民方能安心過自己的生活，再不用擔心外出時遭暴徒「私了」，大眾也終於可重新得到表達意見的自由。

為什麼會有這麼大的對比？沒錯，從前香港的國民教育不足，這當然是我們的缺陷，這是其中一個原因；然而過去一段相當長的時間，由於我們對國家安全存在相當大的漏洞，根本就在國家安全上沒有任何規範，既然犯罪都不用付出代價，只要有居心叵測的人配上組織動員能力及媒體，一經煽動，群眾就很容易會陷入瘋狂狀態，並產生一大群暴徒，招致暴亂四起。

我們應該認真了解上述的觀點。

從前沒有國安法，反中亂港派不斷為仇視中央政府播種，倘想推行任何國情教育，皆被抹黑污衊為「洗腦」。在這樣的環境下，就算是立場愛國愛港的師生，皆因為恐怕受到同儕壓力，而把自己的立場隱藏。所有跟中央及內地扣連一起的東西，都會被不斷污衊。一個小小動作，都隨時可以被利用，牽起議會內外的非法抗爭及動亂。

試問這樣的環境下，又如何能有效推行正確的國民教育，為下一代培育正確的國家情懷、民族情感呢？

過去20多年，我們堂堂一個立法會會議廳，都容不下一個我國國徽，正是因為從前我們就連最根本的國家安全都存在短板。

實施國安法 須嚴格依法辦事

國安法實施3周年在即，是在維護國家安全中終於有了根基、堵塞了漏洞。在國安法執法上必須嚴格依法辦事，對於參加動亂、企圖勾結外國勢力、危害國安的罪犯，必須嚴懲。這個也是整個香港特區在維護國安上，向市民展現的信心。

筆者最近看新加坡前總理吳作棟的傳記，又得到一些啟發。書中提到1988年4至5月間，曾任新加坡副總檢察長、律師公會會長的蕭添壽（Francis Seow），因涉嫌接受美國駐新加坡大使館一等秘書Mason Hendrickson暗中資助栽培，參加國會選舉，對抗人民行動黨政府。新加坡政府馬上採取行動，除了拘捕蕭添壽，更把美國上述外交官即時驅逐出境。

正如吳作棟解釋，他們決不容許外國勢力干預內政，若美國栽培他人參選以對抗人民行動黨政府，就是干預；倘不迅速果斷採取行動，他日必變本加厲，這是攸關國家存亡的事。當時美國是新加坡的重要盟友，但他們依然堅決採取這外交行動，可見維護國安的決心及其壓倒一切的重要性。

維護國家安全，撥亂反正，是一項嚴肅及必須堅持的工作。國安制度需持續完善，接下來還有《基本法》第23條立法，我們堅決支持特區政府完成這項工作，履行憲制責任。

結語

筆者感到欣喜，實施港區國安法近3年，今天來參觀立法會的孩子，終於能名正言順地看到中華人民共和國國徽高高掛在會議廳高處，老師終於可名正言順地向學生解說我國國徽的意義，以及一國兩制下一國是根、一國是本的道理。時刻謹記，沒有國家安全，何來社會穩定及發展？

作者是立法會議員、民建聯副主席、香港青年時事評論員協會主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周浩鼎]

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