劉銳紹：為免花果葬濁流 荒谷絕壁留殘命──俄羅斯僱傭兵變對中國的啟示

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團譁變，但36小時後馬上平息，其首領普里戈任據報已到白俄羅斯，日後命運有待分曉。俄國和普京雖然風浪已過，惟元氣及威信已傷，隱憂未除，也是不爭的事實。這些問題對中國有何啟示？倒是值得研究。

（1）俄國局勢乃制度結構所致

──概略而言，瓦格納兵變是俄國內部利益板塊長期碰撞而積累的衝突，只是到達裂點而爆發而已，所以這不是普京說的「背後插刀」，也不是普里戈任說的「正義行軍」。誰對誰錯，或者誰錯得多，已不是民眾關心的焦點。若雙方衝突並引致黎民受害，必定成為千夫所指的罪行。

──這類兵變和內部鬥爭是俄國宮廷政治體制的結果，甚至是必然結果，過一段時候又來一次。關鍵是如何平息和能否根治？從蘇聯解體前到解體後其國內體制，以及與各個前加盟共和國的關係，都保留着濃厚的封建權力土壤、個人權力與集體權力、中土盟主與諸侯利害矛盾的根本結構問題。這些已有很多人研究（包括中國學者），但今天俄國還未找到解決方法。用現代政治學的術語說，就是「未能有效處理權力再分配和合理分配的問題」（上述兩點與《明報》昨天社論列舉的事例相近，請自行參考）。

──據多家外電報道，瓦格納向莫斯科進軍時，不少市民在路上歡迎，並送上生活物資。現場熱烈程度如何？難靠片言隻語或網上報道判斷，但某程度上也可說明這是對普京和俄羅斯主政集團的不滿。這些現象在一般情况下不會出現，原因很多，或者零星現象沒引起關注，或者因高壓而收斂，甚或是外電故意渲染才顯現出來。俄羅斯、內地和香港的媒體較少報道這些內容，惟這卻是判斷官情與民意的一些參考。

（2）中國不會出現俄羅斯的情况

──外界（尤其西方世界）不斷觀察，俄國內部問題和困局會否導致普京及其執政群體瓦解？跟着，這種趨勢會否影響中國？按目前形勢看，答案很清晰：不會。理由包括：一、中國分析蘇聯解體的原因後，按自己判斷和需要作了中國特色的部署。姑勿論外界和民間反應如何、其長遠效果如何，或是否符合主流民意（筆者按：「主流民意」可各自解讀，內地也許以經濟為主，香港則是政治經濟一起向前發展），至少眼前不存在外國所觀察或等待的分崩離析元素。二、習近平上台後首先「抓軍隊建設」，這一點毋須多說，外界已清晰看到。三、俄國經濟發展與中國不同，兩國面對的國際形勢也不相同。俄國的空間在入侵烏克蘭後愈來愈窄，而中國仍有不少空間，關鍵看日後怎樣走。

上述3點是建基於眼前事實和現實的判斷，不存在刻意褒貶。

──中國雖然可避免俄國某些困局，但非一帆風順。至少俄羅斯在意識形態上的禁制，對俄國民眾已產生很大的副作用和反作用。普京不斷製造民族英雄的形象，支持者不少，但非壓倒性的優勢。這對一個靠個人威信管治的國家來說，更非穩妥現象。這涉及現代化社會怎樣處理意識形態問題，在此暫不開展。

──俄國近年最大失誤就是出兵烏克蘭，既消耗國力，也製造內部矛盾和國際對立。這種經驗教訓輻射到兩岸，更必須審慎處理。萬一出現兵燹之災，內地發展勢頭必然中斷，自傷元氣，久久難復。况且，現時內地經濟復常已遇到長期發展的瓶頸效應，今年1至5月的官方經濟數據也說明，不是官方力推就可以達到預期效果。倘兩岸有軍事摩擦，儘管規模不大，但已讓外國有足夠理由和炒作空間，凍結中國海外資產，旋即發動金融戰。這是顯而易見。

此刻外國正嘗試引發內地對兩岸事務的情緒化反應，所以頂多研究圍堵促談，其他選項必須審慎，盡量謀定而不動。

（3）寄望兩岸 了結長年恨

──我不是舞文弄墨，惟確實無限心憂，不知什麼原因導致兩岸兵戎相見，傷害中華大地和平民百姓，故用粵曲《江河水》調子，和淚譜上新詞，名為《請讓蒼生安寧》，寄望兩岸免鑄長年恨。歌詞如下：

（女）兩岸百花損 春夢遠 芙蓉斷 鶯歌路絕 千島冰雪 攀登越 阿里山 玉山嘆魂倦；（男）下望五嶽盡抱冤 縱目千里亂 嗚咽困黃河 哭咽怨長城 舉步冷酷泰山 珠江冰灘 渤浪血灣 哀歌相關 桂山水多危難 輕舟怕遇灕河氾；（合）痛恨棒打鴛鴦山 斬斷情環 淚濺青衫 隔世仇無限

（女）一朝天公 雨點失控 驟變成奪魄溝；（男）清溪那堪變瘋 一縷弱水忽變暴流；（女）河邊有對父女 談天講笑冇心憂；（男）洪峰天傾 兩父女身喪狂流；（女）痴心鴛侶 決守心扣 浴愛河共挽手；（男）仁慈浩瀚水 請你莫招 心靈罪咎；（女）良師好友聚首 平生肝膽注春秋；（男）何來怒火 燒盡百草 風流換血淚流；（女）為免花果葬濁流；（男）萬眾揮鞭斷俗流；（合）天呀 懇求 渴求 願維繫青山 讓善信安心養修

（男）罪孽苦海棘心 傷天破禁 驚天地 爆戰腥 內心盼寧靜；（女）萬恨殺戮喋血聲 哪日風雨定 不見朗日晴 不聽鳥和鳴；（男）激蕩血浪蔽睛 淒淒風驚 遍地赤子 雛嬌悲星 別血洗中華地 荒谷絕壁留殘命；（合）痛恨惹紛爭 撫服遺痕 默對蒼生 了結長年恨

（男女詩白）鶼𪃸香閨夢正濃 交頸摩肩上月宮 一左一右才成步 難翔雙翼各西東 但願煙消雲霧斂 享受人間曉晚風

（女）兩岸百花鮮 春夢裏 芙蓉面 鶯歌艷羨 千島彩染 攀登越 阿里山 玉山也明艷；（男）下望五嶽欲吻天 縱目千里殿 滔滔闊黃河 跨嶺吐長城 舉步壯麗泰山 珠江輕翻 渤浪海灣 歌聲相關 桂山水多奇幻 輕舟拍浪灕河泛；（合）愛念抱擁鴛鴦山 心續情環 逐去孤單 百世情無限 痛恨戰爭 撫服遺痕 面對蒼生 免鑄長年恨

希望此歌不會犯例，成為禁歌（如懂此調，可一起唱）。其實，「本」與「末」兩字都與「木」字相似，只是其中一畫的位置不同，「本」與「末」就不同了。正如上述歌詞的第一段和第五段，內容基本相同，只是改動少數字眼，情景、意念、結果就大不相同。如戰火紛飛，則出現第一段的慘况；如兩岸均精明處理，則出現第五段的歡欣。可見，很多事情的因果都在角度和閃念之間。萬望兩岸官民一起努力，「荒谷絕壁留殘命」，「為免花果葬濁流」。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]