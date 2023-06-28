徐海娜：新加坡成功故事的另一面

【明報文章】前不久，在晚餐時間，孩子選了一個YouTube影片與我們一起看，內容是講新加坡如何從一無所有變成一個富強繁榮的現代國家的歷程，這是一段讓每一個新加坡人都感到自豪的歷史。具體到其中每個國民來說，他們崇尚自力更生、努力拼搏、打造個人成功的美好故事。
在這樣的國家敘述下，彷彿每個人只要努力都會成功，都會是中產階級，都會過着光鮮體面的生活，畢竟新加坡早已躋身全世界最富裕的國家之一。那麼新加坡到底有沒有窮人呢？新加坡故事有沒有另一面呢？
繁榮進步背後的社會底層悲歌
我來到新加坡以後，常聽到的論述都是新加坡沒有真正的窮人，畢竟有組屋、中央公積金，有各種各樣對貧困家庭的支援計劃。但在實際生活中，這些需要幫助的人的生存樣貌是怎樣，並不是所有人都了解。我最早是從作家孫寬的散文〈愛的種子〉中，看到新加坡特困家庭的樣貌。那是一個有3對雙胞胎，也就是6個孩子的家庭。母親是聾啞人，父親是保安。孫寬去家訪時，孩子都穿著校服，因為校服就是他們最體面、最漂亮的衣服。快餐店麥當勞對他們來說也是奢侈的。
還有一次，在一場私人分享會上，我聽到講者分享「寄養者的故事」，才知道新加坡也有每日為生存及衍生的各種問題而掙扎的底層民眾。他們的孩子因為種種原因，需短暫寄養在其他願伸出援手的人家中。此後跟一些社工的來往，也讓我了解到新加坡也有很多無家可歸者。新加坡還有不少因病致貧的家庭，雖然衛生部和保健集團基金於2019年成立了一個「罕見疾病基金」，但過去4年只幫助到9名罕見病患者，僅佔罕見病患者的0.4%。
我們從報紙的招聘廣告也可看到低收入階層的薪水概况，以新加坡消費水平來算，有些人用盡全部時間可能都不足以養家餬口。筆者最近讀了社會學家張優遠《不平等的樣貌》一書，更讓我了解到新加坡繁榮進步的故事背後，也存在社會底層的悲歌。
社會不平等的制度根源
張優遠是一個長期研究社會不平等和貧困問題及公共政策的學者。她多年深入底層家庭進行社會調查，發現現行的一些新加坡人引以自豪的制度，正是造成貧困問題代際複製和社會不平等的根源。例如「唯才是用」制度，表面上提供均等的向上流動機會，讓人以為這個制度獎勵的是個人努力，事實上卻可能是「獎勵」父母傳承給孩子的經濟和社會資產。
張優遠說，她從學校裏那些專門協助學障兒童的輔導老師口中了解到，這些輔導老師都需花費很多時間和精力，方能把真正的學障學生找出來，因為很多接受輔導的學生並不是有真正的學習障礙——這些孩子成績落後的原因，只是因為他們以前甚少有機會接觸到學校教育要考察的內容。只要給他們時間和機會，他們的學習能力不遜色於同齡人。他們落後的原因在於階級劣勢，他們父母無法給其足夠的學前教育。
就像孫寬筆下那個家庭，做保安的父親每日12小時輪班制，根本無時間教孩子；母親又是聾啞人，孩子們自然在語言方面落後於人。我們大多認為，考試制度是公平的，通過正規教育階梯，一步步爬上去都是由於個人努力。但我們忽略了，我們的經濟條件決定了我們能給孩子提供怎樣的幫助；而且經濟資本隨時能轉化為文化和社會資本，父母通過日常非正式的教育，讓孩子學習得體的社交、建立對藝術的理解等，這些無形的文化資本都會轉化為孩子日後受到社會認可的資質。而低收入的父母，既沒有什麼經濟資本，也無文化資本，他們必須在自己被否定的一個社會環境下去教育子女。這是他們的困境。
處於階級劣勢的孩子，不應因為在校外學習機會不足而受到制度的懲罰。在這樣的制度中，低收入家庭的孩子從入學開始就「低人一等」，「學習動機低落」的現象也不斷複製。我們看到新加坡政府也在努力解決這個問題，取消了低年級很多考試；政府也提倡建立「富同情心和具包容性的唯才是用」制度，惟這一制度的具體措施還沒有公布。
不平等問題 對所有階級不利
很多這些階級劣勢孩子身上的優秀特質，一直沒有受到應有重視，例如他們比同齡人更早獨立、更富責任心和愛心等。孫寬在請那些孩子吃麥當勞的時候發現，孩子們在開吃之前，先要了一個空盒子，他們從自己的那一份食物中，都拿出一些裝在盒子裏，希望可帶回去給母親。張優遠也在探訪貧困家庭時發現，那些孩子頗具美德，有強烈的社區精神，但這些都無法轉化為個人向上爬升的資本。他們最主要的不足在於學業，一個注重人人平等的制度，應該去研究如何補足這樣的「不足」。
在新加坡，很多人對不平等現象漠不關心，這樣的氛圍不僅會帶來社會分化，還對所有階級都不利。想想看，現在補習成風，年幼學童就要承受巨大的學業壓力及來自父母的焦慮，以學業問題為中心的親子關係撕裂等問題，也是所有階級的父母和孩子為「社會不平等」而必須付出的高昂代價。
去年新加坡堅尼系數是0.437（數值由0至1，數字愈高，收入不均現象愈嚴重）。雖然新加坡貧富差距小於一些發達經濟體比如香港，惟由於政府從來沒有制定貧困線標準，很難確定新加坡有多少窮人。
但張優遠說，根據國際組織和學者的一般定義，低於收入中位數一半的人口，也就是大約20%的新加坡人可以定義為窮人。不過實際操作中，社會援助的目標群體主要是收入最低的10%家庭。政府通過嚴格經濟狀况審查，給予十分有限的援助，不僅會加深人們認為「貧困只是極少數」的印象，還會把同樣需援助的其他低收入家庭排除在外。
社會還有一種成見，認為不少貧困者是不夠努力的人。但事實上他們大多工作時間長，在工作中討價還價的餘地很小，通常承受更大的工作壓力和育兒壓力。他們的努力未必都能獲得合理回報。
東京大學名譽教授上野千鶴子在2019年東京大學入學典禮上，曾發表一段講話：「世界上有即使努力也無法得到回報的人，有想要努力卻無法努力的人，有因為過於努力而身心崩潰的人，也有在努力之前先被澆一盆冷水的人……請不要把你們的努力只用於自己的輸贏，不要把你們得到的得天獨厚的環境與能力，用來貶低那些沒有你們那麼幸運的人，而是要用來幫助他們。」
其實，幫助他人也是在幫助自己。社會不平等的改善，從制度上的修正，將對所有階級都有利，也會為社會帶來長遠好處。
倘視而不見 礙社會改革進步
在新加坡這樣富裕的國家，討論貧困和不平等問題是不受歡迎的，但我們依然不能對此「視而不見」。張優遠在一次關於貧困和不平等問題的講座中還曾受到聽眾攻擊，說不要相信那些低收入者，他們都在撒謊；新加坡這麼好，你那麼講是不對的。這種「視而不見」，除了夾雜對低收入者的偏見外，有時還夾雜着強烈的自滿情緒，這些都妨礙人們全面了解這個社會，妨礙社會改革和整體進步。人們只有全面認識我們身處的這個社會，不止沉迷於成功的神話，才能在制訂公共政策時更有遠見和卓識。
作者是旅居新加坡的前媒體人
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