陳端洪：國家安全與香港的政治派別

他認為，香港現在需要團結大多數、孤立一小撮，不應再分愛國程度深淺，這樣將有利於增加巿民對愛國者的認同感，再深化愛國教育，然後才可團結一致聚焦於良政善治的特區建設。同時，他亦認為要對反中亂港者保持警惕，不能過於鬆懈。

對於譚耀宗先生的良苦用心，我深有同感，這裏展開、補充一點分析的邏輯。

一、建制派與反對派二分法

長期以來，中央把愛國愛港作為港人政治道德的標準，作為選擇治港者的政治標準。過往在選舉政治中形成了建制派與反對派的二分法，人們據此對選民、對地方選區和功能界別也作一個粗略區分。

然而，建制派與反對派的二分法是根據什麼來確定的呢？能不能說「建制派＝愛國愛港者；反對派＝非愛國愛港者」呢？也許在國安法出台前，建制派確實以愛國愛港者自居，但反對派整體上既沒有自我聲稱不愛國愛港，也沒有任何類似的官方界定，更沒有法律定性。

在法律上不存在建制派與反對派這樣的區分。在香港本地法律上，無論是作為合法登記的政團、政黨，還是作為立法會成員，兩者地位相同。香港特區行政長官不能有政黨背景，香港沒有執政黨，所以不應在香港政制內去尋找建制派與反對派區分的根據，而應該向上，在跟國家、跟中央的關係中尋找根據，其中最重要的是對共產黨領導權的政治取態。兩派在香港重大政策問題上的分歧，不過是一種折射、一種投影。

惟其如此，過往香港問題始終存在國家安全隱患。反對派或自稱的民主派，就可能成了一些敵對勢力的政治包裝。這不是說「反對派＝敵人」，而是說反對派裏面可能隱藏着敵人。建制派與反對派這個俗稱，改寫了執政黨與反對黨的二分法，但這個稱謂在其存在的時段內其實並非完全詞不達意，雖然有些模糊，惟其中意味，熟悉香港政治的人都是心領神會。

二、國安作為愛國愛港的法律標準

愛國愛港作為一個政治道德標準，不可能沒有程度區別。首先，從一種情感角度來說，常識告訴我們：愛和恨怎無程度之別？其次，從政治資源分配角度來說，愛國愛港既然是個標準，這個尺子上怎能沒有刻度呢？

問題不在於港人愛國情操客觀上是否存在程度之別，也不在於應不應該區分港人愛國的深淺，而在於在什麼情况下、對於什麼對象，要用這把尺子來衡量，特別是排除某些人。

從教育角度來說，愛國上不封頂，但可期望值總是有限。因此一方面，愛國主義教育是永遠的事業；另一方面，又不要揠苗助長，要注意內容和方式方法。

對普通市民而言，有兩套標準：一套是消極的、法律形式主義的標準，具有強制力，基本要求是不從事危害國家安全的行為；另一套是積極的政治情操標準，這類標準上不設頂，但沒有強制力。

對於治港者，直覺告訴我們，標準應該更高。具體怎麼高法，要根據職位來定。比如對於行政長官，最起碼的標準是不能存疑（without doubt）。這些標準，要跟個人背景、經歷、工作事迹結合起來。因此，沒有檔案制度，就總會留下盲區和疑點。

整體地、泛泛地說，港區國安法如果能成為港人共識、習以為常，我覺得香港的愛國教育就算成功了。港區國安法的實施，特別是國安案件的審判，是國家安全教育的最好方式。

三、中間派

在有競爭的選舉制度下，政治不分派，奇哉怪也！

從目前立法會的組成來看，政黨政團還存在，功能界別依然是選舉單元。能不能把這些組織和界別叫做派別，其實是一個定義問題。

從立法會對政府提案的表決來說，反對派自然消亡。這不是說沒有投反對票的，更不是說不能投反對票，而只是描述當下政治現象。

從長遠來說，在港區國安法下，在新的選舉制度安排下，傳統反對派喪失了制度空間，只要香港特區行政長官不由香港的政黨推舉再經選舉產生，不出現執政黨，那也就不會出現反對黨。

至於中間派，從邏輯上說，在不存在二分法的情况下，何談立法會的第三派別呢？但狄志遠自稱中間派，也是可以理解。一來是過去參政的一種心理殘留；二來是對新的立法會「歌德」風氣的逆反。這「中間」兩字，不是說在愛國問題上騎牆，而意味着職能獨立、依法監督。「中間」也許不是一個合適用語，倘如我所言，其實質內涵指的是立法會議員應有的政治操守，那麼「中間」就不是一個派，而是「代表」的應有之義——在選民與政府之間。

四、敵友區分與國家安全

國家安全的概念，首先是國際政治的概念，在邏輯上設定了敵人的概念。於國際政治中，維護國家安全的手段主要不是法律。在國內治理上，國家安全需訴諸法律，常態下需遵從法治邏輯。在國內法上，敵人的概念轉換為罪犯，而罪犯的認定需要遵從正當法律程序。

由於歷史的原因，港人的安全意識，是個人（家庭）中心主義的安全意識，以經濟安全為中心。由於地緣政治的原因，港人普遍存在買辦心態，缺少敵友區分的意識。

對於這種社會文化的積澱，我們要客觀和辯證地對待。說要客觀對待，意思是說不要視而不見、聽而不聞，否定其存在。說要辯證對待，有兩層意思：

一是要把個人安全觀和國家安全觀結合起來。所謂個人安全，就是指自由和財產得到保障。在國安法的宣傳教育過程中，不要把國家安全當作跟個人安全無關的事來宣說，更不能將兩者對立起來，當作一個零和遊戲來講。二是要用動態安全觀來理解港區國安法，維護香港在國際商業中的有利條件，調動和利用香港文化中的有用因素。

所謂動態安全觀，是這樣一種觀念：一、敵友是變化的，利益是軸心；二、國家安全與否取決於國家間整體力量的對比，力量格局不是永固的；三、國家安全的動力源泉是社會的生命力，要在發展中求安全。動態安全觀是100多年來香港之失、香港之復給我們留下的教義。香港文化中的實用主義和商業精神，對於維護國家的動態安全，是可以資借的有益成分。

作者是北京大學法學院教授

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[陳端洪]