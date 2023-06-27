歐陽五：從外交熱看懂中國的「和合」世界觀

從本年初推動沙特阿拉伯與伊朗在北京握手言和，到在烏克蘭危機中奔走各方呼籲盡早和談，再到助推巴勒斯坦與以色列和平進程，顯然中國外交的面貌更加積極主動。

面對國際和地區棘手熱點問題，中國沒有選擇旁觀，而是在適當時機主動作為，這有國家實力和國際信譽作支撐，亦符合中國致力構建人類命運共同體的負責任大國外交觀。從方式上看，也初步形成了獨具特色的促和之路。

中正之道 乃推動和平所必須

無論沙伊、俄烏還是巴以衝突，均由來已久、複雜難辦，各方都為解決衝突付出了努力，但成效不盡如人意。美國長期以來也致力推動中東和平進程，惟基於自身利益考量，總是「抬一方打一方」，實施雙重標準，也就無法取信於各方，為中東帶來真正和平。

中國提出的和談思路，是在聯合國基本規則、決議框架下保持中立，不偏袒任何一方，不損害其中一方的利益，同有關各方保持友好關係，以推動共同目標的達成。從提出處理中東問題的「三個關鍵」、「三不原則」，到發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，再到提出解決巴勒斯坦問題的3點主張，都可見中國秉持的中道。筆者以為，中華文化中所推崇的中正之道，在當代中國外交的實踐，是推動棘手問題取得進展的關鍵，亦是和平推動者之必須。

隨着國家實力增長和國際影響力提升，中國面對的國際環境愈加險峻。對此，中國領導人強調準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗，在壯大國內市場、提升科技自立自強水平上未雨綢繆，應對不友好、損害國家利益的行為，見招拆招；同時，在外交和國際戰略上，中國難得地保持着連續性和穩定性。

美國一方面對華承諾「四不一無意」（不尋求同中國打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」，無意同中國發生衝突），一方面又在數個領域遏華動作不斷。美國國務卿布林肯因意外的「無人飛艇事件」推遲訪華，對華政策兩面、多變且任性，中國都作出了必要回應。但在布林肯訪華終成行時，中國依然打開了對話大門，最高領導人以禮相待及釋放的信號，顯示中國依然致力構建穩定、可預期、具建設性的中美關係。

歐洲對華政策一度在獨立自主與追隨美國對華脫鈎中搖擺，中國國務院總理李強任內首訪德法，在多個場合，他論述「不合作才是最大的風險，不發展才是最大的不安全」，強調「中國堅定不移擴大高水平開放」，並以案例講述中國沒有對使用歐洲產品感到不安全。李強此訪，在現實層面當然有穩住全球供應鏈、穩定中歐經貿合作大局的考量，但在深層次傳遞的依然是中國一如既往的世界觀和方法論，即通過開放合作、求同存異的方式尋求互利共贏，共同推動世界發展、繁榮與進步。

「鬥爭」作為外交方法 目標仍在和合

外界有觀感，近些年中國外交「懟」得多了、反制手段用得多了。無論是政府工作報告涉外交內容，還是中共對人才和黨員的培養，確實更為重視「敢於鬥爭、善於鬥爭」，這有因應外部環境變化的現實因素，也是中國追求公平正義的一種方式。唯物辯證法認為，鬥爭是反對並改變舊事物、不斷推動新事物產生和發展的必經過程。毛澤東說，以鬥爭求團結則團結存。鬥爭作為新時期中國外交的一種方法，以期實現的還是中國文化中深嵌的世界觀——「和」與「合」。

新中國成立以來，從「和平共處五項原則」到獨立自主和平外交政策，再到中國特色大國外交的展開，從韜光養晦有所作為到積極主動作為，中國外交面貌隨着外部環境和自身變化有調整，但不變的內核依然是追求和平發展、公平正義、合作共贏。

作者是時事評論員

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[歐陽五]