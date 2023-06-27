狄志遠、陳霆禧、池明欣、杜沛澄：輸入外勞政策 擦邊球如何解決問題？

香港人口減 政府應尋找問題本源

近年香港出現移民潮、人口逐漸老齡化、出生率降低，造成香港人口數字下跌。根據今年聯合國的人口報告，就出生率而言，香港是全球最低。面對人口減少的事實，特區政府應以尋找問題本源為首務——移民潮、人口老化、低生育率的核心原因，正視人口下滑，挽留香港的人才，而不止靠外來勞動力來逃避真正需要解決的問題。又有學術研究指出社會與經濟結構，對於人民缺乏生育意欲及動力有着深遠影響。以香港為例，高昂的房價及對兒童照護的公共補助不足，皆可能是造成低生育率的原因。

當今社會氛圍，使市民對未來充滿不信任，部分有能力的港人甚至選擇離港尋求另一個未來，造成專才流失。以上皆為本港人口減少的真正原因。優化補充勞工計劃，或許能暫時解決部分行業人手不足問題，但前提是我們的社會不能對外來勞動力產生依賴。解決人力不足的困難，可從以下幾方面考慮。

解決人力短缺 可從5方面着手

（1）視輸勞計劃為短期方針

優化補充勞工計劃，只能作為短期解決方案。立法會文件指出，該計劃將推行兩年，惟文件並未明確表示有否日落條款。因此，我們建議設定具體的優化計劃實施及結束日期，防止香港政府過度依賴外勞；並且，我們不建議給予外勞居留權。

（2）積極推動科技發展

政府應該進一步推動科技發展，有些工作或許可以被機器取代，從而緩解該工種的人力需求，例如使用自動化機器以減輕工作壓力。科技發展也可以改善工作環境，使更多本地人才願意投身有關行業。

（3）提升行業吸引力

政府應該與企業合作，完善各行業的發展前景，積極向本地人才提供職業發展機會，讓他們有更清晰的職業規劃，並了解該行業在香港的前景；增加更多培訓和相關進修課程，提供晉升機會，以及更多的職業培訓活動，吸引本地人才，例如設立師徒計劃，招募經驗豐富的師父培育新人，並向表現優良的師徒給予獎金。

（4）對失業人口的再培訓

根據今年6月的統計處《香港統計月刊》，受2019冠狀病毒病影響，去年本港失業人數曾多達超過20萬；即使到今年4月，還有逾11萬人失業。我們建議香港政府關注這些未釋放的勞動力，推動優化再培訓計劃，讓失業人口能找到自己的興趣，重新投入工作。資方也能夠從這些再培訓計劃中受益，得到優質的勞動力。與其依賴外來人口，不如先惠及本地人，優先釋放本地勞動力。

（5）掌握行業人才短缺原因

我們建議成立調查小組，分析部分行業人才短缺的原因。例如一般的「厭惡性工作」，即使收入高於其他行業，也仍然面臨人力短缺問題。就此，需要香港政府針對各行業開展調查，分析各行業面對的困難，而不僅僅是把問題歸咎於「人口下降」。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，陳霆禧、池明欣、杜沛澄是狄志遠立法會議員辦事處實習生

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[狄志遠、陳霆禧、池明欣、杜沛澄]