林緻茵：再論對精神健康的支援——如何讓「措施」轉化成「策略」

10項措施的其中一項，是加強地區康健中心在精神健康評估上的角色。措施原意雖好，但若以全盤角度分析，精神健康評估一定程度上會增加市民對精神科服務的需求。市民在地區康健中心接受評估後，假如發現自己有精神健康風險，他們下一步應該到哪裏？對於評估所衍生的服務需求，以及對精神科專科門診輪候時間的影響，局方有否作充分準備？

就公營精神科專科門診穩定新症患者，醫管局暫未設輪候時間目標。這類個案既不屬於嚴重疾患，惟又需要資源作跟進。就此，有專家指精神科穩定新症輪候時間仍然過長，可考慮把輕症患者分流到私人市場，以減輕公營醫療系統壓力。

不過，相關的公私營協作計劃，以及家庭醫生在分擔輕症患者上的角色，今次的10項措施卻沒有提及。既然專科門診輪候時間過長的問題已存在，而精神健康評估亦有可能增加市民對相關服務的需求，怎樣有效把輕症患者分流，並讓市民明白如何按需要找到合適服務，是讓「措施」轉化成完整策略的關鍵。

新目標能否「治本」

早在10項措施推出前，醫管局其實已就專科門診緊急及半緊急新症輪候時間中位數設定目標，分別維持在兩個星期和8個星期內。過去3年的時間數字顯示，全數緊急新症（包括精神科及其他專科門診服務）的輪候時間中位數，都維持在1個星期或少於1個星期。至於半緊急新症，各聯網也是全數達標。

政府現把精神科專科門診新症的緊急及半緊急個案輪候時間中位數目標，提高到分別不超過1周及4周，但過去3年的數字可見，精神科專科門診緊急新症個案輪候時間本身已控制在1周內；至於半緊急新症，過去3年的輪候時間基本維持4個星期以內。故以上兩個新目標屬象徵性，旨在為緊急和半緊急新症輪候時間「封頂」。輪候問題的核心亦不在於緊急和半緊急新症，而是穩定新症。

各類型需求 集中在公營專科

穩定新症輪候時間中位數以年計，並非部分聯網的精神科專科門診獨有，有個別聯網的專科門診輪候時間中位數甚至長達兩年。

去年政府就專科門診穩定新症輪候時間問題，推出新目標及措施。醫務衛生局就整體專科門診穩定新症的最長輪候時間，定下「少於100個星期」的目標；至於個別專科，去年施政報告只就內科專科門診新症輪候時間定下縮減兩成的目標。

雖然精神科穩定新症的數目，比起內科專科門診等「重災區」少（截至今年3月底，內科穩定新症的預約數目為110,607宗，精神科為38,608宗），惟值得留意的是，精神科輪候的新症當中，有達75%都屬於穩定個案。這個佔比與內科的相關數字一樣，同為75%，而且佔比比起其他專科門診為高。

高永文醫生指出，輪候時間長跟病情較輕的情緒病人均集中於醫管局有關。換言之，病情較輕微的病人，是否必須由專科處理？穩定舊症能否由家庭醫生跟進，以騰出空間處理穩定新症患者？

擴大公私營協作所需的數據、誘因與配套

擴大精神科專科門診公私營協作，相信不會有人反對；然而公私營協作之所以會遇到瓶頸，是因為計劃必然涉及病人求醫習慣。醫管局一般不會邀請剛加入輪候隊伍的新症參與公私營協作。假如在公院排隊的「新客」，都能以優惠價錢在短時間內到私家醫生就診，原屬私人市場的需求也會被吸到公營系統，只會令輪候時間更長。至於已「上車」的舊症病人，因習慣使用公營門診服務，他們需要較大誘因才會願意轉到私人市場就醫。

假如局方要認真研究如何擴大精神科專科門診公私營協作，有幾點工作應該盡早展開。第一，醫管局暫時只在個別聯網試行精神科門診公私營協作，未有公開計劃的參與率。病人不願意參與計劃的原因是什麼？目前專科門診公私營協作的資助額其實相對吸引，相信問題不是出於收費，而是病人不了解計劃內容，或認為參與協作的私家醫生有限、未能提供足夠選擇。

其二，精神科穩定新症輪候時間中位數平均為40個星期，但聯網之間的差異可以很大，新界東輪候時間是65個星期，港島東和九龍中只需18個星期。每個聯網專科門診輪候問題成因都不同，需各自梳理出現瓶頸的原因，並探討是否有空間吸納其他聯網的病人，整體地疏導人流。

第三，從成本角度而言，由家庭醫生跟進輕症患者固然更符合效益，惟目前香港有接受過精神科訓練的家庭醫生數目仍然有限。中期而言要增加家庭醫生在相關方面的知識，以及與專科共同會診的機會，方能令公私營協作有推行的基礎。

精神科輪候時間 反映醫療系統問題

歸根究柢，專科門診輪候時間愈長，就愈令人產生要盡快排隊的心理壓力，致人龍更長。筆者認識的家庭醫生坦言，他曾遇過一些並非嚴重到要由專科處理的個案，但病人會認為「排得來差不多」，最終還是要求家庭醫生轉介他們看專科。可見，有些個案根本不必進入公營專科系統之中。

《基層醫療健康藍圖》已提出「一人一家庭醫生」的倡議，但這目標如何具體落實，以至令市民的求醫文化產生轉變，我們仍未有明確答案。香港基層醫療發展較遲緩，已是不爭事實；直至本屆政府上任後，地區康健中心的統籌工作才以有系統的方式推行。中心過去推動慢性疾病評估時，也遇到未能提供一站式服務，以及認知度不足的狀况。在當前條件及配置下，康健中心能否有效推動精神健康評估？

由此可見，問題不是10項措施「做了」就能解決。假如我們只把注意力放在10項措施，或只聚焦於個別措施之上，恐怕是只見樹木不見樹林；一些日積月累的系統性問題亦會拖後腿，令措施治標而不治本。雖然荷里活廣場事件本身與系統性的問題無關，惟既然10項措施已提出，足證系統性的問題的確存在。精神健康支援的不足，不能繼續以頭痛醫頭、腳痛醫腳的思維解決。

作者是公共政策顧問

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[林緻茵]