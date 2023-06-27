Emil Avdaliani：中等強權的崛起

要準確列出可被視為「中等強權」的元素，並不容易，但這類國家一般都力爭提升其在所處地區的地緣政治影響力，並偶爾在更廣闊的區域場景裏扮演核心角色。而這些行為應該是持續的、並不限於短期之內，及類似於經過深思熟慮的長期戰略謀劃。

成為中等強權的先決條件

屬這類國家的有土耳其、沙特阿拉伯、伊朗和印度，她們是存在已久的中等強權；除此之外還有其他正在冒起的例如哈薩克，以及——在某程度上——阿塞拜疆，但其地位尚遠未被確立。要成為真正的中等強權，其中一個先決條件是地理位置：她們多數與較弱小的國家為鄰。而對於哈薩克和阿塞拜疆，兩者分別跟中國、俄羅斯，及伊朗、俄羅斯這樣的大國接壤，由此局限了哈薩克和阿塞拜疆向境外投射力量（to project power beyond borders）的潛能。

那些既有中等強權，害怕被捲入中美之間的大國競爭。透過避開北京與華府的爭鬥，中等強權藉攪動自身地區、看來獨立的地緣政治走向而得以冒升，其最終目標是提升自身的地緣政治力量。

中等強權採取的其中一種策略，是避免在地緣政治上被綁定於任何大國，這正是沙特在過去幾年尤其是近月所做的。隨着與伊朗和解，沙特現時嘗試控制其對美國的安全依賴。但當中至為關鍵的是中國的角色。北京早前推動了伊朗與沙特關係正常化，惟這絕不代表沙特迴避與美國的緊密安保聯繫並傾向跟中國聯合；反而，利雅得希望有盡可能多的外交政策選項。

中美角力 帶來機遇

在中等強權的思維裏，儘管當前的中美地緣政治角力造成挑戰，但同時亦帶來不同機遇，其中之一正是沙特所做的——跟中國建立更密切關係，目的只在於從美國取得更大的讓步。這個遊戲持續愈久，利雅得就有更多機會和更大可能去提高其作為關鍵區域力量的形象。

至於土耳其和伊朗，兩者都已實行類近的政策長達近10年。例如安卡拉「向東看」，深入歐亞地區，藉此抵消該國過往綁定西方的方向，尋求平衡其外交政策，使之與國家的地理處境及宏大政治抱負更為一致。「轉向歐亞」同樣一直可見於伊朗的外交政策。在西方施壓下，德黑蘭面向其他國家以謀求平衡，從而鞏固其談判位置。

中等強權都是高度自私自利的。在當下的緊張地緣政治環境裏，她們感到自身愈來愈成為各方所需要的對象，由此令中等強權的相對力量提升；而當美國、中國、俄國要構思不同手法去爭取中等強權的支持，這一情况很可能會延續下去。中等強權並不是親某方（pro-someone），反之她們有自身的能動性（agency）和區域野心。對這些國家而言，不結盟（non-alignment）現時似乎愈來愈顯得是一種致勝策略；而「多向量（multi-vectorial）」的外交政策，則是對當今變幻無常之世界的最佳回應。

「不結盟」似乎是外交致勝策略

當前國際秩序愈來愈趨向多極（multipolar），而「中等強權」是此種演變的直接結果。在世界被嚴格劃分為兩大地緣政治陣營的冷戰時代，這是不可能出現的。目前局面較類似第一次世界大戰前的處境，不同的大國和中等國家互相角力及改變盟友。

總括而言，中等強權在現時的中美競爭裏佔有重要角色。哪一方能夠爭取到「全球南方」（Global South），就可掌握塑造未來世界秩序的關鍵。

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係學教授

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