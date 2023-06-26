鄭立：cold call查消費券資格 恐令騙徒有機可乘

這當然立即就引起大家擔憂，市民要怎樣分辨這是不是詐騙？相關部門的回應是給出幾個指引，說政府不會播放電話錄音、短訊不會有網站連結、只會使用幾個特定電話號碼發短訊或打電話、不會向登記人索取資料之類。

以上資料我是從新聞網站看到的，還要故意查方能夠看到。而我會去查，是因為我一開始就關心這件事，想要求證。像這樣會小心求證的我，當然不是詐騙集團能夠騙到的對象。但如果我不故意去查的話，我根本就不會知道相關部門有這些指引。

恐怕大部分人都不會清楚這些指引。但我並不是說，加強這些指引的宣導、在電視播廣告就能解決問題，而是要求普羅大眾按這些指引去分辨來電是不是詐騙，根本就不切實際。

當有電話打來，還要先看電話號碼，再立即核對那個號碼是否你在網站上看到的那幾個？能做到的人，一開始就不是騙徒的對象。騙徒的對象是那些上年紀的長者、對香港不熟悉的新移民、文化程度較低或不謹慎的人。你要他們依這些細微的線索去分辨，本身就強人所難，甚至他們連得知這些指引都難。如果他們不太上網，或者不太接觸社交媒體，很大可能就沒聽過這些指引。

他們需要的是簡單明確界線，比方說「政府不會就消費券打電話給你」，這樣一刀切的方法，他們被騙的機率才會減低。要求他們在有電話打來時，這些市民面對政府的權威有點慌張時，就要立即上網去找那個電話號碼嗎？一個陌生的電話，對騙徒來說只會更易冒認，更不要說現在一堆資料外泄，騙徒隨時能說得出電話接聽者的名字。

最後可能導致騙徒得逞，政府部門大概只會說是市民自己不小心，但真正原因卻是公共部門自己隨機打電話，引致市民混亂。政府部門自己去做「cold call」這件事，終究只會方便了騙徒，給他們更多狐假虎威的機會。

作者是專欄作家

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[鄭立]