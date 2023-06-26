明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
鄭立

鄭立：cold call查消費券資格 恐令騙徒有機可乘

【明報文章】最近政府為了審核市民領取消費券的資格，據報消費券計劃秘書處或其承辦商，在過程中會抽查登記人，然後市民可能會收到電話。這其實很突兀，一直以來在香港，政府一般而言不會隨機打電話給市民，如果你收到任何自稱是政府部門打來的電話，有機會是詐騙集團；但現在卻變成政府真的會隨機打電話予市民。

這當然立即就引起大家擔憂，市民要怎樣分辨這是不是詐騙？相關部門的回應是給出幾個指引，說政府不會播放電話錄音、短訊不會有網站連結、只會使用幾個特定電話號碼發短訊或打電話、不會向登記人索取資料之類。

以上資料我是從新聞網站看到的，還要故意查方能夠看到。而我會去查，是因為我一開始就關心這件事，想要求證。像這樣會小心求證的我，當然不是詐騙集團能夠騙到的對象。但如果我不故意去查的話，我根本就不會知道相關部門有這些指引。

恐怕大部分人都不會清楚這些指引。但我並不是說，加強這些指引的宣導、在電視播廣告就能解決問題，而是要求普羅大眾按這些指引去分辨來電是不是詐騙，根本就不切實際。

當有電話打來，還要先看電話號碼，再立即核對那個號碼是否你在網站上看到的那幾個？能做到的人，一開始就不是騙徒的對象。騙徒的對象是那些上年紀的長者、對香港不熟悉的新移民、文化程度較低或不謹慎的人。你要他們依這些細微的線索去分辨，本身就強人所難，甚至他們連得知這些指引都難。如果他們不太上網，或者不太接觸社交媒體，很大可能就沒聽過這些指引。

他們需要的是簡單明確界線，比方說「政府不會就消費券打電話給你」，這樣一刀切的方法，他們被騙的機率才會減低。要求他們在有電話打來時，這些市民面對政府的權威有點慌張時，就要立即上網去找那個電話號碼嗎？一個陌生的電話，對騙徒來說只會更易冒認，更不要說現在一堆資料外泄，騙徒隨時能說得出電話接聽者的名字。

最後可能導致騙徒得逞，政府部門大概只會說是市民自己不小心，但真正原因卻是公共部門自己隨機打電話，引致市民混亂。政府部門自己去做「cold call」這件事，終究只會方便了騙徒，給他們更多狐假虎威的機會。

作者是專欄作家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭立]

上 / 下一篇新聞