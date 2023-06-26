顏汶羽：理性看待輸入外勞

保障本地勞工原則下 輸勞非洪水猛獸

本港勞動力正不斷減少，勞動人口由2018年的368萬，急降至去年的346萬，當中低技術勞動人口減少約16萬。若情况持續惡化，將削弱本港經濟及社會發展力量，最終由全港市民一起承受惡果。筆者舉個例：若餐廳人手不足要高價請人，就會通過加價轉嫁到消費者身上；清潔或保安要加薪挽留，市民就會被加收管理費；建造業人手不足令工程延誤超支，則會增加建造成本並推高樓價。

在保障本地勞工的原則下，輸入外勞不會是洪水猛獸。細看今次政府推出的措施，可見到當局在政策設計上致力保障本地就業優先、確保本地工人收入受保障、加強支援本地勞工權益，及加強本地培訓。雖然當中仍有細節可以調整，惟整體設計框架已花了許多心思去保障本地勞工的薪酬和權益。

勞工界最憂慮輸入外勞「中門大開」，僱主會藉此「假招聘、真揀人」，用各種手段製造難以招聘本地人的情况。事實上，政府並沒有開放讓外勞填補所有本地職位空缺，即是僱主仍需努力聘請本地員工。為確保本地就業優先，僱主在申請聘用外勞前，須證明經過4個星期本地招聘後仍有人手短缺，過程中勞工處會逐一審核招聘情况，以判斷僱主有無誠意聘請本地勞工，包括處方會轉介求職者、檢視應徵人數和聘用數字，以及查問不聘請求職者的原因。

政府嚴格把關，要符合聘請外勞的條件亦不易，而且並非所有申請都會獲批，不過勞工界仍質疑相關措施無效、程序有漏洞等。要準確知道輸入外勞對本地勞動市場的影響，筆者期望統計處能在恒常失業及就業不足的統計數字上，將失業率、勞動人口、工資水平等數據分開為本地及外勞。這樣做法可讓社會知道本地勞工的失業率有無上升，政府部門亦可以此為依據，適時調整外勞配額。

長遠來說，政府更應制定「短缺勞工清單」，並與「人力資源推算」掛鈎，以客觀數據決定清單內容，而非只有質性的研究及諮詢，減少勞資雙方不必要的爭拗。

社會亦關注外勞會否成為「廉價勞工」，從而影響本地工人收入。政府為保障本地勞工薪金，規定輸入勞工的工資不可低於相關職位薪酬中位數，這已減少社會對引入外勞會「打爛工人飯碗、壓低工人工資」的質疑。至於如何定義工資中位數，則由統計處調查各行業的勞工收入所得出。筆者認為，勞工接受收入統計調查時，可能只會填寫底薪，惟辛勤津貼、暑熱津貼、勤工獎等亦是工人的額外收入，應視為工資一部分，處方應一併調查，以令行業工資中位數更準確。此外，政府還須嚴打剋扣工資問題，保障外勞及本地勞工權益。

今次推出的「行業輸入勞工計劃」，配額上限大概佔行業人手空缺的一半，加上計劃附帶支援本地工人的條件，明確見到政府以「培育本地人才為主，引入外來人才為輔」的原則，希望多管齊下應對本港人力短缺情况。這些措施包括僱主和機管局要分別就每名輸入勞工支付400元，用作補貼本地機場員工交通費，減輕其負擔；另外，參與上述計劃的僱主亦須繼續就每名輸入勞工，繳付每月400元的「僱員再培訓徵款」，用作支持僱員再培訓局加強培訓及再培訓本地勞工，提升後者就業能力。

定時公布人力數據 檢視輸勞限額

香港由於結構性的問題，無法即時從本地勞動市場補充人手，輸入外勞無疑是解決燃眉之急的合理選項，社會需理性看待。民建聯支持政府在確保本地勞工優先及以數據為依歸下輸入外勞，紓緩本地人手嚴重不足的情况。筆者認為，政府需定時公布不同行業的人力短缺數字，以及引入的外勞數字與來源，適時檢討市場情况，判斷是否需增加或減少輸入外勞的限額。倘行業沒有人力短缺，便要撤走外勞。

作者是民建聯人力事務發言人、立法會議員

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[顏汶羽]