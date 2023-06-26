周小松：釋放本地潛在勞動力 避免依賴輸入外勞

况且，既然輸入外勞僅屬輔助性及非永久性，就更應為放寬輸入勞工措施訂立清晰限期，說明在限時輸入外勞期間，如何處理個別工種薪酬待遇長期過低導致無人入行的惡性循環、發掘及釋放本地潛在勞動力來補充人力需求等具體措施及目標，以釋除大眾疑慮。

隨着社會經濟情况轉變，勞工暫缺難免會間歇出現，惟行業有職位空缺，不表示非輸入外勞填補不可。雖然據統計處公布，今年3月私人市場職位空缺數目為7.7萬個，數據按年增加45%看似誇張，但別忘記去年同期正值疫情期間的極端情况。

本地有龐大潛在人力資源

事實上，本港職位空缺過去一直保持一定數量，甚至可以說是常態：回顧2015年至2019年3月數據，職位空缺在7萬至7.9萬個之間徘徊，持續空缺也無礙當時經濟發展勢頭。無論如何，政府必須制訂更完善的人力政策，並且有系統地研究本港人力需求和潛在勞動力的分佈、特徵及支援其就業的方法，方可長遠解決勞工供應問題。

事實上，目前本地仍有不少潛在人力資源未用好，相比7萬多個職位空缺，至少本地仍有11萬人失業、62萬名尚未加入勞動市場的家庭照顧者，而60至64歲提早退休人士也有近20萬人。本地有現成龐大的潛在人力資源，只要政府有適當政策配合，推動及吸引他們重投市場，將會成為補充人力的重要來源。

據2019年統計處《主題性住戶統計調查第66號報告書》，本港有近10萬名非從事經濟活動人士認為，只要遇上一份合適工作都會願意接受，而他們願投入工作的主要考慮因素，包括彈性／方便的工作時間、優厚和合理薪金及有人協助照顧家中兒童等。筆者相信這些方面仍有空間改善，只要有政策介入，能釋放的潛在勞動力遠遠不止10萬人。

為吸引更多人投身勞動市場，政府及僱主均須共同努力。以彈性工作安排為例，歷屆政府推動家庭友善僱傭措施成效有限，最近教育大學的研究結果亦發現，逾八成半受訪者認為本地家庭友善僱傭措施不太或完全不普遍。既然軟性推動行不通，是否可考慮立法處理？澳洲有《公平工作法》規定合資格僱員有權向僱主要求彈性工作安排；新加坡去年亦公布《女性發展白皮書》，最遲於2024年強制規定僱主須考慮彈性工作要求。

須有清晰的結束輸勞路線圖

立法以外，回望內地積極推動婦女就業，近年大力鼓勵企業開發「媽媽崗」，提供彈性上班及工作安排的職位，方便兼顧工作和育兒。地方政府會為僱主及媽媽僱員提供津貼，甚至主動蒐集發布「媽媽崗」招聘資訊及製作電子地圖和技術培訓等，打出一套「組合拳」。特區政府應參考學習，鼓勵商界推行彈性工作、拆細崗位等，近期港鐵也主動推出「半職工作」試行計劃，證明並非不可為之。

既然不論是政府或社會都有共識，輸入外勞不能無止境下去，那現時就須有清晰的結束路線圖，保障本地勞工權益不受影響。否則個別行業勞工缺口只會日漸擴大，恐怕將永續輸入外勞補充，有違政策初心。

作者是勞聯秘書長、立法會議員

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[周小松]